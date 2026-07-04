הונה של טיילור סוויפט מוערך ב-2.1 מיליארד דולר, הונו של שחקן הפוטבול טרוויס קלסי, בן זוגה, מוערך ב-90 מיליון דולר. מה שהופך את שאלת הסכם הממון ביניהם לאחת הבוערות באמריקה סביב חתונתם שהתקיימה הסופ"ש בניו יורק.

"יהיה זה חסר היגיון אם לא יהיה להם הסכם ממון", אמרה ננסי צ'מטוב, עורכת דין לענייני גירושין מניו יורק שייצגה לקוחות מפורסמים בהם בובי פליי ומרי-קייט אולסן, ליאהו פיננס.

● הפוטנציאל של אומנים ישראליים למכור קטלוגים ולעשות כסף גדול

● אמזון סגרה עסקת ענק עם openAI - והשקת הסרט על המייסד נבלמה

על פי הערכות פורבס, הונה של סוויפט מורכב מתזרים של 800 מיליון דולר מתמלוגים וסיבובי הופעות, קטלוג מוזיקה בשווי של כ-600 מיליון דולר, ויותר מ-100 מיליון דולר בנדל"ן. עושרו של קלסי, למרות היותו מרשים, מוערך בכ-90 מיליון דולר "בלבד" מקריירת ה-NFL שלו, חסויות ומיזמים בפודקאסטים. "עושרה עצום מעושרו בצורה משמעותית", אומרת צ'מטוב.

המו"מ קל יותר לעשירים

בהיעדר הסכם ממון, כספים שהרוויחו בני הזוג במהלך הנישואים הופכים בדרך כלל לרכוש משותף, העשוי להתחלק בעת גירושים.

ג'יימס סקסטון, עורך דין לענייני משפחה בניו יורק, שבין לקוחותיו ידוענים ומיליארדרים, מאמין שהזוג כנראה יאמץ גישה ישירה של "שלך, שלי ושלנו". ‎תחת מבנה זה, כל אחד מבני הזוג שומר על נכסים שכבר רשומים על שמו, יחד עם הכנסות עתידיות מקריירות נפרדות, בעוד שנכסים שנרכשו במשותף יחולקו.

הבחנה זו עשויה להפוך לחשובה יותר ויותר משום שהצפי הוא שכוח ההכנסה של סוויפט ימשיך לטפס זמן רב לאחר סיום קריירת ה-NFL של קלסי. ‎קטלוג המוזיקה שלה, עסקי סיבובי ההופעות והתמלוגים שלה עשויים לייצר מיליארדים נוספים בעשורים הקרובים.

סקסטון אומר שלזוגות עשירים עשוי להיות קל יותר לנהל משא ומתן על הסכם ממון מאשר לאנשים מהמעמד הבינוני. זוגות אמידים, בדרך כלל אינם מודאגים כיצד כל אחד מבני הזוג ישלם את הוצאות המחיה הבסיסיות לאחר גירושין.

מצד שני, אפילו ללא מחלוקות על מי הבעלים של מה, חלוקת הון עצום יכולה להפוך ליקרה במיוחד.

מדיסון סקוור גארדן במהלך החתונה / צילום: ap, Ryan Murphy

לקוחות ידוענים הגיעו בחיפוש אחר חלוקה פשוטה של 50-50, אמר סקסטון, רק כדי לגלות ש"לוקח שמונה עורכי דין, שישה חודשים כדי להבין מה יש לאדם הזה וכיצד לחלק את זה לשניים".

חלוקת רכוש בהיקפים כאלה דורשת לעתים קרובות רואי חשבון משפטיים ומומחי הערכת שווי כדי לכמת הכל, החל מתזרים תמלוגים עתידיים ועד לערך ארוך הטווח של חוזי בידור וקניין רוחני. "אם יש לך מספיק כסף, אתה יכול לשכור מומחים שיגידו כמעט כל דבר", אמר סקסטון.

סעיפי "ילד רע"

אז מה בדרך כלל כולל הסכם ממון בין מפורסמים? הסכם ממון שנערך בקפידה יכול להגביל ולתחום את הסכום והנושאים שעליהם מתווכחים ובכך גם למנוע את העלויות הגבוהות של ההליך. מומחים סיפרו ליאהו פיננס שחלק מהסכמי טרום-נישואין בין ידוענים כוללים סעיפי "ילד רע" המשמרים את ההסכם אם אחד מבני הזוג בוגד, בעוד שאחרים מטילים קנסות כספיים של מיליוני דולרים על בגידה.

אלא שאפילו הסכם ממון הטוב ביותר לא יכול למנוע כל מאבק בבית משפט. רנדל קסלר, עורך דין לגירושין מאטלנטה שייצג ספורטאים וסלבריטאים אמר ליאהו פיננס שבית המשפט לגירושין נותר "מאוד בלתי צפוי".