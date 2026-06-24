הפגנות החרדים הצפויות היום (ד') מעוררות בהלה רבה בציבור, ובצדק. 2,000 רכבים צפויים לצאת מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, לנסוע בקצב איטי ולשבש את התנועה. ובכל זאת, לפחות לפי התכנונים והמארגנים, ובניגוד להפגנות קודמות - אין צפי כרגע לחסימות כבישים נרחבות.

על מה בעצם החרדים מפגינים, מאיפה הם יוצאים, איפה יהיה המוקד המרכזי, ואיך אפשר להימנע מהפקקים? גלובס עושה סדר.

● 600 שקל יותר: כמה דמי הבראה תקבלו הקיץ, ומי העובדים שייהנו במיוחד?

● בלעדי | נציב שירות המדינה הנכנס יוצא לרפורמה דרמטית במינוי 2,300 בכירים

על מה ההפגנה, ומי מפגין?

ההפגנה מתנהלת כמחאה על מעצר העריקים החרדיים. בשבועות אחרונים ראינו הפגנות מול כלא 10, אך הפעם מדובר באירוע מעט שונה, בעיקר בגלל אופי המפגינים. אם עד עכשיו היו אלה "הפלג הירושלמי", הנחשבים לקיצוניים יותר, הפעם מדובר בחסידויות הגדולות - ביממה האחרונה רצות בעשרות חסידויות הודעות שונות הקוראות להצטרף למחאה.

העובדה שמדובר בציבור היותר "מיינסטרי" מביאה מצד אחד הרבה יותר מפגינים, אך מצד שני אלה מפגינים שנחשבים למתונים יותר. לכן, בתכנון המקורי של ההפגנה אין צפי לחסימות כבישים נרחבות או לאלימות.

מתי יוצאים ומאיפה?

היעד של המפגינים הוא כלא 10 שבבית ליד, סמוך לכפר יונה. המחאה צפויה לצאת בשעה 16:00, בשיירות, מכ-19 מוקדים: החל מצפת וחיפה שבצפון, דרך בני ברק, ירושלים ומודיעין עילית, ועד קריית גת וערד.

על-]י התכנון ואישור המשטרה, מכל מוקד תצא שיירה מסודרת, שתיסע בנתיב הימני ובמהירות קבועה של כ-50 קמ"ש. אגב, המארגנים שבו וציינו בפני הנוסעים כי עצירה וחסימת הכביש עלולה לגרור קנסות מצד המשטרה.

מאילו אזורים כדאי להימנע ומתי?

המסלולים השונים עדיין נמצאים בתיאום עם המשטרה, אך מכיוון שכל הדרכים מובילות לכפר יונה, ניתן להעריך היכן יהיו עומסי התנועה המשמעותיים: כביש 1 יסבול מעומסים באזור מחלף בן גוריון; כביש 4 באזור גהה, מחלף גנות, אלוף שדה ואם המושבות; וכביש 6 באזור מחלף בן שמן, קסם ונחשונים. גם כביש 20 (נתיבי איילון), כביש 40 וכביש 440 צפויים לסבול מעומסים. באזור השעה 18:00-19:00 העומסים הכבדים צפויים להתנקז בכביש 57, במחלף נתניה-כפר יונה.

המחאה, כאמור, צפויה להתחיל בשעה 16:00 ולהסתיים באזור השעה 20:00 בכפר יונה. בשעות אלה מומלץ להימנע ככל הניתן בנסיעה בצירים המרכזיים. בשעות הבוקר והערב המאוחרות אין צפי לעומסים חריגים (למעט באזור כפר יונה).

במשטרת ישראל ממליצים לדחות נסיעות שאינן דחופות, בדגש באזורים שבהם תתקיים המחאה, כדי להימנע מלחצי תנועה ופקקים.

האם יש חלופות?

על פניו, החלופה הטובה ביותר היא רכבת ישראל - שם לא צפויות חסימות ועיכובים. תפעול הרכבת, לפחות לפי שעה, צפוי להיות שגרתי (ללא תגבורים נוספים). עם זאת, ניתן להניח כי נהגים רבים מבינים את המצב, והרכבת תחווה עומסים רבים.

מה יכול להשתבש?

על-פי המארגנים, מדובר בהפגנה "שכולה קידוש השם, סדר מופתי ואחריות". ובכל זאת, מכיוון שמדובר במספר רב של אנשים, אפשר להעריך שיהיו גם הפרעות לסדר. אלה יוכלו לבוא לידי ביטוי בהאטה חריגה על הצירים (מעבר למה שמאושר על-ידי המשטרה) ובחסימת צירים מרכזיים. כמו כן, המארגנים איימו שאם תהיה הפרעה לאחת השיירות - ייתכנו חסימות כבישים בתגובה.

בנוסף, לאחר שבשבוע שעבר במהלך ההפגנה כפר יונה הייתה נצורה, התושבים כעת לא מתכוונים לעבור על כך בשתיקה, וראש העיר כבר הכריז כי בכוונתו לחסום את הכניסה לעיר ולמנוע את מסע הרכבים. בעקבות כך, המשטרה דורשת בשלב זה שהמפגינים לא יגיעו עד כלא 10 ממש וישארו מחוץ לעיר, אך כדאי להמשיך לעקוב אחרי גורם חיכוך זה.

בשורה התחתונה - החל מהשעה 16:00 בצהריים עד 20:00 צפויים עומסים תנועה משמעותיים באזורים רבים בישראל, ומומלץ להימנע ככל הניתן מהגעה לצירים מרכזיים, ולהיעזר ברכבת ישראל. בשעות הערב העומס יתנקז לאזור כפר יונה, ולא מומלץ כלל להתקרב לאזור.