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טכנולוגיה מהגדולות אי־פעם: יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית מנפיקה בנאסד"ק
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SK Hynix

מהגדולות בהיסטוריה: יצרנית השבבים הדרום־קוריאנית מנפיקה בנאסד"ק

SK Hynix, יצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית, מתכוננת להנפקת ענק בנאסד"ק: החברה מבקשת לגייס 28.1 מיליארד דולר לפי שווי של כ־1.2 טריליון דולר • המסחר במניה צפוי להתחיל ביום שישי הקרוב במה שעשוי להפוך לאחת מהנפקות הטכנולוגיה הגדולות בהיסטוריה

מיטל וייזברג 07:59
משרדי SK hynix / צילום: Shutterstock
משרדי SK hynix / צילום: Shutterstock

יצרנית שבבי הזיכרון הדרום־קוריאנית SK Hynix מתכוננת בימים אלה להנפקת ענק בנאסד"ק. החברה מבקשת לגייס 28.1 מיליארד דולר לפי שווי של כ־1.2 טריליון דולר, במה שעשוי להפוך לאחת מהנפקות הטכנולוגיה הגדולות בהיסטוריה.

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המסחר במניה (באמצעות תעודת מעקב ADR) צפוי להתחיל ביום שישי הקרוב, תחת הסימול SKHY. בין משקיעות העוגן בהנפקה נמנות קרנות ההשקעה Baillie Gifford ו־Coatue, שהתחייבו לרכוש כרבע מהמניות המוצעות.

במקביל להנפקה בארה"ב, מניית החברה בבורסת סיאול נסחרת קרוב לשווי שיא כל הזמנים. אף שאיבדה כ־6% בימי המסחר האחרונים על רקע מימושי רווחים, היא עדיין משלימה זינוק של יותר מ־260% מתחילת השנה, ועלייה של יותר מ־770% ב־12 החודשים האחרונים.

SK Hynix היא כיום אחת הספקיות המרכזיות בעולם של שבבי זיכרון מסוג HBM, רכיב חיוני למעבדי הבינה המלאכותית המתקדמים של אנבידיה. מהלך ההנפקה של החברה בוול סטריט נועד לצמצם את השפעת "הנחת קוריאה" (Korea Discount) - תופעה שבמסגרתה חברות דרום־קוריאניות נסחרות בשווי נמוך יחסית לעמיתותיהן בעולם, בשל מגבלות רגולטוריות, מבנה שוק ההון המקומי ונגישות מוגבלת למשקיעים זרים.

רישום למסחר בנאסד"ק צפוי להרחיב את בסיס המשקיעים של החברה, לשפר את הנזילות במניה ולהקל על גיוסי הון עתידיים. הכספים שתגייס SK Hynix ישמשו, בין היתר, להרחבת כושר הייצור ולהקמת מפעל שבבים חדש בדרום קוריאה, בהשקעה המוערכת בכ־51 מיליארד דולר.