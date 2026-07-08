הנשיא הרצוג העניק חנינה לשרגא ברוש: שוחרר אחרי חודש וחצי במאסר

שרגא ברוש שוחרר מהכלא לאחר חודש וחצי של מאסר בלבד, בעקבות חנינה שקיבל מהנשיא יצחק הרצוג. ברוש הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה וזיוף מסמך, נידון לשנת מאסר בפועל.

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בית משפט השלום גזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל בגין הרשעתו בביצוע עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. בתחילת השנה בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבלה חלקית את הערעור של ברוש, ועונשו קוצר ל-12 חודשי מאסר.

הפרשה נגעה לשורה של מעשי מרמה והצגת מצגים כוזבים לרשות המסים, שנועדו להביא להכרה בחברה שבשליטת ברוש כ"חברה משפחתית" - סיווג המקנה יתרונות מיסוי משמעותיים. על-פי הכרעת הדין, ברוש הגיש מסמכים כוזבים ודוחות לא נכונים, כדי לקבל סיווג כחברה משפחתית וכך להפחית את חבות המס ב-1.5 מיליון שקל, כשמשך סכום של 8.5 מיליון שקל.

בגזר הדין נכתב כי "הוכח שהנאשם חתם על שני טפסים שתכליתם הייתה להציג מצג כוזב"; כי "במעשים אלה זייפו הנאשמים מסמכים וקיבלו במרמה בנסיבות מחמירות את הטבת המס במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס"; וכי הנאשם "לא הצליח להניח תשתית עובדתית לצורך הקמת ספק סביר". סכום המס שנגזל מהקופה הציבורית כתוצאה מביצוע העבירות הוא 1,554,626 שקל, כך לפי בית המשפט.