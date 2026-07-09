מונדיאל 2026. דקות ספורות לאחר תום המשחק נורווגיה-ברזיל. ארלינג האלנד, מלך השערים של נבחרת נורווגיה, נעמד על כר הדשא, מניף מקלות תיפוף ומתחיל להכות בתוף גדול ממדים אל מול קהל משתאה של עשרות אלפים. שאר חברי הנבחרת ישבו צפופים על הדשא, ואחרי כל מכה על התוף חיקו תנועות חתירה של ספינת מלחמה ויקינגית. ביציעים לא נשארו אדישים ואוהדי נורווגיה חזרו על אותן תנועות. המיצג הזה כלל רבדים היסטוריים ותרבותיים, ובשילוב עם תצוגת התכלית מול היריבה יצר רושם עז. לא במקרה האלנד הוביל את המיצג הזה. החלוץ הזה הוא מבקיע סדרתי שלוקח את הקבוצה הסקנדינבית למחוזות רחוקים.

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בתחילת השבוע רשמה נבחרת נורווגיה הישג היסטורי כשהדיחה את ברזיל עם ניצחון 1:2 בדרכה לרבע גמר המונדיאל. הזרקור הופנה להאלנד, שכבש צמד. מבחינת האלנד, התוצאה ניכרה לא רק על המגרש: החיפושים אחריו בגוגל בישראל עלו ב-5,000% בשבועיים האחרונים, ובכך הוא עקף בחיפושים את מסי, אמבפה ורונאלדו. מספר העוקבים אחריו ברשתות החברתיות מכפיל את עצמו בקצב דמיוני (22 מיליון עוקבים בפייסבוק עד כה).

החלוץ שמפתה ילדים לקרוא כמה שיותר

מילא שבענף הכדורגל משתגעים מהנורווגי התמיר, אבל עכשיו גם בעולם הספרות מתמוגגים, לאחר שפורסם כי להאלנד יש חיבה ניכרת למילה הכתובה. החלוץ ייסד תחרות קריאה במחוז שבו גדל, עם פרס נחשק במיוחד: בית הספר שתלמידיו יקראו את מספר הספרים הגדול ביותר בשנת הלימודים הבאה יוזמן לשחק מול האלנד וסגל נבחרת נורווגיה באצטדיון הלאומי באוסלו.

האלנד עשה עוד מהלך נאה כשרכש את העותק האחרון שנותר מספר עתיק, טקסט מכונן של ההיסטוריה הנורווגית - הסאגות המלכותיות של המדינאי האיסלנדי סנורי סטורלוסון. את הספר הנדיר הוא תרם לספרייה הציבורית בעיר ילדותו, ברינה, והציב תנאי בודד: שהספר יוצג בפומבי ויהיה נגיש לציבור.

"מפלצת" על המגרש, פאשניסט במציאות

מעבר להיותו חלוץ שמתנשא לגובה 195 ס"מ, האלנד הוא גם חובב מושבע של תיקי מעצבים. אוסף התיקים האופנתיים שלו סותר במבט ראשון את תדמית הכדורגלן המסוקס, אך הוא לא הכוכב הראשון במונדיאל לאחוז בתיקי יוקרה, וקדמו לו רונאלדו שצולם אוחז בתיק של גוצ'י, לאמין ימאל עם תיק של שאנל וניימאר שמתהדר בלואי ויטון.

אוסף התיקים המרשים של האלנד כולל מותגי על שהעלות שלהם נוסקת ועשויה להגיע לסכום עתק של 10,000 דולר ויותר לכל פריט. עם אלה נמנה תיק "בירקין" של הרמס, הקרוי על שמה של השחקנית ג'יין בירקין, שעשוי להגיע למחירים שערורייתיים של חצי מיליון דולר במכירות פומביות. להאלנד יש כמה וכמה כאלה, כולל ממהדורות נדירות.

ארלינג האלנד עם תיק של לואי ויטון. מבוקש במגזיני אופנה / צילום: ap, avid Cliff

הסכומים שהוציא החלוץ בן ה-25 על תיקי היוקרה שלו הפכו אותו למבוקש במגזיני אופנה. המיתוג הזה משרת את הפרסונה המקוונת שלו בסושיאל, שמציגה אותו כדמות מאוד קלילה ומרעננת בנוף.

בניגוד לכדורגלנים רבים שמטפחים תדמית מהונדסת ואולי קפוצה, האלנד מרשה לעצמו להיות משוחרר, להפגין הומור עצמי ואפילו להציג מוזרות חיננית. בסנאפצ'אט הוא מפרסם בדיחות ותמונות מפולטרות שמציגות צד קליל שלו, מה שתרם מאוד לפופולריות שלו ברשתות החברתיות.

הדמות הצבעוניות שמוצגת לקהל העוקבים שלו בטיקטוק (8.8 מיליון), באינסטגרם (55 מיליון) ובסנאפצ'אט (4.2 מיליון) היא מורכבת: צד אחד כיפי וספונטני, צד שני מציף כנות תהומית, ציניות, ותחכום; והצד השלישי בולט על המגרש, שם הוא זכה לכינוי "המפלצת".

מחווה חד-פעמית לאמא על גב החולצה

על אופיו המיוחד של האייקון שחתום במנצ'סטר סיטי ניתן ללמוד ממחווה שעשה לאמו והעניקו לו לא מעט נקודות בונוס. על גב חולצת המשחק שלו יש שני שמות: לא רק שם המשפחה של אביו, Haaland, אלא גם שם הנעורים של אמו, Braut. הצעד הייחודי הזה הוסיף עוד שכבה וקנה את ליבותיהן של לא מעט מעריצות ומעריצים פמיניסטיים.

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