בשבועות הקרובים צפויה סאנפלאוואר, חברת הגיימינג הישראלית שמפעילה את CrownCoinCasino, להתחיל בניסויי משתמשים ללקוחותיה עבור Crown Predictions, פלטפורמת שוקי חיזוי חדשה שפיתחה.

בשלב הראשון טרם מדובר בהשקה מסחרית, אלא בטסטים ללקוחות הקיימים שנועדו לבחון את המוצר, את חוויית המשתמש ואת המודל העסקי. עבור החברה, זו הפעם הראשונה שהיא משיקה פלטפורמה שאינה קשורה לעולם הסושיאל־קזינו, שבו צמחה בשנים האחרונות.

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Crown Predictions תפעל תחת מותג נפרד ותתמקד כולה כאמור בשוקי החיזוי. עוד לפי גורמים, המוצר החדש לא צפוי להיות "העתק" של פולימרקט, אלא להציע חוויית משתמש בעלת אופי משחקי יותר, ומדובר בעצם בניסיון לבחון האם היכולות שבנתה בשוק ה-Sweepstakes ניתנות ליישום גם בשוקי החיזוי.

שוקי החיזוי הפכו בשנתיים האחרונות לאחד התחומים הבולטים בעולם הטכנולוגיה והפינטק. הפלטפורמות בתחום מאפשרות למשתמשים לסחור בחוזים המבוססים על ההסתברות להתרחשותם של אירועים עתידיים, החל מבחירות פוליטיות והחלטות ריבית ועד אירועי ספורט, כלכלה ואירועים גיאופוליטיים. ככל שהערכת השוק לגבי הסיכוי שאירוע מסוים יתרחש משתנה, כך משתנה גם מחיר החוזים בזמן אמת.

סאנפלאוואר הוקמה ב-2023, והיא מעסיקה כ־150 עובדים. מהקמתה גייסה כ־10 מיליון דולר בלבד ממשקיעי אנג'ל, בהם גיגי לוי וייס, טל שוהם ואלעד קושנר. היא מוערכת בשווי של בין 2 ל-3 מיליארד דולר.

אפליקציה עצמאית של מטא

העניין בתחום התחזיות כבר מזמן אינו מוגבל לסטארט־אפים. כך, בשבועות האחרונים חשף ה"ניו יורק טיימס" כי גם מטא מפתחת אפליקציית תחזיות עצמאית בשם Arena. בשלב הראשון האפליקציה לא תאפשר שימוש בכסף אמיתי, אך עצם כניסתה של אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם לתחום משקפת את העניין הגובר שהוא מעורר בשנים האחרונות.

גם הנתונים ממחישים את קצב הצמיחה. לפי בנק ההשקעות ברנשטיין, שווי שוקי החיזוי צפוי להגיע להיקף של כ־240 מיליארד דולר כבר בשנת 2026 ולצמוח לכטריליון דולר עד שנת 2030. במקביל, פולימרקט, שנחשבת כאמור למובילת התחום, חצתה לאחרונה קצב הכנסות שנתי של יותר ממיליארד דולר, ולפי CNBC עיבדה במהלך מאי בלבד עסקאות בהיקף כ־7.1 מיליארד דולר, מהן כ־1.77 מיליארד בארה"ב.

כניסת סאנפלאוואר לתחום מגיעה במקביל לשינויים בשוק ה-Sweepstakes, שעליו התבססה פעילותה עד היום. המודל, שמאפשר להפעיל משחקי קזינו באמצעות שילוב של מטבעות וירטואליים ומטבעות Sweepstakes הניתנים להמרה בפרסים כספיים, פועל במסגרת החוק הפדרלי בארה"ב, אולם הכללים נקבעים ברמת כל מדינה. בשנים האחרונות קידמו כמה מדינות צעדי חקיקה והגבלות על התחום, ובענף מעריכים כי הרגולציה עליו רק צפויה להמשיך ולהתהדק.