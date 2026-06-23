​הירידות האחרונות בשוק ההון המקומי לא מרתיעות חלק מהחברות, שממשיכות לקדם הנפקה של מניותיהן בבורסה של תל אביב. אחת מהן היא חברת האנרגיה רפק אנרג'י, שבשליטת רפק תקשורת הציבורית (100%), שהגישה בתחילת השבוע תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיה (IPO) לפי שווי מוערך של 1.3־1.5 מיליארד שקל.

במסגרת המהלך, אותו מובילות חברות החיתום של רוסאריו ו־ווליו בייס, צפויה החברה לגייס סכום של 350־450 מיליון שקל. כלל תמורת ההנפקה צפוי לזרום לקופת החברה, ולשמש אותה להעמדת הון לצורך פרויקטים שהיא מקדמת. עם זאת, סכום של כ־50 מיליון שקל מהתמורה צפוי לשמש לפירעון הלוואות שהעמידה החברה האם, רפק תקשורת, שחלקן יתפרסו על פני 10 שנים.

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במידה שהמהלך יושלם הרי שהוא צפוי להוות הצפת ערך משמעותית עבור החברה האם הציבורית, רפק תקשורת, שנמצאת בשליטת איש העסקים הוותיק תנחום אורן (50.3%). זו נסחרת כיום לפי שווי כ־1.3 מיליארד שקל, נמוך מהשווי שלפיו תנסה להנפיק את חברת הבת.

לצד זרוע ייצור החשמל, מחזיקה רפק את מניות השליטה בחברת אלמור חשמל הציבורית (52%), העוסקת בהקמת פרויקטים והחזקת מתקני חשמל ואנרגיה, ששוויים מעל חצי מיליארד שקל. לצד זאת, לחברה פעילויות גם בתחום הסחר (ציוד ומוצרי חשמל ותקשורת) וכן בייצוג וייעוץ בתחומי התקשורת והביטחון.

בעקבות הנפקת רפק אנרגיה צפוי תנחום אורן (82) להפוך לבעל השליטה בלא פחות מחמש חברות ציבוריות. לצד החזקותיו ברפק (ודרכה באלמור וברפק אנרגיה), הוא מחזיק גם בשליטה בחברת הנדל"ן הציבורית אינטרגאמא (83%), הנסחרת בת"א לפי שווי של כ־137 מיליון שקל. בימים אלו, פועלת אינטרגאמא להביא את החברה הבת שלה (51%) דנקנר קנלוב, הפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, לבורסה בת"א באמצעות גיוס אג"ח בהיקף של כ־45 מיליון שקל.

לצידן מחזיק אורן בשליטה בחברה ציבורית נוספת ־ או.אר.טי. טכנולוגיות, בעבר חברה בת של רפק שהחזיקה באמצעותה את פעילות הדלקנים שנמכרה. כיום עוסקת או.אר.טי בייצור ושיווק מערכות תשלום אלקטרוניות לתחבורה ציבורית, ומחזיקה מניות מיעוט בחברת גלידות פלדמן, והיא נסחרת בשווי זעום של 36 מיליון שקל.

רכש את החברה שניהל

את השליטה באינטרגאמא, שהייתה באותה עת חברת החזקות ושלטה ברפק, רכש אורן בשנת 1998 מידי החברה לישראל, לאחר שני עשורים בהן ניהל אותה. בשנת 2017 בעקבות חוק הריכוזיות, שהגביל את חברות ההחזקה למבנה של שתי שכבות, חילקה אינטרגאמא את מניותיה של החברה הבת רפק תקשורת כדיבידנד בעין לבעלי מניותיה.

תחת אורן ביצעה אינטרגאמא מספר מימושים מוצלחים בהחזקותיה. בשנת 2017 נמכרה ההחזקה בחברת אורפק (68%), שייצרה מערכות לתדלוק אוטומטי (דלקנים) לחברה זרה הנמנית עם קבוצת ג'ילברקו (Gilbarco), המספקת פתרונות טכנולוגיים לקמעונאים בתחום הדלק, תמורת 160 מיליון דולר וברווח של מאות מיליוני שקלים. שנה קודם לכן מכרה הקבוצה את חלקה בחברת התקשורת אר.אר מדיה (RRMedia) לחברת הלוויינים SES תמורת כ־80 מיליון דולר.

את רפק אנרג'י הקימה רפק, המנוהלת בידי נחמיה קינד ורון אורן (בנו של בעל השליטה), בשנת 2021 כזרוע ייצור החשמל של החברה הציבורית. כיום, פועלת רפק אנרג'י בתחום באמצעות החזקה בשורה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת והפעלת תחנות כוח קונבנציונליות.

במסגרת תחום האנרגיה המתחדשת מחזיקה החברה בפרויקטים פוטו־וולטאים בהספק של 103 מגוואט, לצד פרויקטים שנמצאים בשלבים של הקמה בהספק חזוי של 421 מגוואט. לצד זאת, מחזיקה רפק בפרויקטים הכוללים קיבולת אגירה של 83.5 מגוואט שעה. זאת, לאחר שבשנה שעברה רכשה החברה את פעילות חברת סינרג'י תמורת סכום של עד 230 מיליון שקל.

בתחום הייצור המסורתי מחזיקה החברה בשתי תחנות כוח מבוססות גז טבעי: אלון תבור וריינדיר. באלון תבור (MRC), שנרכשה בשנת 2019 כחלק מהפרטת תחנות הכוח שביצעה חברת חשמל, מחזיקה רפק ב־17% לצד החברות שמיר אנרגיה, ג'נריישן קפיטל (פאוורג'ן) וצ'יינה הרבור. לצד זאת, מחזיקה רפק גם בתחנת הכוח ריינדיר (25%), המוקמת בימים אלו בדרום השרון, לצד ג'נריישן קפיטל.

בימים אלו נמצאת ריינדיר בעיצומה של תחרות עזה מול תחנת הכוח דוראד על מקום ברשת החשמל. לפני כשבועיים דיווחה ג'נריישן, כי היא צפויה לחתום סופית על הסכם לרכישת טורבינת כוח, צעד משמעותי בדרך להקמת התחנה. אם ריינדיר אכן תתפוס את המקום האחרון ברשת החשמל, הרי שהדבר עשוי לתרום לשוויה.

ברקע, בעת האחרונה נהנות חברות האנרגיה המקומיות מגאות במחירי מניותיהן הודות לביקוש הגואה לחשמל, בין היתר לצורך הקמת מרכזי נתונים. כך, בשנה האחרונה טיפס מדד ת"א תשתיות אנרגיה במעל 110%, בזמן שמדד הדגל המקומי, ת"א 35, הסתפק בעלייה של 46% "בלבד".

העליות תרמו לקפיצה בשוויה של רפק אנרג'י. כך, לקראת סוף השנה שעברה דיווחה רפק תקשורת כי היא בוחנת הנפקה אפשרית של מניותיה למסחר בבורסה המקומית. באותה העת, העריכו בשוק כי החברה תבקש לגייס סכום של כ־200 מיליון שקל, לפי שווי של כ־700 מיליון שקל. אלא שלנוכח הגאות בשוק המקומי ובתחום האנרגיה בפרט, גדל התאבון של החברה, המנוהלת כיום בידי איתי חגי, והיא תנסה להנפיק את החברה לפי שווי כפול.

7 מיליון שקל

היקף תקציב הפרסום של סלופארק 1.3 מיליארד שקל

שווי השוק של רפק תקשורת, החברה האם של רפק אנרג'י

תיקון בדוחות רפק תקשורת

בתוך כך, בסוף השבוע שעבר דיווחה רפק כי בעקבות שיח שניהלה עם רשות ני"ע כחלק מהעבודה על דוחותיה לרבעון הראשון, היא נדרשה לבצע תיקונים והתאמות בחלק מתוצאותיה, שהביאו לכך שהרווח הנקי שלה ירד בכ־20.5 מיליון שקל. ברקע, בעקבות הדיונים מול הרשות הגיעה החברה למסקנה שכחלק מהשלמת רכישת סינרג'י, היא נדרשה לבצע התאמות הנוגעות לנכס מסים נדחים כנגד התאמת יתרת המוניטין, ובמקביל ביטלה הכנסות מסים נדחים שהוכרו.

את שנת 2025 סיימה רפק עם הכנסות של כ־795 מיליון שקל, גידול של כ־5% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. בשורה התחתונה, ולאחר התיקון דיווחה רפק על הפסד שנתי של כ־8.1 מיליון שקל. נכון לסוף שנת 2025 לחברה צבר הזמנות בהיקף של כ־1.6 מיליארד שקל, שבמרביתן היא צפויה להכיר בשנה הקרובה.