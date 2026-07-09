1 המבחן של כאן 11: אם הפעם הערוץ ימנף את הרייטינג גם ביום שאחרי המונדיאל?

פעם בארבע שנים, למשך חודש אחד, ערוץ כאן 11 נהנה ממה שכל גוף שידור יכול רק לחלום עליו - מיליוני צופים שמגיעים אליו כמעט מבלי שצריך לשכנע אותם. הכול הודות למונדיאל, שמהווה הזדמנות גדולה לתאגיד, אבל גם המבחן הקבוע שלו. האם הוא יצליח להשתמש ברייטינג הגבוה כדי להמיר עוד צופים מזדמנים לצופים קבועים?

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נכון לעכשיו, המספרים בהשוואה למונדיאל הקודם טובים: משחק הפתיחה (מקסיקו מול דרום אפריקה) רשם 13.3% רייטינג ו-423 אלף צופים, מעט מעל משחק הפתיחה של מונדיאל 2022 בקטאר, שהניב 13.1% ו-412 אלף צופים.

שיא שלב שמינית הגמר נרשם במשחק של ספרד מול פורטוגל, ועמד על 18.9%, ואילו המשחק בין ארגנטינה למצרים רשם 16.7% ו-536 אלף צופים. מלבד הצפייה הלינארית שמתחזקת, המשחק הדרמטי בין ארגנטינה למצרים שבר את שיא הצפיות הדיגיטליות של התאגיד, עם 3.6 מיליון צפיות בכאן BOX, באתר ובאפליקציה.

כאמור, גם במונדיאל הקודם ב-2022 התאגיד נהנה מבוסט דומה בנתוני הצפייה. מהדורת החדשות קפצה אז כמה פעמים לנתונים דו-ספרתיים, וגם הסדרה "קרתגו" נהנתה מהמקפצה, אבל אחרי שהטורניר הסתיים, הציבור חזר לערוצים האחרים. קשת, רשת וערוץ 14 המשיכו להיות ברירת המחדל של הצפייה היומיומית.

"אנשים באים לכאן 11 בגלל המונדיאל. גם אם הוא היה משודר באל-ג'זירה, הישראלים היו נוהרים לצפות בו שם", אומרת חוקרת התקשורת והספורט ד"ר עלינא ברנשטיין מאוניברסיטת תל אביב והמכללה למנהל. "אחרי שכל זה ייגמר, מי שרגיל לריאליטי ולבידור יחזור לערוצים המסחריים".

בכאן מסבירים שהקידומים לתוכן המקור של התאגיד מתוכננים מראש באופן אסטרטגי, ובולט במיוחד הקידום לסדרה החדשה "הפשוטע". "לדור הצעיר זה לא משנה אם הם יצפו בסדרה בזמן שהיא משודרת, או בבינג' בסוף העונה", אומרת ברנשטיין. "אבל לפחות חלק מהקהל הצעיר שדבוק למסכים ירצה לדעת מתי זה יוצא".

הקלף החזק מבחינת התאגיד הוא פלטפורמות הדיגיטל. אם הוא יצליח למנף את כאן BOX והאפליקציה, ייתכן שהרווח שלו לא יימדד רק ברייטינג של 21:00. אבל כדי שזה יקרה, הוא יצטרך לייצר עוד "בלוקבאסטר".

2 חדשנות באופנה

קבוצת אירני מקימה את F54 AI Labs- - זרוע טכנולוגית חדשה לפיתוח מוצרים וכלי בינה מלאכותית לעולמות הסחר והריטייל, בהשקעה של 50 מיליון דולר. כחלק מהמהלך, החברה ממנה את גלעד צירקל למנהל הטכנולוגיות הראשי שלה. בתפקידו האחרון עסק צירקל בפיתוח ובהטמעת כלי בינה מלאכותית בקרן ההון סיכון אלף.

לדברי המנכ"לית המשותפת יפעת אירני, "השאיפה שלנו היא לפתח פתרונות חדשניים שישפיעו על עתיד הריטייל, ייצרו ערך משמעותי עבור הקבוצה ויהוו בסיס לצמיחה בשווקים בינלאומיים".

גלעד צירקל / צילום: דרור סיתהכל

3 30 שנה לארגון לתת

ארגון לתת ערך במרכז הלוגיסטי החדש שלו בבית שמש אירוע לרגל 30 שנה להקמתו - כשהמנות שהוגשו למאות האורחים התבססו על המוצרים בסלי המזון שהוא מחלק. במהלך האירוע עסקו המשתתפים בעתיד העשייה החברתית בישראל, ונהנו מהופעה של נועם בתן, נציג ישראל לאירוויזיון. בתמונה: רוני אבירי, בתן, ערן ויינטרוב וזיל דרמון.

רוני אבירי, בתן, ערן ויינטרוב וזיל דרמון / צילום: סטודיו פקטורי 54

3 קמעונאות

קבוצת בריל, המפעילה את רשת נעלי גלי, קיבלה את הזיכיון הבלעדי לייבוא ושיווק מותג ההנעלה הברזילאי RIDER בישראל. מדובר במותג שהוקם לפני 40 שנה, מתמחה בכפכפים ובסנדלים בעיצוב צעיר המחובר לתרבות הרחוב, ומשווק ב-100 מדינות. לדברי גנית אלון, סמנכ"לית שיווק קבוצת בריל, "RIDER הוא ממותגי ההנעלה המזוהים ביותר עם תרבות הקיץ הברזילאית. אנחנו מאמינים שהצרכן הישראלי, שמחובר מאוד לתרבות החוף והפנאי, יאמץ את המותג במהירות".

מותג ההנעלה הברזילאי RIDER / צילום: יחצ

4 מינויים חדשים

אודי מוקדי, מייסד סייברארק (שנמכרה השנה לפאלו אלטו נטוורקס תמורת 25 מיליארד דולר), יכהן כיו"ר חברת הסייבר CHEQ.

אודי מוקדי, מייסד ויו''ר סייברארק / צילום: דיויד שופר

זיו שדה מונה למנהל זרוע הזכיינות והתשתיות של קבוצת דן תחבורה. קודם לכן שימש כיועץ פיננסי בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר לגבי פרויקטים של PPP.

שגית אופיר מונתה לדוברת אוניברסיטת בר אילן. בתפקידה האחרון שימשה כדוברת בנק דיסקונט וקבוצת דיסקונט, וקודם לכן כיהנה כדוברת ומנהלת האחריות התאגידית בכאל.