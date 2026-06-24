הכותב הוא יו"ר מיטב ניירות ערך

בימים האחרונים מתנהלים שוקי המניות (וגם המט"ח) בעצבנות רבה, הנגזרת מרמות המחירים הגבוהות שאליהן הגיעו, מחוסר הוודאות הגיאו-פוליטי ומהחשש לחזרה לעליות ריבית (בחו"ל). כפועל יוצא מכל אלה, איבד מדד ת"א 125 כ-8% מרמתו בתחילת חודש יוני (אך עדיין עלה ב-11% מתחילת השנה). מדד S&P 500 האמריקאי איבד מתחילת החודש 1.4% (אך עלה ב-9% מתחילת השנה), ואילו בשוק המט"ח נחלש השקל מול הדולר ב-7% מתחילת יוני (ועדיין הוסיף כ-6% לרמתו בתחילת 2026).

● הבורסה שהייתה מהטובות בעולם נתנה את האות לכאוס בשווקים

● ורוניס בוחנת הצעות למכירה; המניה מזנקת בלמעלה מ-13%

על רקע התנודתיות בשווקים, תוהים רבים מה כדאי לעשות כעת עם תיקי ההשקעות. בשורות הבאות אנסה לענות על מספר שאלות אפשריות.

● אני מחזיק בתיק ההשקעות שלי רכיב מנייתי בשיעור של 30% מסך שוויו. זאת, כחלק ממדיניות ארוכת טווח שהפרופורציה המקורית שלה הייתה 50% מכך בשוק המניות בת"א ו-50% בשוקי העולם בדגש על ארה"ב. בחצי השנה האחרונה כתוצאה מתשואת היתר של שוק המניות בת"א, ולא מפעילות יזומה שלי, רכיב המניות בישראל עלה ל-65% ואילו בחו"ל ירד ל-35%. האם כדאי לחזור לפרופורציה המקורית?

כן. במצב שנוצר, שיעור המניות בישראל הוא גבוה מזה שקבעת לך כמדיניות וגם סוטה מן הרצוי. העליות החדות בשוק בישראל מראשית השנה (וגם אחרי הירידות בימים האחרונים) מול הירידות בכמה משוקי המניות בעולם, שינו את מאזן הסיכוי-סיכון, והפעם דווקא לטובת שוקי חו"ל כמו ארה"ב ואירופה.

● את רכיב המניות שלי בישראל אני בונה באמצעות השקעה במניות ספציפיות, ואת רכיב המניות בחו"ל משקיע באמצעות קרנות נאמנות אקטיביות. האם אני פועל נכון?

תשובה: השקעה במניות בחו"ל עדיפה שלא דרך קרנות נאמנות אקטיביות, שמתקשות מאוד להשיג יותר מהמדד, דוגמת ה-S&P500 או הנאסד"ק. עדיף לרכז את ההשקעות באמצעות קרנות סל פסיביות על המדדים.

באשר לישראל, השקעה באמצעות מניות ספציפיות דורשת ידע ויכולת מעקב, ולא כל משקיע בנוי לכך. עדיף במקרה הזה להשקיע בקרנות אקטיביות שמתמחות במניות, שבניגוד לארה"ב כן יכולות להשיג יותר מתשואת המדד. אם, בכל זאת אתה רוצה להישאר עם השקעה במניות ספציפיות, דאג לכל הפחות לפיזור מספיק.

7 כללי אצבע למשקיעים מן הציבור שיכולים לחסוך הרבה עוגמת נפש 1

קביעת הפרופורציות בתיק בין השקעות במניות בישראל ובחו"ל, צריכה להביא בחשבון את מאזן הסיכוי-סיכון 2

השקעה במניות בחו"ל - עדיף לא ספציפיות. בישראל, עדיף קרנות אקטיביות שמתמחות במניות 3

גם אם נבהלתם מהתנהגות השוק, אסור למכור את כל המניות. לקבוע מדיניות לגבי שיעור המניות 4

בבואכם למכור מניה מהתיק (לעתים אין ברירה), מי שתימכר היא זו שנסחרת במחיר גבוה יותר מערכה 5

שיעור דולר רצוי בתיק הוא 15%-20%. אם יש יתרה, מומלץ לקנות בה קרן כספית דולרית או שקלית 6

איחרתם להשקיע במניית "חלום", והיא טיפסה ב-100%? אסור לנהל השקעות תחת תחושת FOMO 7

השקעה בזהב תמיד תוכיח את עצמה, אך שיעורו של הזהב מהתיק לא אמור להיות גבוה: בין 5% ל-10%

● היה לי תיק עם מניות בשיעור של 60%, אך נבהלתי מהמלחמה ומכרתי את כולן. מאז השוק עלה ב-5%. האם לחזור ולהשקיע במניות?

תשובה: לגישתי, כל משקיע שיכול להרשות לעצמו, צריך להיות מושקע במניות כל הזמן. השיעור שלהן בתיק יכול להשתנות, אבל לא באופן דרסטי. הפעולה שעשית (במכירה) היא לא נכונה, כי ניסית לתזמן את השוק וזה לא עלה בידך, כמו שקורה להרבה משקיעים שנלחצים ופועלים מתוך דחף שאינו נשלט. הדרך הנכונה הייתה לפעול במינון אחר - לא למכור את כל המניות אלא חלק לא גדול מהן. אתה צריך להחליט כמדיניות מהו שיעור המניות שאתה יכול לחיות איתו, ולהתמיד בכך עם מרחב תמרון של כמה אחוזים למעלה או למטה משיעור זה.

● יש בחלק המנייתי של תיק ההשקעות שלי רק 3 מניות בסכומים כמעט זהים; באחת הרווח שלי הוא 30%, בשנייה של 15% ובשלישית - הפסד של 30%. אני זקוק לשליש מהכסף לצורך התחייבות שלקחתי על עצמי, מה למכור - את אחת המניות שהרווחתי עליהן או דווקא את המניה שאכזבה וירדה?

תשובה: התשובה כאן היא פשוטה. זה לא מעניין ולא רלוונטי אם המניה עלתה או ירדה ובאיזה שיעור. נכון שמבחינה פסיכולוגית קל יותר להחליט למכור את המניה שעליה הרווחת הכי הרבה כי זה נותן תחושה של הצלחה, הנאה וסיפוק, אבל מה שרלוונטי באמת זה לבדוק מהו הערך האמיתי של כל אחת משלוש החברות כיום, ולמכור את אותה מניה שנסחרת גבוה יותר מערכה.

זו יכולה להיות גם המניה שמחירה ירד. נכון שלהרבה משקיעים קשה מאוד למכור מניה בהפסד, והסבל מפעולה כזו גדול יותר מההנאה שמפיקים ממכירת מניה ברווח. יש תמיד את אלה שנמנעים באופן קטגורי מלמכור מניות בהפסד, ומנחמים את עצמם בחשיבה שזה "הפסד על הנייר" והם בעצם לא מפסידים עד שלא ימכרו את המניה. אבל כאמור, זה לא רלוונטי.

● קניתי בשעתו בית בארה"ב, השכרתי אותו ולאחרונה מכרתי וקיבלתי 200 אלף דולר - סכום המהווה 40% מחסכונותי. מה כדאי לי לעשות עם הסכום הזה, להשאיר אותו בפיקדון נושא ריבית, לרכוש קרן כספית נקובת דולרים, או להמיר את כל הסכום או חלקו לשקלים?

תשובה: זו שאלה אופיינית להרבה משקיעים שנקלעו לאחרונה לחשיפה גבוהה לדולר בתיק ההשקעות מאשר רצוי להם, ובינתיים הדולר יורד ויורד מול השקל החזק.

שיעור מטבע (דולר) סביר בעיניי בתיק הוא בין 15% ל-20%, ובמקרה שלך להשאיר סך של כ-85 אלף דולר, שיהווה כ-17% מחסכונותיך. בסכום זה לרכוש קרן כספית דולרית שאמורה להניב לך כ-3,500 דולר בשנה מהריבית (לפני מס). את יתרת הדולרים מומלץ להמיר באופן הדרגתי ובמנות קצובות, ובשקלים שתקבל לרכוש קרן כספית שקלית שתתן תשואה של כמעט 4% בשנה. בשתי הקרנות אתה שומר על נזילות יומיומית, שכן באפשרותך למכור אותן מתי שתרצה בכל יום מסחר.

● חשבתי לקנות את מניית "חלום בריבוע", אבל היססתי ובינתיים המניה "ברחה" ועלתה ב-100%. האם עדיין כדאי לי לקנות אותה במחירה הנוכחי?

תשובה: אין כמובן תשובה חד-משמעית לשאלה זו. ייתכן שהמניה הכפילה את ערכה מסיבות מוצדקות וייתכן שלא, צריך לבדוק אם ערכה הנוכחי מוצדק.

בכל מקרה, השאלה שלך מייצגת תופעה נפוצה המכונה פומו ( Fear of missing out - FOMO), חשש מהחמצה. משקיעים חשים לעיתים שפספסו הזדמנות שנקרתה בדרכם, בין שמניה מסוימת, השוק כולו, או השקעה בדירה, במגרש, או כל השקעה עסקית אחרת. אסור לנהל השקעות תחת תחושת פומו, שמובילה לעתים לביצוע החלטות שגויות.

● מדברים לאחרונה הרבה על הזהב כיעד להשקעה. מחירו עלה חזק מאוד (עד תחילת 2026) ומאז נפל ביותר מ-20%. האם כדאי להשקיע בו, ואם כן כיצד ובאיזה שיעור?

תשובה: מחירה של אונקיית זהב יודע להיות תנודתי מאוד כפי שאכן ארע לאחרונה, ולא תמיד ניתן להסביר את העלייה החדה או לחלופין הירידה החדה בפרק זמן קצר. עם זאת בראייתי, במונחים של טווח ארוך השקעה בזהב לא רק הוכיחה את עצמה כאחת הטובות ביותר, אלא שהיא תמשיך להוכיח את עצמה בטווח השקעה של כמה שנים מהיום.

יש לכך סיבות רבות שחלקן אפילו פוליטיות - מדינות שרוצות להקטין את התלות שלהן ושל הרזרבות שלהן באיגרות חוב של ממשלת ארה"ב ובדולר, והבנקים המרכזיים שלהן רוכשים זהב. לעתים הסיבות גיאופוליטיות, נוכח אי הוודאות שמייצר הנשיא טראמפ וסכסוכים בינלאומיים כמו זה של סין מול ארה"ב או טייוואן, ועוד. עם זאת, שיעור הזהב (בין שדרך קרנות נאמנות אקטיביות או פסיביות) לא אמור להיות גבוה: בין 5% ל-10% מתיק ההשקעות, כפונקציה של רכיב המניות בתיק.

אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק. במיטב מנוהלות בין היתר קרנות נאמנות מהסוג המצוין במאמר