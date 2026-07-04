דירה במגדל תמורת בית פרטי: הזוגות שעשו עסקה נדירה

ברחוב הגבורה ברובע צה"ל בקריית גת נמכר קוטג' בן 5.5 חדרים בשטח בנוי של 150 מ"ר על פני שני מפלסים, תמורת 2.6 מיליון שקל. הבית בנוי על מגרש בשטח של 280 מ"ר, ויש לו חצר בשטח של כ־200 מ"ר. הוא נבנה לפני כ־35 שנה, אך עבר שיפוץ יסודי, ויש בו מקלט משותף עם הקוטג' הצמוד.

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מחיר השיווק של הנכס עמד על 2.8 מיליון שקל, והנכס עמד על המדף יותר משנה.

המוכרים הם מצמצמי דיור, והקונים הם משפחה צעירה מהעיר. הנכס נמכר בעסקה סיבובית ("החלפת בתים"), שבה המוכרים קנו את ביתם של הקונים.

הקוטג' / צילום: אנגלו סכסון, קרית גת

"ירידה של 40% בעסקאות יד שנייה"

המתווכים איתמר יהודה וזאב וקס מאנגלו סכסון קריית גת, שייצגו את שני הצדדים, מספרים כי הזוג ראה את הקוטג' והתאהב בו, אך היה צריך למכור את הדירה שלו, ולכן לא יכל לרכוש אותו. לדבריו, "לצדדים לקח קצת זמן להתרגל לרעיון. בסוף המוכרים של הקוטג' הסכימו לראות את הנכס של הזוג הצעיר ואהבו אותו.

המגדל / צילום: אנגלו סכסון, קרית גת

"מדובר בדירת 4 חדרים בשטח של 100 מ"ר עם מרפסת גדולה בשטח של 18 מ"ר בקומה 9 מתוך 23 ברחוב נחל הירקון בשכונת כרמי גת בעיר. המרפסת הגדולה עם הנוף הפתוח מאוד מצאה חן בעיני בעלי הקוטג' שחיו שנים עם גינה רחבת־ידיים, והם הסכימו לרכוש את הנכס תמורת 1.8 מיליון שקל. היה חיבור טוב ומיידי בין הצדדים, וזה הקל מאוד על התהליך.

"כמו בכל הארץ, גם המצב בקריית גת לא פשוט. בכרמי גת יש תנועה כי מדובר בשכונה מבוקשת - אבל להערכתי יש השנה ירידה של 40% במספר עסקאות היד שנייה בעיר. מי שרוצה למכור צריך לרדת - הקונים חכמים וזהירים ונעזרים בבעלי מקצוע לפני שהם חותמים עם עסקאות. מי שרוצה למכור צריך להבין את זה ולהיות גמיש ולזכור שהוא גם קונה ביותר זול כרגע".

דירות יד שנייה שנמכרו

קריית אתא

ברחוב אסף שמחוני, דירת 3 חדרים, 68 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1 מיליון שקל.

ברחוב הרב קוק, דירת 4 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.38 מיליון שקל.

ברחוב העצמאות, דירת 5 חדרים, 118 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, ב־2.04 מיליון שקל.

ברחוב התבור, דירת 3 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־875 אלף שקל.

ראשון לציון

ברחוב דוד הראובני במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 4 מתוך 9, עם חניה, ב־2 מיליון שקל.

ברחוב ביל"ו במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.64 מיליון שקל.

ברחוב גבים בשכונת ראשונים, דירת 4 חדרים, 99 מ"ר, בקומה 3 מתוך 17, עם שתי חניות, ב־3.2 מיליון שקל.

ברחוב חסידי אומות העולם, דירת 5 חדרים, 161 מ"ר, בקומה בקומה 9 מתוך 9, ב־4.79 מיליון שקל.

קריית מלאכי

ברחוב רבקה ומרדכי גובר, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־1.19 מיליון שקל.

ברחוב הגפן, דירת 5 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 12 מתוך 14, עם חניה, ב־2.23 מיליון שקל.

ברחוב הרצל, דירת 3 חדרים, 56 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־975 אלף שקל.

שמשית

ברחוב ספיר, קוטג' בן 5 חדרים, 222 מ"ר, עם שתי חניות, נמכר בנובמבר ב־4.37 מיליון שקל.

ברחוב מעיינות, בית בן 6 חדרים, 208 מ"ר, נמכר בינואר ב־4.19 מיליון שקל.

תל אביב

ברחוב השופטים בלב העיר, דירת 2 חדרים, 57 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 3, ב־2.85 מיליון שקל.

ברחוב תבין אלי בשכונת המשתלה, דירת 3 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה כפולה, ב־3.3 מיליון שקל.

ברחוב אברהם הרכבי בשכונת תל חיים, דירת 5 חדרים, 144 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, עם חניה, ב־3.7 מיליון שקל.

ברחוב זכרון יעקב באזור כיכר המדינה, דירת 5 חדרים, 138 מ"ר, בקומה 1 מתוך 7, ב־7.5 מיליון שקל.

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