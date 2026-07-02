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פאלו אלטו

המועד שפאלו אלטו תיכנס למדד הדגל של הבורסה וההשלכות

ועדת המדדים קבעה: ענקית הסייבר שהקים ניר צוק תצטרף למדד ת"א-35 ב-6 באוגוסט הקרוב ומשקלה יוגבל ל-5% במדד הדגל בשל מגבלת המניות האמריקאיות • משקל אורמת יקוצץ • למה מדד ת"א-35 החמיץ זינוק של 127% במניה ששווה כבר מעל 800 מיליארד שקל?

צחי גרינולד 09:10
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו נטוורקס שנכנסה לבורסת תל אביב / צילום: Shutterstock
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו נטוורקס שנכנסה לבורסת תל אביב / צילום: Shutterstock

ועדת המדדים של הבורסה לניירות ערך פרסמה את מתווה כניסתה הצפוי של ענקית הסייבר האמריקאית, פאלו אלטו נטוורקס , למדד ת"א-35 ב-6 באוגוסט הקרוב.

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הצטרפותה של החברה למדד הדגל מגיעה לאחר "פספוס" טכני בעדכון המדדים הקודם, כללי הבורסה דורשים ותק מסחר של לפחות 60 יום לפני מועד העדכון. פאלו אלטו, שהגיעה לתל אביב בשלהי פברואר בעקבות רכישת סייברארק, החלה להיסחר שבוע אחד בלבד לאחר תאריך היעד. מאז הרישום הכפול היא כבר הספיקה לזנק בכ-127% (במונחים שקליים), זינוק שממנו המדדים המקומיים לא נהנו עד כה.

כיום, פאלו אלטו, חברת אבטחת מידע עולמית שהוקמה בשנת 2005 על ידי היזם הישראלי ניר צוק, היא החברה הגדולה ביותר בתל אביב בפער עצום. שווי השוק שלה חצה את רף ה-800 מיליארד שקל. נתון מפלצתי זה מהווה כמעט רבע משווי שוק המניות המקומי כולו, ויותר משוויין של טבע, אלביט והבנקים הגדולים גם יחד.

לאור גודלה, פאלו אלטו הייתה אמורה לקבל את המשקל המקסימלי האפשרי למניה בודדת במדד (7%). עם זאת, תקנון הבורסה מגביל את המשקל המצרפי של כלל המניות בעלות זיקה לאותה מדינת חוץ (ארה"ב במקרה זה) לרמה של 8% בלבד מהמדד.

כדי לפתור את הפלונטר ולאפשר את כניסתה מבלי לחרוג מהרף, קבעה ועדת המדדים שרשרת איזונים: פאלו אלטו תוגבל לתקרת משקל של 5% בלבד במדד ת"א-35. מניית אורמת טכנולוגיות, שגם היא חברה בעלת זיקה אמריקאית, תספוג "קיצוץ" בתקרת המשקל שלה, שתרד מ-4% ל-3%.

במקביל, ביצעה הוועדה רפורמה והקשיחה את הקריטריונים להגדרת "מדד עתיר השקעה" (מדד שמפעיל מנגנון כניסה מדורג למניות חדשות כדי למנוע תנודתיות חריגה בשוק).

הרשימה קוצצה בצורה דרמטית מ-12 מדדים לשלושה בלבד, אשר מנהלים נכסים עוקבים בהיקף של לפחות 10 מיליארד שקל: מדד ת"א-35, ת"א-90 ות"א-125. שינויים מבניים אלו צפויים לגרור מחזורי מסחר ערים במיוחד ותנועות הון מאסיביות מצד הקרנות המחקות ותעודות הסל במהלך שבוע המסחר הראשון של אוגוסט.