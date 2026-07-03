היערכות למיליונים: מסע הלווויה של עלי חמינאי יוצא לדרך

עדכונים שוטפים

06:27 - לקראת ההלוויה: ארון הקבורה של עלי חמינאי הועבר אל מסגד האימאם ח'ומייני בטהרן

● איראן נערכת לאירוע הגדול בתולדותיה - הלווית חמינאי

05:58 - לוחם במילואים נפצע קשה בהיתקלות בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה

05:50 - איראן נערכת לשבוע הלוויה של עלי חמינאי

הלווייתו של מנהיג איראן שחוסל עלי חמינאי תחל היום ותסתיים בשבוע הבא. ארונו צפוי לעבור בטהרן, קום ולבסוף להיקבר במשהד, ואולי לעצור גם בעיראק. ההערכה היא כי עד כ-20 מיליון בני אדם צפויים להשתתף באירועים השונים. מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי הופיע לצד ארונו של עלי חמינאי בטקס הפרידה שהתקיים בטהרן. לכתבה המלאה

04:16 - דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אבראהים רזאאי: "האיום של שר המלחמה של המשטר הציוני להתנקש במנהיג האומה האיראנית הוא סיבה מוצדקת ומוצקה לבחון מחדש את הדוקטרינה הגרעינית וכן את סעיף שמונה בהסכם אסלאמאבאד"

02:20 - דיווחים בלבנון: צה"ל תקף בכפר צדיקין, דרום המדינה

02:02 - טראמפ על איראן: החקלאים האמריקאים יספקו להם תירס, חיטה ופולי סויה

טראמפ על איראן בריאיון לרשת CNBC: הטלתי עליהם מצור, אבל זה לא היה סתם מצור - זו הייתה חומת פלדה. יש לנו צי אדיר, הצי הטוב ביותר בעולם. החבר'ה האלה פשוט מדהימים. אף ספינה לא הצליחה לחמוק ולעבור לאיראן.

הנשיא האמריקאי הוסיף: יש להם אינפלציה של 300 אחוז, הם לא מרוויחים כסף. אז אנחנו הולכים לקחת חלק מהכסף, ונשתמש בו כדי לקנות להם אוכל. הם צריכים תירס, חיטה ופולי סויה. ואנחנו נדאג שרק החקלאים האמריקאים שלנו יספקו להם את זה - בהנחה שנגיע למקום שאנחנו שואפים להגיע אליו, ואני מאמין שנגיע לשם.

22:41 - שר החוץ האיראני עראקצ'י תוקף את סנטקום: "האם פיקוד המרכז הביא לאזורנו ביטחון או חוסר ביטחון? התשובה ברורה. בדומה לכך, כוחות צבאנו החזקים הוכיחו שהזרים אינם מסוגלים להגן על עצמם. השלום באזורנו יתאפשר, רק כאשר הוא יהיה מקיף וכולל, ללא כל התערבות חיצונית"

22:21 - דיווח בניו יורק טיימס: ארה"ב חשדה במהלך שיחות המשא ומתן באפריל כי ישראל מנסה לחסל את שני ראשי צוות המשא ומתן, יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י. בעקבות זאת ביקשה ארה"ב ממדינות שונות להזהיר את איראן מפני האפשרות הזאת

פורסם לראשונה ב-N12