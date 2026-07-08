מארק גזית, שכיהן כמנכ"ל חברת הפינטק תטא ריי (ThetaRay) במשך עשור עד 2023, הגיש אתמול תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד יו"ר הדירקטוריון אראל מרגלית, החברה וחברת הבת האמריקאית שלה על סכום של 4.5 מיליון שקל. מרגלית עומד גם בראש קרן ההון סיכון ובעלת המניות המרכזית בתטא ריי JVP.

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גזית טוען כי החברה האמריקאית הפרה את הסכם הפרישה במסגרתו התחייבה להתקשר עמו בהסכם ייעוץ, לפיו היה אמור לקבל קרוב ל-700 אלף שקל בשנתיים ולהקצות לו 1,200,775 אופציות. במידה והקצאת האופציות אינה ישימה גזית מבקש לחייב את החברה האמריקאית לשלם לו 3.8 מיליון שקל, שווי האופציות שלא הוקצו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

בתביעה טוען גזית כי התנהל מסע לחץ אגרסיבי להביא אותו לעזוב לאחר שניסו להדיר אותו מניהול החברה. במקביל הוא טוען כי היה מהגורמים המרכזיים לצמיחתה, והפיכתה לחברה בינלאומית מובילה.

לצד זאת, גורם בסביבת החברה אומר כי הוא פוטר מתפקידו משיקולים מקצועיים וביצועים נמוכים, וכעת פועל בשיטת ״מצליח״ לקבל תשלום נוסף, תוך הכפשה אישית ושקרית, על עבודה שלא עשה. עוד הוסיף הגורם כי החברה ניסתה להיפרד בצורה הנעימה ביותר, ואף ביקשה להתקשר איתו בחוזה ייעוץ, אך משיקוליו שלו החליט לפעול כפי שפעל- בצורה אלימה וברצון לפגוע אישית בחברי הדירקטוריון של החברה.

"דרך כוחנית ומכוונת"

גזית, אזרח ישראלי-אמריקאי, היה מנכ"ל החברה הישראלית בין 2013 ועד 2023, ומנכ"ל החברה האמריקאית משנת 2016. החברה מפתחת פתרונות למניעת פשיעה פיננסית, ולה משרדים בניו יורק, לונדון, מדריד ודובאי. את גזית החליף פיטר ריינולדס. בכתב התביעה טוען גזית כי היה מהגורמים המרכזיים בהקמת החברה, בצמחיתה ובהפיכתה לחברה בינלאומית מובילה. החברה גייסה השקעות בהיקפים משעוציים הרחיבה את לקוחותיה והשיקה מוצרים חדשניים שמיבו אותה בחזית התחום. ולמרות זאת, החל ניסיון להדיר אותו מניהול החברה.

עוד טוען גזית כי לאחר פרישתו הוא המשיך לספק שירותי ייעוץ אסטרטגיים לחברה, והחברה נהנתה משירותיו, תרומתו ומעמדו אך דחתה את החתימה על הסכם הייעוץ אך נמנעה מלשלם לו. לטענתו, ההתחייבויות שניתנו לגזית נועדו להוליכו שולל ולגרום לו לסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה בידיעה שהנתבעים יפרו את ההתחייבויות. הוא טוען כי מרגלית והחברה "בחרו להתנהל בדרך כוחנית ומכוונת - לגרור רגליים, להציב תנאים חדשים ומסכלים לחתימה על הסכם הייעוץ, ולסכל הלכה למעשה את ההתקשרות בהסכם הייעוץ ואת קיומו בפועל".

"אראל פעל באופן חריג, המקים לו אחריות אישית כלפי מארק, כאורגן ונושא שמשרה מרכזי בקבוצת תטא ריי, אשר יזם והכווין את ההתנהלות חסרת תום הלב כלפי מארק" נכתב בתביעה.

עו''ד זוהר לנדה / צילום: נמרוד גליקמן

בין הטענות: איומים והערמת קשיים בהליך גיוס כספים

עוד נטען כי החברה האמריקאית הפרה פעם אחר פעם את הסכם הפרישה והסבה לו נזקים כבדי משקל והוצאות משמעותיות. וכי הנתבעים עשו שימוש לרעה במבנה התאגידי ובפיצול בין החברה הישראלית לאמריקאית באופן שבו מוקדי הפעילות והניהול בישראל, בעוד שההסכמות המרכזיות עוגנו באמצעות תאגיד זאת, כדי לנסות למנוע מגזית לממש את זכויותיו.

גזית טוען כי למרות תרומתו יוצאת הדופן לצמיחתה של החברה, JVP בראשות מרגלית החלה בניסיון השתלטות אגרסיבי על החברה תוך ניסיון להדיר את גזית מניהול החברה. נטען כי מרגלית ניסה לטרפד הליך גיוס כספים בשנת 2022, הערים קשיים והפך את גיוס הכספים לכלי ניגוח אישי בגזית בניסיון לדחוק את רגליו מהקבוצה. גזית טוען כי הסכים לפרוש מתוך דאגה לקבוצה ובצל איומים שהופעלו עליו.

מארק גזית מיוצג על ידי עו"ד זוהר לנדה, ערן וינר,גאיה צרפתי ורותם בנצקי ממשרד ברנע ג'פה לנדה ושות'. תטא ריי מיוצגת על ידי עו"ד עפר פירט ממשרד פירט, וילנסקי, מזרחי כנעני.

עו״ד הדין עופר פורט המייצג את JVP מסר: "הטענות המועלות בכתבה משוללות כל יסוד. התביעה כפי שמשתקפת בכתבה הועברה לכלי התקשורת ולא התקבלה במשרדנו, דבר לא מפתיע לאור הההתנהלות הסחטנית של מושא הכתבה. אם וכאשר תתקבל, נגיב עליה בבית המשפט".