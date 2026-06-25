כ־10 שקלים למ"ר: מגרש למסחר ותעסוקה בשדרות שווק במחיר חריג

מכרזים

מגרש לתעסוקה ומסחר בשדרות שווק במחיר נמוך במיוחד

מכרז ל־12 מגרשים המיועדים למסחר ותעסוקה במתחם 9 בצפון שדרות שווק השבוע בהצלחה חלקית. אחד המגרשים בו שווק במחיר ממוצע חריג: קצת יותר מ־10 שקלים למ"ר. אמנם המחיר "מתאזן" כאשר מוסיפים לו את הוצאות הפיתוח, אך גם כך הוא נמוך מיתר המגרשים.

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מדובר במגרש בשטח של 5,328 מ"ר, שבו זכתה החברה הקבלנית א.ט.ש אמיר טל שחר. בהיעדר מגבלת מחיר מינימום, הגישה החברה הצעה בסך 55,180 שקל בלבד עבור הקרקע - וזכתה. זאת אף שהצעתה הייתה השלישית והנמוכה מבין שלוש ההצעות שהוגשו למגרש.

הזכייה התאפשרה, ככל הנראה, בשל מגבלות שהוטלו במכרז על מספר ההצעות והזכיות. בחוברת המכרז נכתב כי "מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למתחם אחד או יותר, אך בכל מקרה לא יוכל לזכות ביותר משלושה מהמתחמים". עוד נכתב כי "מציע שהגיש הצעה לשני מתחמים או יותר, רשאי להגביל את זכייתו במספר מסוים של מתחמים".

הזוכה נדרשת לשלם גם הוצאות פיתוח בסך כ־8 מיליון שקלים, ובתוספת זו המחיר למ"ר עומד על כ־1,516 בממוצע. גם כך, מדובר במחיר הנמוך ביותר מבין כלל המגרשים ששווקו בהצלחה. מתוך 12 המגרשים שהוצעו במכרז, חמישה נותרו ללא זוכה.

בכל יתר המגרשים המחיר הממוצע למ"ר עמד על כ־1,760 שקלים לכל הפחות - ובאחד מהם, שבו זכתה חברת בני משה שרותי אחזקה וניקיון, ההצעה הזוכה משקפת מחיר של 6,175 שקל למ"ר, בין היתר משום שזו הזוכה היחידה שהצעתה הייתה גבוהה ממחיר השומה למכרז.

תכנון

מנחת חדש לבית החולים הדסה: צמצום "שעת הזהב" לפינוי פצועים

הות"ל תדון בשבוע הבא בהרחבת בית החולים הדסה עין כרם. במסגרת התוכנית יתווספו לבית החולים 770 מיטות אשפוז, כך שמספר המיטות הכולל יגדל מכ־1,530 לכ־2,300.

שטח בית החולים יורחב לכיוון צפון, ונבחנת גם אפשרות להוסיף אליו כניסה חדשה מכביש 396, במטרה לפזר את התנועה ולצמצם את התנועה העוברת בטבעת החירום. את התוכנית הכין משרד קולקר קולקר אפשטיין.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא הקמת מנחת מסוקים חדש, שיהיה קרקעי ולא על גג מבנה, ויאפשר לבית החולים לתפקד כמרכז רפואי ברמה על-אזורית. המנחת מתוכנן כך שיוכל לקלוט גם את מסוק התובלה הכבד CH-53K "פרא", העתיד להחליף את מסוקי היסעור. על פי עורכי התוכנית, נדרש לשם כך שטח של 8-10 דונם, לא כולל דרכי גישה.

שני נושאים נוספים שיעלו לדיון בישיבה הם הגדלת בית החולים האונקולוגי מכ־40 אלף מ"ר לכ־100 אלף מ"ר, הודות לתרומה ייעודית שקיבל בית החולים, וכן הגדלת היקף הבינוי המיועד למגורי סגל. "לאור מדיניות מנהל בית החולים המבקש ליצור מגורי איכות עבור הסגל הרפואי כדי למשוך בעלי מקצוע מהשורה הראשונה לבית החולים, בגלל ריחוקו מאזורי המגורים היוקרתיים של העיר".

דיור מוזל

ההרשמה להגרלה ה-11 של "דירה בהנחה" הסתיימה; כפר סבא העיר המבוקשת ביותר

ביום שני הסתיימה ההגרלה ה-11 במספר של תוכנית "דירה בהנחה", שבמסגרתה יוגרלו 7,922 יחידות דיור ב-19 יישובים ברחבי הארץ.

כ-50% מהדירות בהגרלה זו יוקצו למשרתי מילואים פעילים, ומתוכן כמחצית יוקצו ללוחמים. על פי הודעת משרד השיכון, בסך הכול נרשמו להגרלה 114,848 משקי בית, שביצעו כ־1.7 מיליון הרשמות. מספר ההרשמות גבוה משמעותית ממספר הנרשמים, מאחר שכל זכאי רשאי להירשם לעד שלושה יישובים ולכלל ההגרלות המתקיימות בהם.

העיר המבוקשת ביותר בהגרלה הנוכחית היא כפר סבא, שבה נרשמו יותר מ־38 אלף משקי בית ל־1,045 דירות, ואחריה ניצבת קריית גת עם יותר מ־28 אלף נרשמים המתחרים על 1,433 דירות.

בראש רשימת הערים המבוקשות נמצאות גם ראשון לציון, שבה נרשמו יותר מ־23 אלף משקי בית ל־148 דירות בלבד; מעלה אדומים, עם יותר מ־22 אלף נרשמים ל־1,663 דירות; חדרה, שבה נרשמו יותר מ־22 אלף משקי בית ל־268 דירות; ואשדוד, עם יותר מ־16 אלף נרשמים ל־256 דירות.

משרדים

מון אקטיב תשכור 11 קומות במגדל ביונד של תדהר

חברת הגיימינג מון אקטיב חתמה על הסכם לשכירת שטח של כ־22 אלף מ"ר, המשתרע על פני כ־11 קומות במגדל המשרדים ביונד בגבעתיים, לא הרחק מתחנת הרכבת ארלוזורוב. לדברי החברה, ההסכם כולל גם אופציה להתרחבות ולשכירת קומות נוספות בעתיד.

לפי הערכות בשוק, דמי השכירות מוערכים ב-90-100 שקל למ"ר ברמת מעטפת, כלומר כ-26 מיליון שקל לשנה. העסקה כוללת את עבודות הגמר לפי צרכי החברה, שיביאו את הסכום לכ-140 שקל למ"ר ברמת גמר.

המגדל, בבעלות תדהר ויוניון מקבוצת חורש, יכלול 72 קומות וצפוי להתאכלס בשנה הבאה. הוא חלק מצמד מגדלים שבונות החברות. המגדל השני ישמש למגורים, וייחודו בכך שכל הדירות בו מיועדות להשכרה בלבד.

בניין המשרדים נבנה בהתאם לעקרונות הבנייה הירוקה וצפוי לקבל תקן ליד פלטינום, הדרגה הגבוהה ביותר. בין השוכרים העתידיים במגדל נמנים משרד עורכי הדין מיתר, משרד ליפא מאיר והמשרד החדש שהקים עורך הדין אלדד כורש לאחר פרישתו ממשרד FBC.

לפי התשקיף שפרסמה תדהר לפני הנפקתה, טרם החתימה על העסקה עם מון אקטיב נחתמו חוזי שכירות עבור 48% בלבד משטחי המסחר והמשרדים במגדל. על פי התשקיף, שטחי המשרדים שווקו במחיר ממוצע של 145 אלף שקל למ"ר (גבוה מעט מהמחיר בעסקה זו, שהמו"מ עליה החל מזמן), ושטחי המסחר במחיר ממוצע של 220 אלף שקל למ"ר.

החברה עדכנה בתשקיף כי "לחברה חוזים נוספים בתהליך חתימה בקשר עם השכרת 33 אלפי מ"ר מסחר ומשרדים נוספים. לאחר חתימה על הסכמי שכירות אלו שיעור השיווק צפוי לעמוד על כ־68% במשרדים ועל כ־56% במסחר".

ממון אקטיב נמסר בתגובה: "אנו שמחים על המעבר למגדל Beyond, מהפרויקטים המובילים והמתקדמים בישראל, ומאמינים כי סביבת העבודה החדשנית, המיקום האסטרטגי והתשתיות המתקדמות יעניקו לחברה את המעטפת האופטימלית להמשך צמיחתה והצלחתה בשנים הבאות. עלות השכירות המצוינת בכתבה אינה נכונה ואינה משקפת את המציאות".

מתדהר לא נמסרה תגובה.