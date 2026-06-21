חברת אנרגיה נוספת בדרך לבורסה בת"א. רפק אנרג'י, שבשליטת רפק הציבורית (100%), הגישה תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי מוערך של 1.5-1.3 מיליארד שקל.

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במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום של ווליו בייס ורוסאריו, צפויה החברה לגייס סכום של 450-350 מיליון שקל. כלל תמורת ההנפקה, צפויה לזרום לקופת החברה, ולשמש אותה להעמדת הון לצורך פרויקטים שהיא מקדמת. בנוסף, סכום של כ-50 מיליון שקל צפוי לשמש לפירעון הלוואות שהעמידה חברת האם, רפק תקשורת, שחלקן יתפרסו על פני 10 שנים.

רפק אנרג'י, הוקמה בשנת 2021 כזרוע התשתיות של חברת רפק הציבורית, שנמצאת בשליטת איש העסקים אורן תנחום (50.3%). רפק אנרג'י, פועלת לייצור חשמל בישראל, באמצעות פרויקטים של אנרגיה מתחדשת והפעלת תחנות כוח קונבנציונאליות.

במסגרת תחום האנרגיה המתחדשת מחזיקה החברה בפרויקטים פוטו-וולטאים בהספק של 103 מגה-וואט, לצד פרויקטים שנמצאים בשלבים של הקמה בהספק חזוי של 421 מגה-וואט. לצד זאת, מחזיקה רפק בפרויקטים הכוללים קיבולת אגירה של 83.5 מגה-וואט שעה. זאת, לאחר שבשנה שעברה רכשה החברה את פעילות חברת סינרג'י תמורת סכום של 230 מיליון שקל. בתחום הייצור המסורתי מחזיקה החברה בשתי תחנות כוח מבוססות גז טבעי MRC (17%) שבאלון תבור וריינדיר (25%) בדרום השרון.

עבור חברת האם, קבוצת רפק, ההנפקה המסתמנת עשויה להוות הצפת ערך משמעותית, שכן היא נסחרת כיום לפי שווי של כ-1.25 מיליארד שקל, נמוך מהשווי לפיו הם ינסו להנפיק את חברת הבת. לצד זרוע ייצור החשמל מחזיקה רפק בחברת אלמור חשמל הציבורית (52%), העוסקת בהקמת פרויקטים ואחזקת מתקני חשמל ואנרגיה. כמו כן, לחברה פעילויות גם בתחום הייעוץ והייצוג.

בתוך כך, בשבוע שעבר דיווחה רפק, כי במסגרת עריכת דוחותיה לרבעון הראשון התגלו ממצאים בגינם נדרש תיקון שהביא לכך שהרווח הנקי ירד בכ-20.5 מיליון שקל. ברקע, בשנה שעברה השלימה, כאמור, את רכישת סינרג'י אנרגיה מתחדשת, ובעקבות דיון עם רשות ניירות ערך ובחינה מחודשת ביצעה התאמות הנוגעות לנכס מיסים נדחים כנגד התאמת יתרת המוניטין, ובמקביל ביטלה הכנסות מיסים נדחים שהוכרו. כתוצאה מהטעות שתוקנה, הרווח הנקי ל-2025 ירד מ-24.1 מיליון שקל ל-3.5 מיליון שקל.