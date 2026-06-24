סבב ״אכזרי״ שיימשך מספר שבועות: בכירי האנליסטים בעולם מגיבים לכאוס בשווקים

גל מכירות במניות הטכנולוגיה הפיל אמש את השווקים. מדד הנאסד"ק הוביל את המגמה השלילית וננעל בירידה של 2%, בעוד מדד ה-S&P 500 איבד 1.3%. ומניות סקטור השבבים התרסקו ב-7.8%.

בדקנו מה חושבים אנליסטים ומנהלי השקעות בארה״ב על הירידות והשלכותיהן.

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ג'ים פולסן, אחד המשקיעים הוותיקים בוול סטריט והאסטרטג הראשי לשעבר של חברת המחקר וניהול הנכסים The Leuthold Group ציין כי המימושים במגזר הבינה המלאכותית הם כמעט חסרי תקדים מנקודת מבט היסטורית. הוא הזכיר כי בבועת הדוט-קום, למשל, נרשם רק סבב אחד של מכירות כבדות לפני שהמסחר כולו קרס.

ב-Business insider הזכירו כי בחודשים האחרונים פולסן סימן כמה נורות אזהרה המצביעות על כך שהשווקים מתוחים מדי כמו הפער ההולך וגדל בין מניות הטכנולוגיה והצמיחה לבין שאר מדד ה-S&P 500.

"זה די מדהים לראות איך מי שהיו חביבות הקהל הפכו עכשיו לסוג של עדיפות שנייה", אמר פולסן על הנפילות במניות השבבים המובילות.

ברט קנוול, אנליסט השקעות ואופציות ב-eToro אמר כי מדובר ב"סערה מושלמת העלולה להימשך שבועות". לדבריו, הפד יצא ניצי מהצפוי בהודעתו האחרונה, ולכן לדעתו יש סדר גודל של שבועיים שבהם "השווקים עשויים לקחת קצת אוויר".

מגזר השבבים נראה כאילו הוא חווה סבב "אכזרי" של מימוש רווחים, כך כתב דייוויד רוזנברג, כלכלן בכיר ומייסד Rosenberg Research במכתב השבועי למשקיעים. הוא ציין כי לא ברור אם משקיעי ריטייל יתערבו כדי לקנות את הירידות במניות, והצביע על כך שלמשקיעים בארה"ב יש כבר חשיפה גבוהה מבחינה היסטורית למניות.

המשקיעים יצטרכו לראות אם הראלי בשוק מתרחב מעבר למניות השבבים כדי לקבוע אם גל המכירות האחרון הוא רק תיקון או שבירה חזקה יותר של השוק, כך כתב בסקירה ג'ו מאזולה ראש מחלקת מסחר ואסטרטג נגזרים בענקית הפיננסים צ'ארלס שוואב.

לדבריו, "במבט ראשון, זה נראה פחות כמו פאניקה מאקרו-כלכלית רחבה ויותר כמו קבוצת מניות שעוברת סוף סוף מבחן לחץ לאחר ריצה ממושכת. זו לא בהכרח תחילתה של שבירת שוק מלאה, אלא אם כן המימושים יתרחבו לשאר הענפים".

"הזדמנות פז"

ויש גם מי שבכלל לא נבהל. אנדרו סלימון, מנהל תיקים בכיר במורגן סטנלי אמר כי גל המימושים הוא חיובי עבור השווקים, בהתחשב בכך שהמסחר סביב ה-AI היה צפוף ורווי מדי. המניות שנפגעו בצורה הקשה ביותר הן המרוויחות הגדולות ביותר מתחום הבינה המלאכותית, אמר ל-CNBC.

"זה טוב לשווקים כי בסופו של דבר מה שאתה לא רוצה לראות זה כל כך הרבה סוג של אופוריה... שכידוע, נגמרת ברע". הוא הוסיף כי התיקון הוא גם הזדמנות עבור משקיעים המעוניינים להגדיל את החזקות הטכנולוגיה והשבבים שלהם, והצביע על הרווחים החזקים במגזר.

דן אייבס, אנליסט ב-Wedbush Securities (חברת בנקאות פרטית מהידועות בחוף המערבי בארה״ב) ומי שנחשב לאחד מאנשי המקצוע האופטימיים ביותר ביחס למגזר הטכנולוגיה, אמר כי מדובר בהזדמנות פז עבור משקיעים להיכנס למסחר בטכנולוגיה.

לדבריו, מגזר השבבים והביקוש העסקי הכולל ל-AI לא הראו "שום סדקים בשריון" בחודשים האחרונים, ולכן הוא אופטימי ביותר לגבי "מנצחי ה-AI" בשוק.

"ההשקפה שלנו על גל המכירות בקוספי של דרום קוריאה היא כעל תיקון/פסק זמן בשוק שעלה בכמעט 100% השנה, וכן מאמינים שהעובדה ש-SK עקפה את סמסונג הייתה מהלך סמלי גדול שגרם לחלק מהמשקיעים לדאוג לגבי מסחר 'מחומם מדי' בשבבי זיכרון... דבר שאנו חולקים עליו בתוקף", כתב אייבס במכתב ללקוחות ביום שלישי.