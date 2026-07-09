פרויקט גדול נוסף בתחום חוות השרתים - הפעם בצפון: חברת נדב ב. לוגיסטיקה של היזם נדב בלילה הודיעה על רכישת 50% מהזכויות בקרקע בשטח של כ-38 דונם, מתאגיד המשתלות "חישתיל". הקרקע נמצאת באזור התעשייה אלון תבור הסמוך לעפולה, ומשמשת כיום לפעילות חממות ומבני גידול של חישתיל. היא מיועדת לתעשייה, וכוללת זכויות להקמת פרויקט בהיקף של כ-50 אלף מ"ר בנוי. חברת נדב ב. לוגיסטיקה מסרה כי בכוונה לקדם במקרקעין פרויקט משמעותי בתחום האנרגיה וחוות השרתים. ההשקעה הצפויה בפרויקט - יותר ממיליארד שקלים.

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כבר תקופה ארוכה שתחום חוות השרתים הפך לאחד ה"חמים" בענף הנדל"ן, ויזמים ומשקיעים רבים נוטשים אליו עיניים ונכנסים אליו. כבר בפברואר השנה העלתה בדיקת גלובס כי ישנן 20 חוות שרתים גדולות ברחבי הארץ שנמצאות בשלבי תכנון או בנייה - ונראה כי מאז המספר רק גדל בהתמדה. החסם של התחום הוא תשתית החשמל בישראל, ויש מומחים המביעים חשש כי התשתית הקיימת לא תדביק את הביקוש הנדרש לחוות השרתים - צרכניות חשמל גדולות מאוד - עד כדי היווצרות משבר אנרגיה בישראל.

לצד הודעתה של נדב ב. לוגיסטיקה על רכישת הקרקע בצפון, היא הודיעה לאחרונה על הסכם להקמת חוות שרתים עם קבוצת דוראל וקבוצת אמפא, על שטח של כ-27 דונם באזור תעשייה הר טוב בבית שמש.

בלילה עצמו פעיל מאוד בשנים האחרונות בתחום הלוגיסטיקה. בין היתר רכש קרקע עם קבוצת מבנה במושב חצב שבדרום, תמורת 200 מיליון שקלים, לטובת הקמת פרויקט לוגיסטיקה על שטח של 50 דונם; קרקע למרכז מסחרי ולוגיסטי בבית שמש תמורת 130 מיליון שקל; נכסי לוגיסטיקה מחברת פז, לצד אגד נדל"ן, תמורת 127 מיליון שקל; וקרקעות בייעוד לוגיסטיקה ומסחר שבהן זכה במכרזי המדינה בשנים האחרונות. לאחרונה נראה כי גם בלילה, כמו יזמים רבים, פונה אל עולם חוות השרתים, שצפוי לצמוח משמעותית בשנים הקרובות.

בלילה אמר לאחר הודעת הרכישה: "ההתרחבות בתחום האנרגיה היא צעד אסטרטגי נוסף בהתפתחות החברה. אנו מזהים ביקוש הולך וגובר לתשתיות אנרגיה מתקדמות, הנדרשות כדי לתמוך בצמיחת המשק, התעשייה והטכנולוגיה בישראל. מבחינתנו, מדובר בהרחבת פעילות טבעית לעולמות התשתיות, לצד המשך הפיתוח המואץ של פרויקטי תעשייה, לוגיסטיקה ומסחר".

ועדת הפנים קבעה: חוות שרתים הן תשתית לאומית

בהקשר זה נציין כי בתחילת השבוע אישרה ועדת הפנים והגנת הסביבה הצעת חוק לקריאה שנייה ושלישית, אשר מטרתה לקדם הקמת חוות שרתים המיועדות לשימושי בינה מלאכותית, באמצעות הכרה בהן כתשתית לאומית, וקביעת מסלול תכנוני ייעודי עבורן.

ההצעה, שהיא למעשה תיקון מספר 168 לחוק התכנון והבנייה, קובעת כי חוות שרתים לבינה מלאכותית תוגדר כמתקן המיועד לעיבוד נתונים, הכולל יחידות עיבוד מתקדמות הנדרשות לתהליכי חישוב מורכבים, ושהספק צריכת החשמל בעבור כוח העיבוד בו עומד על 50 מגה־ואט לפחות. הצעת החוק קובעת כי חוות שרתים מסוג זה תיכלל בהגדרת "תשתיות לאומיות", כך שניתן יהיה לקדם תוכניות להקמתן במסגרת הוועדה לתשתיות לאומיות.

לצד זאת, נקבעו מגבלות על היקף התוכניות שיוגשו, המשמעותית שבהן - הגבלת מספר התוכניות להקמת חוות שרתים, שיוגשו במחוזות תל אביב והמרכז, לחמש בשנה לכל היותר; והגבלת המספר הכולל בשנה לעשר. יו"ר הוועדה, ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), אמר: "בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה דאגנו לתעדף את אזורי הפריפריה, על מנת שהקמת החוות תפתח מנועי צמיחה, תייצר מקורות הכנסה ותגדיל את מקומות התעסוקה בנגב ובגליל. עשינו זו באחריות תוך שמירה על השטחים הפתוחים. להביא את חזית הטכנולוגיה לפריפריה, זו הציונות של ימינו".