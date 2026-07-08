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טכנולוגיה מיי הריטג' מפטרת עשרות עובדים בישראל
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מיי הריטג' מפטרת עשרות עובדים בישראל

לגלובס נודע כי חברת הטכנולוגיה הישראלית, המתמחה בחקר שורשים משפחתיים ובדיקות DNA, החלה במהלך שבמסגרתו יפוטרו עשרות עובדים בישראל, וכ-15% מכוח העובדה של החברה • החברה מעסיקה כיום כ-500 עובדים בישראל, בארה"ב ובאירופה

מיטל וייזברג 16:16
גלעד יפת מנכ''ל ומייסד MyHeritage / צילום: MyHeritage
גלעד יפת מנכ''ל ומייסד MyHeritage / צילום: MyHeritage

חברת מיי הריטג' מצטרפת לגל הפיטורים והחלה במהלך שבמסגרתו תיפרד החברה מעשרות עובדים. לגלובס נודע כי מדובר בכ-15% מכוח העבודה של החברה. מיי הריטז' מעסיקה כיום כ־500 עובדים בישראל, בארצות הברית ובאירופה.

מיי הריטג' נוסדה בשנת 2003 על ידי גלעד יפת, המשמש כמנכ"ל החברה. היא החלה את דרכה כפלטפורמה לבניית אילנות יוחסין ובהמשך הרחיבה את פעילותה לתחומי חקר ההיסטוריה המשפחתית, מאגרי מידע היסטוריים ובדיקות DNA לאיתור קרובי משפחה ולמידע על מוצא גנטי. מטה החברה ממוקם באור יהודה, והיא פועלת בעשרות שפות עבור משתמשים ברחבי העולם.

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לאורך השנים בנתה החברה מאגר של מיליארדי רשומות היסטוריות, הכוללות בין היתר תעודות לידה, נישואים, הגירה ומפקדי אוכלוסין, לצד מאגר גדול של אילנות יוחסין. בשנת 2016 השיקה החברה ערכות DNA ביתיות, ובהמשך הרחיבה את פעילותה גם לתחום המידע הגנטי. בתקופת מגפת הקורונה הפעילה גם מעבדה לבדיקות קורונה בישראל.בשנת 2021 נמכרה השליטה במיי הריטג' לקרן ההשקעות האמריקאית פרנסיסקו פרטנרס בעסקה ששיקפה לחברה שווי של כ־600 מיליון דולר. במסגרת העסקה מכרו את מלוא החזקותיהם קרנות ההון סיכון בסמר, אינדקס ואקסל, בעוד עובדים רבים מימשו אופציות שצברו לאורך השנים.