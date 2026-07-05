1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

לנוכח הרגיעה בין ארה"ב ואיראן והפוגה מסוימת בשטף הכותרות מהזירה הגאו-פוליטית, תשומת לבם של המשקיעים עוברת להתרכז בנתונים היסודיים של השוק - בגזרת המאקרו, בהתפתחויות בתחום ה-AI וברווחי החברות, שצפויות השבוע להתחיל לדווח את תוצאותיהן הכספיות לרבעון השני.

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החברות הבולטות שידווחו השבוע יהיו חברת המשקאות והמזון פפסיקו , חברת התעופה דלתא איירליינס וחברת האופנה והביגוד לוי שטראוס (בעלת המותג Levi's). עונת הדוחות תתחיל לצבור תאוצה בשבוע הבא, עם דיווחים של הבנקים הגדולים בארה"ב.

בתל אביב, האירוע המרכזי יהיה החלטת הריבית של בנק ישראל מחר (ב'). בשווקים צופים הורדת ריבית של רבע אחוז, כך שמיקוד המשקיעים יופנה בעיקר לתחזיות המחקר המעודכנות של הבנק ולדברי הנגיד במסיבת העיתונאים.

בארה"ב, יפורסמו מחר מדדי מנהלי הרכש של S&P Global ו-ISM במגזר השירותים, אך המשקיעים יצפו בעיקר לפרסום הפרוטוקול מפגישת ועדת השוק הפתוח האחרונה של הפדרל ריזרב - הראשונה של יו"ר הפד הטרי קווין וורש - בו ינסו לחפש רמזים לגבי המדיניות המוניטרית בטווח הזמן הקרוב.

2 הכסף יצא ממניות השבבים - ונכנס למניות הביטחוניות

לאחר שני שבועות שליליים רצופים, הבורסה בת"א חתמה את השבוע החולף בירוק. מדד ת"א 35 טיפס בכ-2.4%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-3.3% ומדד ת"א 90 קפץ בכ-6.7%.

את העליות הוביל מדד הביטחוניות, שקפץ בכ-9.6% ושבר גם הוא רצף של שבועיים אדומים, כאשר בלטו במיוחד נקסט ויז'ן ואלביט מערכות , עם עליות של מעל 12%. למעשה, מדובר בשבוע החזק ביותר של הביטחוניות מאז השבוע שהחל ב-1 במרץ, מיד לאחר שישראל יצאה למבצע "שאגת הארי" נגד איראן, במהלכו המדד זינק במעל 12%. בעקבות הקפיצה בשבוע החולף, המדד יצא מטריטוריה שלילית מתחילת השנה ורושם כעת בתקופה זו תשואה קטנה של כ-0.4%.

העלייה הצטרפת למגמה שנרשמה גם בחו"ל. קרן הסל SHLD , שעוקבת אחר מניות ביטחוניות ברחבי העולם, קפצה בכ-9.6% ורשמה את השבוע החזק ביותר שלה מאז תחילת ינואר. בין הסיבות: רבעון שיא עליו דיווחה חברת AeroVironment האמריקאית, שחקנית מרכזית בתחום הכטב"מים.

גם מדדי הבנייה והנדל"ן בלטו לחיוב עם עליות של מעל 6%, בעוד המשקיעים תמחרו תרחיש של הורדת ריבית מצד בנק ישראל ביום ב'. מכיוון שביום שישי לא התקיים מסחר בארה"ב, בשל ציון יום העצמאות (ה-4 ביולי), המניות הדואליות לא יחזרו מחר עם פערי ארביטראז'.

הבורסה בניו יורק סגרה גם היא את השבוע המקוצר בירוק. ה-S&P 500 טיפס בכ-1.8%, הנאסד"ק קפץ בכ-2.1% והדאו ג'ונס התקדם בקרוב ל-2% לשיא חדש של כל הזמנים. כך, הדאו ג'ונס חתם שבוע רביעי רצוף של עליות - הרצף הארוך ביותר מאז ספטמבר-אוקטובר 2024, אז הוא עלה במשך שישה שבועות רצופים.

את העליות בדאו ג'ונס הובילה מניית אפל , שזינקה בשיעור חד של קרוב ל-9%, בין היתר, בעקבות דיווח על כך שהיא צפויה להשיק חמישה דגמי אייפון חדשים מתישהו בין המחצית השנייה של 2026 למחצית הראשונה של 2027. נזכיר כי לפני כשבוע וחצי, המניה צנחה במעל 6%, לאחר שהחברה הודיעה על העלאת מחירים משמעותית למחשבי המק ולאייפדים, לנוכח עליית מחירי הזיכרון.

המגמה המרכזית שבלטה במהלך השבוע היא רוטציה ממניות השבבים, שזינקו מתחילת השנה במאות אחוזים, לעבר אזורים אחרים של השוק. בשני ימי המסחר האחרונים, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, צנחה בשיעור חד של כ-12%. מנגד, קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר מניות התוכנה, שספגו לחצים רבים מתחילת השנה, טיפסה במעל 6% בשבוע שעבר. הכסף זרם גם לאזורים דפנסיביים יותר, כמו בריאות. סקטור הבריאות של ה-S&P 500 סיכם בתוך שבועיים זינוק חריג של 10% - הגדול ביותר שנרשם מזה יותר מארבע שנים.

סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance, ציינה כי הרוטציה הניכרת בימים אלו בין מניות השבבים למניות התוכנה אינה מעידה על חולשה בענף, אלא על התרחבות טבעית ובריאה של מהפכת ה-AI. לדבריה, "מהפכת ה-AI מתרחבת מעבר לשבבים: הכסף זורם לכל שרשרת הערך, והריבית הגבוהה דווקא תבליט את המנצחות האמיתיות".

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETFs, כתב כי "השוק עובר מעידן ההתלהבות לעידן הרווחים: המשקיעים כבר לא קונים חלומות, אלא תזרים מזומנים. השוק כבר לא מתגמל התרגשות, אלא רווחים. בשנתיים האחרונות, כמעט כל חברה שהצמידה את צמד האותיות AI לשמה נהנתה מעליות חדות. היום המשקיעים הרבה יותר בררנים".

3 בשוק הנפט מתפשטים חששות מפני עודף היצע

בשבוע החולף, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.1%, ושערו הרציף נעמד על קצת מתחת ל-3 שקלים. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול מטבעות ברחבי העולם, נחלש בכ-0.5%, אם כי הוא עדיין נסחר בשיא של מעל שנה.

בסוף השבוע (חמישי ושישי), הין היפני התחזק מול הדולר בכ-0.7% לרמה של 161.4 ין, אך הוא עדיין נסחר בשפל של 40 שנה מול המטבע האמריקאי. הדבר מציף חששות מפני התערבות יפנית בשער הין, שעלולה לייצר גלי הדף בכלכלה העולמית.

נזכיר כי ין חלש מדי מייקר את היבוא ליפן ומצית אינפלציה. התערבות ממשלתית פירושה שיפן תמכור מאות מיליארדי דולרים מרזרבות המט"ח שלה כדי לקנות ין באופן אגרסיבי. כדי להשיג את הדולרים הללו, הממשלה היפנית תאלץ לבצע מכירה מאסיבית של אג"ח ממשלתיות אמריקאיות, כי יפן היא המחזיקה הגדולה בעולם של חוב זה. מכירה כזו, אם תתרחש, תקפיץ מיד את תשואות האג"ח בארה"ב, תייקר את עלויות המימון לחברות ותפעיל לחץ כבד על וול סטריט.

בשוק הסחורות, נפט מסוג ברנט נסחר ביציבות ומחירו ננעל סביב 72 דולר לחבית. נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד בקרוב ל-1% וחתם כך שבוע רביעי רצוף של ירידות, במחיר של 68.8 דולר לחבית.

בבלומברג דווח בסוף השבוע כי התנועה החדה של מחירי הנפט לעבר רמות שנראו לאחרונה לפני פרוץ המלחמה נגד איראן, במקביל לחידוש התנועה במצר הורמוז, מציתים מחדש חששות מפני עודף היצע.

בבלומברג ציטטו את נטאשה קאנווה, ראש מחלקת מחקר הסחורות בבנק ההשקעות ג'יי. פי מורגן, שאמרה כי "השוק מתמודד עם סיכון של עודף היצע זמני, כאשר נפט 'לכוד' חוזר סוף סוף למערכת שכבר בילתה חודשים בלמידה כיצד לתפקד בלעדיו. לחביות הנפט שיוצאות כעת ממצר הורמוז יש פחות ופחות לאן ללכת מלבד סין. אך סין לא קונה". גם בסיטיגרופ ציינו כי "קונים סיניים ממשיכים להיעדר באופן בולט. ללא חזרה משמעותית של הביקוש הסיני, חביות הנפט הנוספות שנדחפות לשוק פשוט מעמיקות את עודף ההיצע שנוצר".

בבלומברג ציינו כי הכיוון אליו ילכו מחירי הנפט יהיו תלויים בשלושה דברים מרכזיים: אם הסכם המסגרת השברירי מול איראן יחזיק מעמד, אם ארגון אופ"ק+ יהיה מוכן לבלום את ההתאוששות בהפקת הנפט כדי להגן על המחירים, והביקוש מצד סין.

4 הריבית בישראל צפויה לרדת, הטון לגבי ההמשך יכתיב את הכיוון של השוק

כאמור, מחר יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו לחודש יולי. קונצנזוס הכלכלנים הוא שהבנק המרכזי יוריד את הריבית ברבע אחוז, מ-3.75% ל-3.5%, אם כי רובם לא שוללים לחלוטין הורדת ריבית גדולה של מחצית האחוז.

בלידר שוקי הון מאמינים כי בנק ישראל יפחית את הריבית, אך ישדר לשווקים מסר ניצי לגבי ההמשך. "הבנק המרכזי צפוי להדגיש כי מרבית גורמי המאקרו עדיין אינם תומכים בהמשך הקלה מוניטרית. בין הגורמים הללו, ניתן למנות שוק עבודה הדוק, עלייה מהירה בשכר, התאוששות ניכרת בצריכה הפרטית, מדיניות פיסקאלית מרחיבה יחסית וסיכונים גאו-פוליטיים שנותרו גבוהים".

עפר קליין, הכלכלן הראשי של הראל, העריך בשבוע שעבר כי "הסיכון העיקרי הוא טון ניצי מהצפוי בנימוקי הוועדה - אם הנגיד יתעקש על 'מדודות והדרגתיות' וירמוז שזו הורדה בודדת ולא המשך מחזור ההורדה, תיתכן עליית תשואות בעקום הארוך".

בארה"ב, דוח התעסוקה לחודש יוני פספס בפער את תחזיות הכלכלנים, עם תוספת של 57 אלף משרות, לעומת צפי ל-115 אלף משרות, כאשר במקביל שיעור האבטלה ירד קלות מ-4.3% ל-4.2%. הנתון החלש ריכך במעט את החששות מפני העלאת ריבית בטווח הזמן הקרוב, אם כי השווקים עדיין מתמחרים העלאת ריבית בספטמבר בסבירות של מעל 50%.

ברקע, יו"ר הפד קווין וורש הדגיש בכנס השנתי של הבנק האירופי את מחויבות הפדרל ריזרב למיתון האינפלציה ואמר כי "המחירים גבוהים מדי". הוא סירב לתת רמזים באשר לכיוון המדיניות המוניטרית, אך מהתבטאויות של בכירים בפד לאחרונה עולה כי כל האפשרויות מונחות על השולחן.

5 ב-UBS מסמנים את המניות המנצחות במרוץ ה-AI

בעוד שהמשקיעים הופכים סלקטיביים יותר לגבי מניות במגזרי הטכנולוגיה והשבבים, בבנק ההשקעות השוויצרי UBS מאמינים כי מניות תשתיות ה-AI (בעיקר שרתים ושבבים) יובילו את העליות בטווח הזמן הקרוב, ואף יעקפו בפער את רוב ענקיות הטכנולוגיה החברות ב"שבע המופלאות".

ב-UBS הצביעו על כך שבקרב החברות בתחום תשתיות ה-AI, הרווח הכלכלי (economic profit) - כלומר, ההפרש בין הרווח הנקי לתשואה שהיה ניתן לקבל אם ההון היה מושקע באפיק חלופי בעל רמת סיכון דומה - המריא מכ-200 מיליארד דולר ב-2023 לנתון חזוי של 1.4 טריליון דולר ב-2027; זאת, בעוד שבעבור ענקיות הענן - בפרט אמזון , אלפאבית (גוגל) , מטא ומיקרוסופט - הרווח הכלכלי גדל מ-200 מיליארד לנתון חזוי של 400 מיליארד דולר בשנה הבאה.

האנליסטים כתבו כי קנה המידה של המהלך הזה הוא "יוצא דופן" בגודלו. בעוד שלפני שלוש שנים, אפל, מיקרוסופט, אלפאבית, מטא ואמזון סומנו כחמש יצרניות הרווחים החזקות ביותר, במבט ל-2027, חמש המובילות בעיניהם צפויות להיות אנבידיה , סמסונג ו-SK Hynix הקוריאניות, מיקרון ואלפאבית.

האנליסטים גם הדגישו באופן ספיציפי את מניות שבבי הזיכרון, שרק ב-2023, לא מזמן, עוד דיווחו על הפסדים בתוצאות הכספיות. ג'ון טלבוט, ראש יחידת HOLT, זרוע המחקר של UBS, ציין כי "קשה להפריז בעד כמה הדבר הזה חריג: מגזר קומודיטי (סחורתי) ומחזורי מבחינה היסטורית, שעבר מהשמדת ערך להובלת טבלת הליגה העולמית בתוך שנים ספורות בלבד. חשוב לא פחות, הדבר מדגיש את הקצב של מחזור ה-AI הנוכחי - ההובלה ביצירת הערך משתנה בקצב מהיר מאי פעם במגזר הטכנולוגיה, המדיה והטלקום (TMT)".