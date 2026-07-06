200% בשלושה חודשים: נאבן זינקה לשווי של 6.5 מיליארד דולר

באוקטובר 2025 הושלמה ההנפקה הראשונית של החברה בעלת הזיקה הישראלית, נאבן בנאסד"ק, לפי מחיר מניה של 25 דולר ושווי של כ־6.2 מיליארד דולר. ההנפקה של נאבן ייצרה תקדים בוול סטריט משום שהיא בוצעה במהלך התקופה שבה הממשל בארה"ב היה מושבת, כאשר ה־SEC (רשות ני"ע של ארה"ב) סיפקה לחברות שמעוניינות להנפיק פתרון שאישר להן אוטומטית את מסמכי הרישום.

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בכל מקרה, כבר ביום המסחר הראשון המניה נפלה ב־20%, והיא המשיכה לצנוח עד לשפל של כ־8.5 דולר במרץ האחרון (ירידה של 66% ממחיר ההנפקה). מאז, המגמה השתנתה, המניה זינקה ביותר מ־200% וביום ה' האחרון, נאבן עקפה לראשונה את מחיר ההנפקה שלה. שווי השוק הנוכחי של נאבן מגיע כעת ל־6.5 מיליארד דולר.

הבינה המלאכותית תרמה לצמיחה

נאבן, שהוקמה ע"י אריאל כהן המנכ"ל ואילן טוויג (המכהן כ־CTO), פיתחה פלטפורמת תוכנה שמיועדת לניהול נסיעות עסקיות. בשבוע שעבר החברה דיווחה על השקת פרוטוקול חדש (Model Context Protocol) שמאפשר ללקוחות החברה לחבר את הפלטפורמה שלה לכלי ה־AI הקיימים שלהם - ולקבל גישה מאובטחת לנתונים שלהם בנוגע לנסיעות, באמצעות שאלות פשוטות בשפה טבעית.

נראה ששינוי הסנטימנט במניה הגיע על רקע מספר גורמים, ובראשם דוחות כספיים חזקים הן ברבעון הרביעי של שנת הכספים הקודמת (שהסתיימה בינואר 2026 והדוחות פורסמו בסוף מרץ), והן בדוחות הרבעון הראשון של שנת הכספים הנוכחית והעלאת התחזיות השנתיות.

גורם נוסף הוא נושא ה־AI, כך למשל, באופנהיימר ציינו לאחרונה שהסוכנת הווירטואלית שהשיקה נאבן טיפלה ב־59% מהאינטראקציות מול לקוחות בחודש מאי האחרון. נראה שגם השיפור במצב הגיאופוליטי תרם לסנטימנט, בוודאי עבור חברה שהשוק שאליו היא פונה הוא נסיעות עסקיות.

בחודש שעבר, נאבן פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לרבעון הראשון, שבו הציגה צמיחה של 40% להכנסות של 220 מיליון דולר. החברה צמצמה את ההפסד הנקי לפי כללי GAAP ב־67% ל־20.5 מיליון דולר ועברה מהפסד לרווח נקי Non-GAAP בסך 21.6 מיליון דולר. במקביל העלתה נאבן את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 907־913 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של 30% באמצע טווח התחזית לעומת השנה הקודמת.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, כל 15 הגופים שמסקרים את מניית נאבן חיוביים כלפיה ומחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה של 14.5% על המחיר הנוכחי בוול סטריט. אחד הגופים המסקרים הוא אופנהיימר, שם כתבו האנליסטים לאחרונה כי נאבן מציגה את השילוב המבוקש בחברות תוכנה צומחות: האצה בשורה העליונה לצד שיפור שולי רווח גולמי ורווח תפעולי. להערכתם, התחזית השנתית של נאבן שמרנית והם רואים אפשרות לשיפור כלפי מעלה בהמשך.