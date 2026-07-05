מכירת צים? לפי נתניהו זה בכלל לא על הפרק

האם מכירת חברת התובלה הימית צים לידי הפג-לויד וקרן פימי אינה על הפרק? כך לפחות עלה מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בתשובה לשאלה שהעלה סגן השר אלמוג כהן בישיבת הממשלה. הדבר פורסם ב"ישראל היום".

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לפי הדיווח, כהן התריע על מכירת צים לחברה שבעלי המניות שלה כוללים גופים קטארים וסעודים, ונתניהו השיב כי "זה בכלל לא על הפרק". שר הביטחון ישראל כ"ץ הוסיף כי גם משרד הביטחון מתנגד לעסקה ולא פסל אפשרות של הפעלת מניית הזהב שבידי המדינה לצורך זה.

נזכיר שהעסקה שהוכרזה בפברואר כוללת את מכירת החברה ב-4.2 מיליארד דולר ואושרה ברוב גורף על ידי בעלי המניות של צים. כעת ממתינים לאישורים הרגולטוריים, ובראשם לאישור מדינת ישראל. בדיון בוועדת הכספים בכנסת בחודש שעבר, משרד הכלכלה הודיע על התנגדות לעסקה, ואילו משרדי האוצר והביטחון עדכנו אז שטרם החליטו.

ככל הידוע, התייחסות ראש הממשלה ושר הביטחון לעסקה לא הועברו רשמית לרוכשים, שמבחינתם ממשיכים לעבוד מול גופי הממשלה, ולהעביר את החומרים הנדרשים, בהתאם ללוחות הזמנים וכחלק מתהליך האישור הרגולטורי.

מנגד, יו"ר ועד העובדים של צים, אורן כספי, הגיב בחיוב להתייחסות ואמר: "בשמי ובשם מאות עובדות ועובדי חברת צים, ובני משפחותיהם, אני מבקש להביע הוקרה עמוקה לראש הממשלה, לשר הביטחון, לסגן השר אלמוג כהן ולשרי הממשלה כולם, על התייצבותם החד-משמעית לצד הכלכלה הישראלית והחוסן הלאומי. ההחלטה הדרמטית להתנגד למכירת החברה ולשמור על צים בידיים ישראליות היא קודם כל החלטה מוסרית וערכית ממדרגה ראשונה".

לדבריו, "מדובר בהחלטה ביטחונית ואסטרטגית קריטית. בימים שבהם שרשראות האספקה העולמיות מאוימות, שמירה על הריבונות הימית של ישראל היא תעודת הביטוח של המדינה. בזכות נחישות ההנהגה והשרים, צינור החמצן המרכזי של המשק נשאר כחול-לבן, מוגן ונאמן לביטחון ישראל".