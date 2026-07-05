"מה זה שמה בשמיים?" התביעה והלקח לשימוש בשירים ברשת

ניר קריגל, היוצר בן ה־11 של "שיר הכטב"ם" שהפך לפופולרי בזמן מבצע "שאגת הארי", תובע 100 אלף שקל ממאמן כושר מגבעתיים בשם אור גרמן. הסיבה לתביעה: שימוש ביצירה ובסאונד של השיר במסגרת סרטון תדמית שפורסם בעמוד האינסטגרם של גרמן.

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בכתב התביעה נטען כי מעבר לשימוש במוזיקה עצמה, נעשה שימוש גם במשפט המזוהה ביותר עם השיר - "מה זה שם בשמיים" - באופן שנועד להישען על הפופולריות והזיהוי הציבורי של היצירה, וזאת כחלק מקידום פעילותו של הנתבע ועסקו.

עוד נטען כי "בסרטון המפר נעשה שימוש ביצירה כחלק מתוכן שיווקי שנועד לפנות לציבור, למשוך חשיפה ולחזק את פעילות הנתבע".

גרמן הסיר את הסרטון מהאינסטגרם, אך הפיצוי שנתבקש הוא בשל עצם ההפרה, שימוש בלתי מורשה וללא מתן קרדיט, והטענה היא כי מעשי הנתבע מהווים הפרה של זכויות היוצרים של התובע. יצוין כי קריגל כבר הגיש מספר תביעות בטענות דומות של הפרת זכויות, שחלקן בינתיים כבר נסגרו בפשרה.

"שימוש מסחרי מול שימוש פרטי"

"הרזולוציה היא בין שימוש מסחרי עסקי לבין שימוש פרטי", אומר עו"ד נחום גבריאלי, שותף בכיר במשרד זליגסון גבריאלי ושות'. "ברגע שאתה משתמש ביצירה, אתה מעמיד אותה לרשות הציבור, ללא רשות בעל הזכויות. אם זה לא לצרכים עסקיים זה דבר אחד, אבל אם עסק מקדם את עצמו על ידי המוזיקה זה דבר אחר".

לגבי טענת ההגנה של "מפר תמים", ייתכן שזו לא תעמוד. גבריאלי מסביר כי זו הגנה נדירה, כי חיי היצירה אורכים 70 שנה לאחר חיי היוצר, וכי הפרת זכויות יוצרים אינה דורשת כוונה.

עו"ד איל פרייס, מומחה לזכויות יוצרים ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן, מוסיף כי בפועל, בעלי זכויות רבים אינם פועלים נגד שימוש לא מורשה כזה ברשת האינטרנט, בשל חוסר ידיעה, עניין או חוסר באמצעים. "אך העובדה שבעל הזכויות לא פנה, אין פירושה כי השימוש היה מותר", אומר עו"ד פרייס.

"לכל רשת חברתית כללים משלה"

פרייס מוסיף, כי "ישנן רשתות חברתיות המסדירות באופן מרוכז רשות לשימוש בשירים מול בעלי הזכויות, אבל גם כאן יש לנהוג בזהירות. לכל רשת חברתית כללים משלה, וגם לגבי שירים שהפלטפורמה רכשה לגביהם אישור עבור משתמשיה - השימוש לעוקב עשוי להיות מותר לצורך לא מסחרי או לחשבון עוקב פרטי".

מעו"ד אריאל דובינסקי, בא כוחו של ניר קריגל, נמסר בתגובה: "מדובר ביצירה שהושקעו בה עשרות אלפי שקלים. נעשתה פנייה בניסיון להימנע מהליך משפטי. לצערנו, הניסיון לא צלח. זכויות יוצרים אינן מיועדות רק לאומנים מפורסמים או לחברות גדולות".

מעו"ד גיא הרשקוביץ המייצג את גרמן נמסר: "אנו מצירים על כך שתגובת היוצר לא אפשרה להגיע להסכמה, שמביאה לביטוי את האחריות של אור, ואת הרצון שאחרים לא יעשו שימוש דומה בתום לב".