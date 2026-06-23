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רכב ותחבורה הסבלנות נגמרה: דיון דחוף על החלפת זכיין הרכבת הקלה בירושלים
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הרכבת הקלה

הסבלנות נגמרה: דיון דחוף במשרד התחבורה על החלפת הזכיין ברכבת הקלה בירושלים

רצף התקלות החריג ברכבת הקלה בירושלים מוביל את משרד התחבורה לבחון את המשך ההתקשרות עם חברת כפיר • לאחר אזהרה שניתנה לחברה לפני כחודש, במשרד סבורים כי הצעדים שננקטו עד כה לא הביאו לשיפור ברמת השירות

אלון פרל 17:01
הרכבת הקלה בירושלים / צילום: צוות תכנית אב לתחבורה
הרכבת הקלה בירושלים / צילום: צוות תכנית אב לתחבורה

בעקבות רצף התקלות החוזרות ברכבת הקלה בירושלים, מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן הודיע היום (ג') על דיון דחוף במטרה לבחון אפשרות להחלפת הזכיין ״כפיר״ בטווח הזמן המיידי. הודעתו של בן זקן מגיעה לאחר שבמהלך היממה האחרונה, הרכבת עצרה את שירותיה במשך 3 פעמים ופיזרה את כלל הנוסעים. שלשום, אף הורדו הנוסעים באזור שכונת בית חנינא ונאלצו ללכת 20 דקות ברגל כדי להגיע לתחבורה ציבורית.

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ברקע, לפני כחודש חברת כפיר הוזמנה לשיחת בירור אצל המנכ"ל וקיבלה אזהרה שאם לא יחול שינוי בהתנהלות שלה - משרד התחבורה יפעל להחלפתה. שם, גם התבקשה החברה להקים צוות שיגבש מסקנות תוך 90 יום. אך היממה האחרונה שברה את הכלים, ובן זקן צפוי לכנס, ככל הנראה עוד היום, דיון פנימי מהיר ע"מ להבין את הצעדים והכלים העומדים לרשות המשרדים. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי המשרד כבר שבע ממתן קנסות ושימועים - שלא פותרים לדבריהם את הבעיות.

חברת כפיר החלה להפעיל את הקו האדום בירושלים בשנת 2021, והחליפה את חברת סיטיפס. כעת, נראה כי לבן זקן אבדה הסבלנות ביחס לכפיר, ובמשרד התחבורה יצטרכו בקרוב למצוא זכיין חדש.

מחברת כפיר נמסר: ״ההפרעות היום נגרמו בעקבות נפילה של עמוד תאורה חיצוני על כבלי החשמול של הרכבת, כתוצאה מפגיעה של כלי רכב פרטי באותו עמוד. עמוד התאורה אינו נמצא באחריות הזכיין, ולאחר התרחשות האירוע הזכיין פעל באופן מידי למניעת סכנה בטיחותית, תיקון הפגיעה במערכת החשמל והחזרה הדרגתית של השירות לנוסעים. כעת משהסתיים התיקון, הקו חזר לפעול באופן מלא״