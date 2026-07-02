האם טראמפ ינצל את פסגת נאט"ו כדי לאשר מכירת F-35 לטורקיה?

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1בישראל חוששים שטראמפ יתחנף לארדואן בפסגת נאט"ו על חשבונה

בשבוע הבא (7-8 ביולי) תתקיים באנקרה הפסגה השנתית של ברית נאט"ו, והבטחתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "לעשות משהו שישמח" את נשיא טורקיה רג'אפ טאייפ ארדואן, מדאיגה מאוד את ישראל ואת יוון; כך מנתח היום האתר Euractiv, המסקר נושאים אירופיים.

לפי הדיווח, שתי המדינות חוששות כי טראמפ יצהיר באירוע על אישור מכירות מטוסי F-35 מתקדמים לטורקיה, מה שיוביל לשחיקה ביתרון המבצעי של חילות האוויר שלהן. "אני כנראה הולך לעשות משהו שיעשה אותם מאוד שמחים", אמר טראמפ בתשובה לשאלה על הפסגה הקרובה. האתר מציין כי הסוגייה עמדה במרכז משא ומתן בין המדינות, אחרי שטורקיה "סולקה" רשמית מתוכנית פיתוח ה-F-35 בשל רכש מערכות טילים נגד מטוסים מתקדמות מרוסיה ב-2009. מומחה הנמצא בסוד המגעים אמר לאתר כי "לא מדובר בעסקה סגורה בין ארה"ב לטורקיה", ולכן ישראל ויוון מנסות להפעיל לחץ ברגע האחרון כדי למנוע את האישור.

פשרה אפשרית מהצד הטורקי כדי לקדם ארת העסקה היא מכירת מערכת ה-S-400 הרוסית נגד מטוסים לקוריאה הדרומית, במקום השבתה לרוסיה, ועל ידי כך סלילת הדרך לחזרה לתוכנית ה-F-35, דיווח האתר. הוא ציין כי ישראל מתנגדת להעברת ציוד השייך לתוכנית מטוס הקרב לידיים טורקיות במסגרת הסכם עתידי, למשל כמו מערכת התצוגה על גבי הקסדה המשמשת את הטייסים שהיא תוצרת ישראל.

מאת סרנטיס מיכלופולוס וביורן שטריצל. מתוך Euractiv. לקריאת הכתבה המלאה.

2המצר נפתח חלקית: 10 מיליון חביות נפט עוברות כעת בהורמוז

בעקבות הפסקת המלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן, ואחרי שהתקפות נקודתיות בימים האחרונים הושעו על ידי שני הצדדים, יצוא הנפט דרך מצר הורמוז עולה בהדרגה ומתקרב לרמות שלפני המלחמה; כך מדווחת רשת בלומברג לפי נתוני ניטור תנועה ימית מהאזור ונתונים אמריקאים שהודלפו לה.

גורם אמריקאי אמר לרשת כי הליווי הצבאי האמריקאי וההבטחות לגבי מעבר בטוח הגדילו את המעבר ל-10 מיליון חביות נפט ביום, כולל זה שאיראן מורשית כעת למכור לכל מדינה בשל הסרת הסנקציות עליה כחלק מהתנאים למשא ומתן בין הצדדים. לפי הגורם, הנתיב החדש שיצרו האמריקאים - קרוב יותר לבעלת הברית עומאן ומוגן על ידי מערכות הגנה אווירית וספינות - עודד את הספינות לעבור את המצר. המהלך הזה "מחליש את יכולתה של איראן להכתיב מה נעשה בהורמוז", אמר גורם אמריקאי לרשת.

האיראנים עדיין דורשים במסגרת המשא ומתן לגבות דמי מעבר מכל ספינה העוברת במצר, בניגוד למצב לפני המלחמה. הממשל האמריקאי אמר כי דרישה זו "אינה מקובלת". ממוצע מספר הספינות שעברו בשבוע שהסתיים ב-29 ביוני עומד על 40, מחצית משיעור של כ-80 ספינות לפני המלחמה.

מאת ג'ניפר דלוהי. מתוך "בלומברג". לקריאת הכתבה המלאה.

3האיחוד האירופי ישקיע מיליונים במחקר אנטישמיות ביבשת

הנציבות האירופית הכריזה כי תשקיע 3.4 מיליון אירו בשנה הקרובה בפרויקט חדש למיפוי ולמאבק באנטישמיות ביבשת. הפרויקט, שראשי התיבות שלו הם NERON, יממן רשת מחקר פאן-אירופית שתאגד יחדיו מחקרים על אנטישמיות עכשווית, סקרים ופעילויות למאבק בה; כך דיווח הברסלס טיימס, המכסה בין היתר את פעילויות האיחוד האירופי.

לפי הדיווח, הסכום יוקצה מתוך תקציב המחקר של תוכנית הורייזן. נציגי הנציבות אמרו כי היא תאפשר "בסיס מדעי משותף ומודרני" לבדיקת מצב האנטישמיות, שזינקה מאז ה-7 באוקטובר 2023 והמלחמה בעזה. הרשת גם תקיים סדנאות ותממן תוכניות ניסיוניות למאבק באנטישמיות.

מתוך הברסלס טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.