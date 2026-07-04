לארי אליסון לא הצטרף לשורת המנכ"לים שהתלוו לנשיא טראמפ בביקורו הממלכתי בסין. הוא גם לא נמנה עם האורחים בארוחת הערב שערך טראמפ בבית הלבן עבור בכירי תעשיית הטכנולוגיה. הוא החמיץ גם את אירוע ה־UFC (אליפות הלחימה האולטימטיבית) שנערך לכבוד יום הולדתו ה־80 של טראמפ.

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המיליארדר שעומד בראש אורקל לא היה זקוק לנוכחות באירועים הפומביים האלה. אליסון, בן 81, פיתח מערכת יחסים אישית יותר עם טראמפ, הרחק מאור הזרקורים, שסייעה הן לעסקיה של חברת הטכנולוגיה שלו והן למאמציו של בנו להקים תאגיד מדיה. המפתח לקשר הזה: כספו של אליסון.

לפי גורמים המעורים בגיוס התרומות, אליסון תרם כ־45 מיליון דולר לארגון פוליטי ללא מטרות רווח שתמך במאמצי הבחירה מחדש של טראמפ בשנת 2024. תרומות מסוג זה אינן כפופות לחובות דיווח, ולא דווח עליהן בעבר.

לדברי אותם גורמים, מאז הבחירות אליסון תרם עוד מיליוני דולרים לארגונים התומכים בטראמפ, כאשר חלק מהכספים הופנו ליוזמות המורשת של טראמפ בוושינגטון. אורקל נמנית עם נותני החסות התאגידיים של Freedom 250, ארגון המזוהה עם טראמפ שמוביל את אירועי חגיגות 250 השנים להקמת ארצות הברית .

ממסמכי הדיווח הפדרליים עולה כי בחשבונות ההשקעות של טראמפ בוצעו מוקדם יותר השנה עסקאות במניית אורקל, ובהן מכירה בשווי של לפחות מיליון דולר בינואר ורכישה בשווי של לפחות מיליון דולר במרץ. בהצהרה קודמת ארגון טראמפ מסר כי השקעותיו של הנשיא מנוהלות באופן עצמאי וכי הוא אינו מעורב בבחירת ההשקעות או באישורן .

"הנשיא טראמפ מחויב לעבוד עם כל עסק וכל מנהיג עסקי אמריקאי", אמר דובר הבית הלבן, קוש דסאי. אורקל סירבה להגיב.

לארי אליסון בבית הלבן, עם טראמפ לצידו / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

מערכת יחסים סימביוטית עם הנשיא

למרות שלארי אליסון לא נכח באירוע ה-UFC שנערך החודש בבית הלבן, בנו דייוויד אליסון היה בין האורחים הבכירים. האירוע התקיים ימים ספורים לאחר שמשרד המשפטים אישר את עסקת הרכישה של תאגיד האחים וורנר דיסקברי בידי חברת פרמאונט סקיידנס של דייוויד אליסון, בהיקף של 81 מיליארד דולר. האירוע שודר בפלטפורמות של פרמאונט, שבתקופת ניהולו של דייוויד אליסון שילמה מיליארדי דולרים עבור זכויות השידור של אירועי UFC.

בני משפחת אליסון טיפחו מערכת יחסים סימביוטית עם טראמפ. לארי אליסון והנשיא חולקים השקפות אידאולוגיות משותפות, ובהן תמיכה בישראל וביקורת על חלק מכלי התקשורת המרכזיים. דייוויד אליסון רכש את חברת המדיה The Free Press בשנת 2025 ומינה את שותפתו להקמת מיזם החדשות והדעות, בארי וייס, לעמוד בראש חדשות CBS - שם הובילה שינויים משמעותיים בכוח האדם ובלוח השידורים. מיזוג עם תאגיד האחים וורנר דיסקברי יצרף גם את CNN לאימפריית המדיה של משפחת אליסון .

הנשיא אף הרעיף שבחים על דייוויד אליסון בפומבי. "אתה הולך להצליח בגדול", אמר טראמפ לאחרונה מעל הבמה, כשהבחין ביורש העצר בקהל במיאמי. "אתה הולך לעקוף את אבא שלך, והוא ישמח מאוד שזה יקרה, כי הוא אוהב אותך". לאחר מכן הוסיף: "תמסור לו ד"ש. בסדר ?".

בני משפחת אליסון מינפו את הקרבה הזאת כדי לבסס מעמד דומיננטי בתעשיות הטכנולוגיה והמדיה בארה"ב. יום לאחר השבעתו השנייה של טראמפ, שהה לארי אליסון באגף המערבי של הבית הלבן כאשר אורקל נבחרה לשמש כתשתית הארכיטקטונית של תוכנית הממשל, בהיקף של 500 מיליארד דולר, להקמת מרכזי נתונים לבינה מלאכותית ברחבי ארה"ב. בהמשך 2025 אורקל הייתה חלק מקבוצת משקיעים שהשיגה שליטה בפעילותה של טיקטוק בארה"ב, במסגרת עסקה שתיווכה ממשלת ארה"ב .

משפחת אליסון לא תמיד תמכה בטראמפ. לארי אליסון תמך במועמדים רפובליקנים אחרים לנשיאות בשנים 2016 ו־2024. בין היתר תמך בסנאטור טים סקוט מדרום קרוליינה, שאותו רצה לראות כבחירתו של טראמפ לתפקיד סגן הנשיא במרוץ האחרון לנשיאות. מהרישומים הפדרליים עולה כי דייוויד אליסון תרם כמעט מיליון דולר בשנת 2024 לוועדת פעולה פוליטית (Super PAC) של המפלגה הדמוקרטית, שתמכה בקמפיין ביידן־האריס .

לדברי גורמים המעורים בתרומותיו של לארי אליסון, חלק ניכר מהתרומות הפוליטיות שלו מועבר באמצעות ארגונים פוליטיים ללא מטרות רווח שאינם מחויבים בדיווח. ממסמכי ועדת הבחירות הפדרלית לא עולה כי אליסון תרם ישירות לקמפיין האחרון של טראמפ או לוועדות הפעולה הפוליטיות הקשורות אליו .

למרות שטראמפ ולארי אליסון משוחחים לעיתים קרובות בטלפון, אליסון העתיק את מרכז חייו לפלורידה ומרבה לבקר במאר־א־לאגו. מקום מגוריו הרשמי הוא כיום אחוזה על חוף הים במנלאפן, פלורידה, שאותה רכש בשנת 2022 תמורת 173 מיליון דולר. האחוזה נמצאת במרחק של כ־20 דקות נסיעה מהמועדון של טראמפ .

ללארי אליסון קשרים קרובים עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שעמו טראמפ מקיים מערכת יחסים קרובה זה שנים. לדברי אדם המעורה בפרטי הקשר, שליחו המיוחד של נשיא ארה"ב למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, סייע לרקום את קשריו הקרובים של אליסון עם טראמפ.

מחאה נגד מיזוג פרמאונט-וורנר ברוס וקידומו הנטען ע''י ממשל טראמפ. וושינגטון, אפריל האחרון / צילום: Reuters, ZUMA Press Wire

התנאי של אליסון לתרומת הענק

לארי אליסון וטראמפ החלו להכיר טוב יותר לפני כעשר שנים, באמצעות מספר שתיים הוותיקה של אליסון באורקל, צפרא כץ. אף שאליסון וכץ תמכו בתחילה במועמדותו לנשיאות בשנת 2016 של הסנאטור דאז מרקו רוביו, הם עברו לתמוך בטראמפ לאחר שהפך למועמד המפלגה הרפובליקנית. כץ הייתה חברה בצוות המעבר של טראמפ לקראת כניסתו לבית הלבן בסוף 2016 ושימשה יועצת במהלך כהונתו הראשונה .

עד פברואר 2020 אליסון החל להיות מעורב במאמצי הבחירה מחדש של טראמפ. הוא אירח אירוע גיוס תרומות עבור טראמפ באחוזתו הפרטית שברנצ'ו מיראז', קליפורניה, אף שלא השתתף בו בעצמו. בהמשך אמר כי הוא תומך בנשיא ורוצה בהצלחתו .

אליסון המשיך לעמוד לצדו של טראמפ גם לאחר שהפסיד בבחירות לנשיאות בשנת 2020. פחות משבועיים לאחר מכן אליסון היה בין חברי קבוצה מצומצמת של בעלי בריתו של טראמפ שהשתתפו בשיחת טלפון שבה נדונו אסטרטגיות לערעור על תוצאות הבחירות בכמה ממדינות המפתח, כך עולה מהודעות דוא"ל שצוטטו במסמכי בית משפט.

לפי אחת מהודעות הדוא"ל, חלק מהמשתתפים בשיחה, ובהם הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, יועצו המשפטי הוותיק של טראמפ ג'יי סקולו ומגיש פוקס ניוז שון האניטי, דנו בטענות לזיופי בחירות נרחבים. אחת המטרות הייתה למצוא דרך משפטית לפסול או לספור מחדש את פתקי ההצבעה במדינות מתנדנדות, ובהן פנסילבניה וג'ורג'יה .

אליסון נותר ברובו מחוץ לזירה הפוליטית במהלך כהונת ממשל ביידן. ואולם, לקראת הבחירות ב־2024, הוא דן באפשרות לממן את התמודדותו של הסנאטור מדרום קרוליינה, טים סקוט, בבחירות המקדימות לנשיאות, כך לפי גורמים המעורים בשיחות. סקוט ואליסון היו מקורבים במשך שנים, וסקוט ובני משפחתו אף התארחו כמה פעמים באחוזתו של אליסון באי לנאי שבהוואי.

עד קיץ 2024, אליסון דחק בטראמפ לבחור בסקוט כמועמדו לתפקיד סגן הנשיא, ואף רמז כי היקף תמיכתו הכספית יהיה תלוי בהחלטה זו, כך לפי גורמים המעורים בתרומותיו. טראמפ בחר לבסוף ב־ג'יי די ואנס כמועמדו לתפקיד סגן הנשיא .

אליסון שינה במהרה את גישתו. כעבור כמה שבועות, כשהתברר שטראמפ צובר תנופה, הוא תרם כ־45 מיליון דולר לארגון פוליטי ללא מטרות רווח שתמך במועמדותו של טראמפ. לדברי אותם גורמים, הייתה זו אחת מהזרמות ההון החד־פעמיות הגדולות ביותר במערכת הבחירות .

טראמפ הושבע לכהונתו השנייה ב־20 בינואר 2025. יום לאחר מכן הגיע אליסון לבית הלבן להשקת פרויקט סטארגייט, מיזם פרטי בהיקף של 500 מיליארד דולר, המבוסס על תשתית הענן של אורקל .

אלא שהייתה בעיה אחת: אליסון לא נשא עמו את דרכונו או תעודת זהות ממשלתית. לפי נהלי הבית הלבן, כל המבקרים, ללא קשר למעמדם, נדרשים להציג אמצעי זיהוי ממשלתי לשירות החשאי כתנאי לכניסה .

כשהעניין הגיע לידיעת הנשיא, טראמפ התערב אישית כדי להכניס את אליסון, ואמר לאנשי האבטחה כי "כולם יודעים מי זה לארי". בסופו של דבר ליווה אותו איש שירות חשאי אל חדר רוזוולט .

הסערה מול פרמאונט: "הנשיא נותר ניטרלי"

דייוויד אליסון, שחברת סקיידנס שבבעלותו הייתה בעיצומו של מיזוג עם פרמאונט, בעלת השליטה ב־ CBS, נפגש עם טראמפ באירוע UFC באפריל 2025. השניים אף צולמו זה לצד זה סמוך לזירה, יחד עם אילון מאסק.

מאחורי הקלעים, תסכולו של דייוויד אליסון הלך וגבר בזמן שהמתין לאישור הרגולטורי למיזוג, ובמקביל פרמאונט ניהלה משא ומתן על הסדר בעל חשיבות מכרעת עם טראמפ. הנשיא הגיש תביעה נגד CBS של פרמאונט בטענה שחטיבת החדשות שלה ערכה באופן מטעה ריאיון עם סגנית הנשיא דאז, קמלה האריס.

באותה תקופה דייוויד אליסון התקשר לברברה ברן, דירקטורית בפרמאונט, והביע את תסכולו משום שהיה להוט להשלים את המיזוג. לדבריהם של גורמים המעורים בפרטים, הוא אמר ששמע כי יידרשו 49.5 מיליון דולר כדי להגיע להסדר. אותם גורמים מסרו כי ברן השיבה לאליסון שזה לא ראוי שינהלו שיחה בנושא, ועדכנה את היועצים המשפטיים של פרמאונט ואת דירקטוריון החברה.

"דייוויד התקשר כדי לפרוק את תסכולו מכך שהליך ההסדר התארך כל כך. לא הייתה לו כל כוונה להעביר מידע, להתערב או לתאם את ההסדר", ברן מסרה בהצהרה. "למעשה, המשא ומתן על ההסדר היה ידוע לנו היטב, שכן החברה ניהלה אותו באמצעות עורכי דין חיצוניים מול באי כוחו של התובע, בתיווכו של מגשר.

ביולי 2025 פרמאונט הגיעה להסדר בסך 16 מיליון דולר. זמן קצר לאחר מכן הרגולטורים אישרו את המיזוג.

בסוף 2025, כשפרמאונט כבר הייתה בשליטת משפחת אליסון, המשפחה הפנתה את תשומת לבה לתאגיד האחים וורנר דיסקברי. בדצמבר נטפליקס הגיעה להסכם לרכישת אולפן הקולנוע ההוליוודי הוותיק. זמן קצר לאחר מכן, לפי דיווח הוול סטריט ג'ורנל, לארי אליסון התקשר לטראמפ".

פרמאונט הגישה הצעה מתחרה, והמאבק על העסקה נמשך חודשים. בשלב מסוים לארי אליסון אמר לטראמפ כי אם פרמאונט תשלים את רכישת תאגיד האחים וורנר דיסקברי, היא תוכל לערוך שינויים מקיפים ב־ CNN. לדברי גורמים המעורים בנושא, שני האישים אינם מחובבי ערוץ החדשות בכבלים, משום שהם סבורים כי הוא מוטה לטובת עמדות ליברליות ונגד הממשל.

"הנשיא טראמפ הבהיר באופן עקבי כי נותר ניטרלי כלפי כל הצדדים לאורך כל הליך ההתמודדות על רכישת תאגיד האחים וורנר דיסקברי", אמר דסאי, דובר הבית הלבן.

דוברת פרמאונט מסרה: "לא דייוויד אליסון ולא לארי אליסון התחייבו בפני אף גוף ממשלתי, תובע כללי של מדינה או סוכנות פדרלית בנוגע לעתידה של CNN או של כל זרוע חדשות אחרת, למעט המחויבות לספק עיתונות המבוססת על אמת".

לאחר שנטפליקס פרשה מהמרוץ, פרמאונט חתמה על עסקה לרכישת תאגיד האחים וורנר דיסקברי. משרד המשפטים אישר החודש את המיזוג וסגר את החקירה, למרות הסתייגויותיהם של כמה מאנשי מחלקת ההגבלים העסקיים במשרד. לפי דיווח הוול סטריט ג'ורנל, בכירי המשרד סברו כי דייוויד אליסון השיב באופן משכנע על רבות משאלותיהם של אנשי הצוות במהלך ריאיון שנמשך שעתיים.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.