טראמפ מאותת: נאפשר לאוקראינה לייצר מיירטי פטריוט באופן עצמאי

ארה"ב מתכוונת לאפשר לאוקראינה לייצר באופן עצמאי טילי פטריוט להגנה מפני טילים בליסטיים רוסיים; כך הודיע היום נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במהלך מסיבת עיתונאים, אחרי פגישתו עם הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי בשולי פסגת נאט"ו באנקרה. שלא כמו בעבר, שני המנהיגים נראו ידידותיים והרבו להסכים זה עם זה. טראמפ אף אמר גלויות כי היחסים ביניהם השתפרו מאז הפיצוץ בבית הלבן בשנה שעברה.

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כחלק משיפור היחסים, טראמפ אמר כי ארה"ב "תלך על" אישור והעברת ידע לאוקראינה לייצור סדרתי של טילי פטריוט להגנה מפני טילים בליסטיים. עד כה לאוקראינה היו סוללות מעטות, שנתרמו על ידי בעלות ברית אירופיות, וכעת ההסכם שעשוי להיחתם עם ארה"ב יסלול את הדרך לייצור מהיר של מיירטים. ערי אוקראינה עומדות בפני מתקפות של טילים רוסים כמעט מדי לילה, וקייב ביקשה בעבר מארה"ב את היכולת לייצר מיירטי פטריוט בעצמה.

"זאת המערכת הטובה בעולם נגד טילים בליסטיים", שיבח זלנסקי, תוך כדי שהוא מתעלם ממערכת "חץ 3" הישראלית. הנשיא האמריקאי הוסיף ואמר כי "האוקראינים יוכלו לייצר אותם בטווח זמן קרוב יחסית", ושיבח את התעשייה הצבאית האוקראינית. הוא אמר כי העברת הידע תתרחש בקרוב.

טראמפ שב וסיפר במהלך מסיבת העיתונאים על שיחותיו עם הנשיא הרוסי, ואמר כי פוטין "רוצה לסיים את המלחמה". הוא חשף כי פוטין ביקש שפגישה בינו לזלנסקי תתקיים במוסקבה, אך טראמפ אמר לו שזה לא יהיה אפשרי. הוא שאל את זלנסקי מול המצלמות אם יהיה מוכן לנסוע למוסקבה, והנשיא האוקראיני השיב בחיוך כי מוסקבה אינה בטוחה "בגלל כל הכטב"מים האוקראינים שנמצאים בה". טראמפ סירב לנקוט בדדליין לגבי קיום שיחות בין הצדדים, אך אמר כי הוא "משוכנע" שניתן לסיים את הסכסוך.

הנשיא האמריקאי אף אמר כי ארה"ב עשויה לקנות כטב"מים מאוקראינה, בשל הניסיון הרב של המדינה בייצור סדרתי שלהם. "אנחנו מייצרים כלים מעולה, אבל לאוקראינה יש את היכולת לייצר רבים מהם, דבר די מדהים בזמן מלחמה.