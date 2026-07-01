דוח חדש מגלה: כמה הרוויחו דונלד ומלניה טראמפ ב-2025

הדוח השנתי לגילוי פיננסי של דונלד טראמפ לשנת 2025, שפורסם השבוע, מציג תמונה ברורה: הנשיא שחזר לבית הלבן עם תדמית של איל נדל"ן מרוויח כיום בעיקר מעולם הקריפטו.

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הדוח, המשתרע על פני 927 עמודים, מספק את התמונה המפורטת ביותר עד כה על מצבו הפיננסי של טראמפ בכהונה הנוכחית. הוא חושף כי הכנסותיו מוערכות ביותר מ־2 מיליארד דולר השנה.

מתוך הסכום, ההכנסות מקריפטו הסתכמו ביותר מ־1.4 מיליארד דולר - והיו גבוהות משמעותית מהכנסותיו בשאר עסקיו.

כמעט 800 מיליון דולר הגיעו מחברת הקריפטו World Liberty Financial, שאותה ייסד יחד עם בניו. מתוך סכום זה, יותר מ־520 מיליון דולר הגיעו ממכירת אסימונים דיגיטליים, ולמעלה מ־250 מיליון דולר ממכירת זכויות בעלות בחברה.

להשוואה, בדוח הכספי לשנת 2024 דיווח טראמפ על הכנסות של כ־600 מיליון דולר ממטבעות דיגיטליים, מגרשי גולף, הסכמי רישוי ועסקים נוספים.

ההכנסות ממכירת אסימוני World Liberty בלבד זינקו ביותר מפי תשעה לעומת השנה הקודמת, אז דיווח טראמפ על הכנסות של 57.35 מיליון דולר מהמיזם.

בנוסף, הנשיא דיווח על הכנסות נוספות של 635 מיליון דולר ממכירת מטבעות המם הנושאים את שמו. נזכיר כי בינואר 2025, ערב השבעתו לנשיא, הנפיק טראמפ מטבע מם העונה לשם $TRUMP, שזינק ביותר מ־1,000% תוך 36 שעות בלבד, לפני שנחתך, באותו היום. היום עומד שווי מטבע יחיד על כ-1.7 דולרים, ושווי השוק של כלל המטבעות מוערך ב־404 מיליון דולר.

הגולף והנדל"ן עדיין מכניסים - אבל פחות

למרות שמטבעות דיגיטליים היו מקור ההכנסה המרכזי של טראמפ, גם שאר עסקיו הניבו רווחים משמעותיים. ההכנסות ממגרשי הגולף ומאתרי הנופש עלו על 500 מיליון דולר בשנת 2025 - עלייה של כ־15% לעומת השנה הקודמת.

לפי הדוח, ההכנסות מאחוזת מאר־א־לאגו בפאלם ביץ', פלורידה, עלו לכ־77 מיליון דולר, לעומת כ־50 מיליון דולר בשנת 2024. גם ההכנסות ממועדון הגולף של טראמפ בווסט פאלם ביץ' הסמוכה עלו ב־27%.

עם זאת, לא כל עסקי האירוח של טראמפ רשמו צמיחה. לפי הדוח, בשנת 2025 נרשמה ירידה בהכנסות ממגרש הגולף שלו בלוס אנג'לס.

גם עסקי הנדל"ן, התחום שבו בנה טראמפ את שמו במשך עשרות שנים, לא הניבו רווח משמעותי והציגו צמיחה מתונה בהרבה ממקורות הכנסה אחרים. הנשיא דיווח על הכנסות מכמה השקעות מרכזיות בנדל"ן מסחרי, רובן בפרויקטים שפיתח או רכש לפני עשרות שנים. אף שהדוח מפרט טווחי הכנסות ולא סכומים מדויקים מנכסים כמו מגדל טראמפ בניו יורק, ברוב הנכסים ההכנסות נותרו ללא שינוי משמעותי, או אף נמוכות מהטווחים שעליהם דיווח לפני עשור.

מעבר לקריפטו ולעסקי האירוח, טראמפ דיווח גם על הכנסות של יותר מ־80 מיליון דולר מהסדרי פשרה עם כמה חברות תקשורת שאותן תבע, ושעמן הגיע לסיכום מחוץ לבית המשפט.

עוד עולה מהדוח כי טראמפ הכניס 52 מיליון דולר מהסכמי רישוי המאפשרים ליזמים מחוץ לארצות הברית להשתמש בשם "טראמפ" בפרויקטים של נדל"ן.

הדוח מאשר גם כי טראמפ נותר הנהנה הסופי מהנכסים המוחזקים בנאמנות שאליה מוזרמות ההכנסות, וזאת למרות שהבית הלבן הודיע בעבר כי ילדיו הם שמנהלים בפועל את עסקיו.

גם מלניה בתמונה: סרט, ספר ו־NFT

בנוסף, בדוח נחשפו הכנסותיה של הגברת הראשונה, מלניה טראמפ. היא קיבלה יותר מ־10 מיליון דולר מהסכם רישוי לסרט הדוקו הנושא את שמה, "מלניה"; יותר מ־6 מיליון דולר מהסכם רישוי למכירת אסימונים דיגיטליים ייחודיים (NFT) ופריטי אספנות נוספים; וכ־521 אלף דולר מהכנסות הקשורות למכירת ספר שכתבה.

בנוסף להכנסות הנשיא ואשתו, בדוח פורטו מתנות שקיבל טראמפ במהלך השנה. מספר המתנות שהוזכרו עומד על 11, והוא כולל פסל בדמותו בשווי 250 אלף דולר ועשרות כרטיסים למשחקי ספורט - מטניס, דרך הסופרבול ועד המונדיאל - בשווי של יותר מ־100 אלף דולר.

יותר מקנדי: הנשיא העשיר בהיסטוריה

טראמפ נחשב לנשיא העשיר בהיסטוריה האמריקאית. בדירוג של רשת CBS, שנערך לפני בחירות 2024, הוצב טראמפ במקום הראשון מבחינת הונו האישי, לפני נשיאים אמידים אחרים ובהם ג'ון פ' קנדי וג'ורג' וושינגטון.

בשנה האחרונה העריך מגזין פורבס כי הונו של טראמפ גדל עוד יותר, בעיקר בזכות רווחים ממיזמי קריפטו, לצד עסקי הנדל"ן, הגולף והרישוי שלו. והפער מנשיאי עבר רק גדל.

דוח ההכנסות מתפרסם בתקופה שבה הממשל מקדם שורת צעדים שנתפסים כתומכים בתעשיית הקריפטו, ובהם קידום רגולציה למטבעות יציבים והפחתת חלק מפעולות האכיפה מצד הרגולטור.

הנתונים האלה, בעיקר בכל הקשור לקריפטו, מספקים למפלגה הדמוקרטית בסיס לטענה שטראמפ מנצל את תפקידו כדי לעצב את השוק לצרכיו הכלכליים.

מנגד, בבית הלבן דוחים בעקביות את טענות הדמוקרטים לניגוד עניינים או לשחיתות. בממשל הדגישו כי עסקיו של טראמפ מנוהלים באמצעות נאמנות המפוקחת על ידי ילדיו, וכי מדיניותו נועדה לקדם חדשנות ולבסס את מעמדה של ארצות הברית כ"בירת הקריפטו של העולם".