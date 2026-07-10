סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:10

1. שוקי המניות

המסחר בת"א יפתח הבוקר על רקע לילה שקט בגזרה שבין איראן לארה"ב, ולאחר שגורם אמריקני דיווח על התקדמות משמעותית ומעבר לשלב יישום מסגרת ההסכם בין ישראל ללבנון - כאשר אזור הפיילוט הראשון צפוי לצאת לדרך כבר בעוד ימים ספורים בשעה שאזורים נוספים נמצאים בתכנון.

● הצבא שהתחמש ב-1,000 רובים מתוצרת ישראל

בשווקי העולם, המתיחות המחודשת במזרח התיכון, שכללה תקיפות איראניות על ספינות מסחריות ותגובה אמריקאית, עוררה חששות כבדים לגבי אספקת האנרגיה והקפיצה את מחירי הנפט. עם זאת, סימנים להמשך המאמצים הדיפלומטיים מצליחים הבוקר להרגיע מעט את השווקים. ברקע, פסגת נאט"ו בטורקיה ננעלה באכזבה עבור הנשיא טראמפ, שעזב ללא התחייבויות חדשות מצד ברית ההגנה לסיוע בעימות מול טהרן, ואמר: "הם לא היו מוכנים לעזור לנו".

בשווקי אסיה נרשמת הבוקר מגמה חיובית ברובה, כאשר מדד הניקיי היפני מוביל את העליות ומזנק ב-1.4%. גם בסין נרשמת מגמה ירוקה, כאשר מדד שנגחאי קומפוזיט מטפס ב-0.8%. מנגד, מדד ההנג סנג בהונג קונג הולך נגד כיוון השוק ויורד ב-0.7%. בתוך כך, מדד הקוספי הדרום-קוריאני בולט לחיוב ומזנק ב-5.2%, כשהוא מובל על ידי התאוששות חזקה בסקטור הטכנולוגיה והשבבים.

בין המניות הבולטות במסחר, קבוצת סופטבנק היפנית מזנקת בלמעלה מ-11%, לצד יצרניות ציוד השבבים אדוונטסט, רנסאס וטוקיו אלקטרון שמטפסות ב-3.9%, 3% ו-4% בהתאמה, על רקע גלישת הסנטימנט החיובי מוול סטריט לאסיה. גם הסקטור הטכנולוגי בדרום קוריאה רושם עליות חדות, בהובלת סמסונג SDI שמזנקת ב-8.3%, סמסונג אלקטרוניקס שעולה ב-4.3%, וענקית שבבי הזיכרון, SK Hynix שמוסיפה 1.3% לקראת הופעת הבכורה שלה בארה"ב במחיר של 149 דולר ליחידה. הראלי הנוכחי מדגיש כי למרות החששות הבלתי פוסקים בשוק מפני "עייפות מ-AI", הדוחות הכספיים החזקים נותרו המנוע הראשי של המגמה; כפי שסיכם אד ירדני, נשיא ירדני ריסרץ' ל-CNBC: "כולם מחפשים סיבות לדאגה, אבל המציאות היא שאי אפשר לנצח את רווחי החברות כל עוד הם ממשיכים לעלות".

במסחר בחוזים העתידיים בוול סטריט נרשמת כעת יציבות עם נטייה לירידות קלות של עד 0.2%, כאשר החוזים על ה-S&P 500 משילים כ-0.1%, והחוזים על הנאסד"ק והדאו ג'ונס נסוגים בפחות מ-0.1% כל אחד.

מחירי הנפט נסחרים הבוקר בעליות קלות של כ-0.3%, כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת סביב 76.57 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת ברמה של 72.31 דולר.

● המומחה שמזהיר: "אנחנו בדרך לשינוי סדרי עולם"

במסחר בתל אביב, מניות השבבים הדואליות יתמכו היום בפתיחה. טאואר , קמטק ונובה חוזרות בפערי ארביטרז' חיוביים של 2%-4%, טבע "תקלקל" עם פער שלילי של כ-2.5%.

לקראת פתיחת המסחר, דיווחה עומר הנדסה כי נבחרה כקבלן מבצע ראשי בפרויקט גייט בירושלים, בהיקף של כ-480 מיליון שקל. הפרויקט, ביוזמת קרן JTLV, בסר הנדסה, חברת יהודה רחמים וחברת מפתן עיר הקודש, כולל מגדל משרדים בן 40 קומות מעל קומת מסחר, ו-6 קומות תת-קרקעיות. משך הביצוע מוערך בכ-4 שנים, והוא צפוי להתחיל עם קבלת צו התחלת עבודה - להערכת החברה, ברבעון השלישי השנה.

עוד בדיווחי החברות, עמל הולדינגס , הפועלת בתחום הסיעוד והדיור המוגן, דיווחה כי בית המשפט קיבל באופן חלקי את העתירות המנהליות שהוגשו נגד המכרז החדש של הביטוח הלאומי לשירותי סיעוד. בפסק הדין, שניתן ב-9 ביולי, התקבלו טענות העותרים - ובהם איגוד נותני שירותי הסיעוד בישראל - בדבר הצורך בהעלאת התעריף ברכיב זמן המעבר, מתוך התעריף הכולל לשעת טיפול, בעוד יתר הטענות נדחו. בית המשפט ביטל את החלטת ועדת המכרזים ביחס לרכיב זה, והורה לה לקבל החלטה חדשה שתיתן מענה לקשיים שפורטו בפסק הדין.

חברה נוספת שמרכזת עניין הבוקר היא אפולו פאוור , המפתחת ומייצרת פאנלים סולאריים בצורת יריעות גמישות. אפולו השלימה אמש הנפקה שבה גייסה תמורה מיידית (ברוטו) של כ-38 מיליון שקל, בהנפקת מניות וכתבי אופציה. ככל שימומשו מלוא כתבי האופציה, תתווסף לחברה תמורה עתידית של כ-31.8 מיליון שקל. מניית אפולו פאוור, שירדה בכ-37% מתחילת השנה, משקפת לחברה שווי שוק של מעל 200 מיליון שקל בפתח יום המסחר.

אתמול, ננעלה הבורסה בירידות, לנוכח ההסלמה במזרח התיכון, התקיפות האמריקאיות באיראן ותקיפות שביצעה איראן בתגובה נגד מדינות המפרץ. מדד ת"א 35 נחלש בכ-0.8%, בעוד מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2%.

במקביל, בגזרת המט"ח, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.5%, ושערו הרציף נעמד נכון לנעילת המסחר על 3.02 שקלים.

את המגמה השלילית הוביל מדד הביטחוניות, שנחלש בכ-2.6%, עם ירידות בולטות במניות מנועי בית שמש , נקסט ויז'ן , ארית תעשיות ואלביט מערכות . גם מדדי הבנקים והביטוח בלטו לשלילה, עם ירידות של כ-2% וכ-1.3%, בהתאמה. מדדי הנדל"ן והקלינטק איבדו מערכם כ-1.7%.

כלל המדדים הענפיים סגרו את היום באדום, למעט מדד הטכנולוגיה, שהתחזק בכ-0.8%, הרבה בזכות מניות השבבים הדואליות נובה , קמטק וטאואר , שקפצו בעקבות התאוששות שנרשמה בסקטור השבבים בוול סטריט.

מניית ארי נדלן השלימה ירידה של כ-25% מתחילת השבוע. איש העסקים צחי אבו, ששולט בחברת הנדל"ן המניב, הפתיע את השוק מוקדם יותר השבוע, כאשר הודיעה החברה על כוונתה לרכוש את השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, מידי נורסטאר של איש העסקים הוותיק חיים כצמן.

אתמול בניו יורק, וול סטריט העדיפה הערב את סיפור הצמיחה של הבינה המלאכותית על פני הסיכונים הגיאופוליטיים, כאשר עונת הדוחות הקרובה צפויה לספק את המבחן הבא לשווי הגבוה של ענקיות השבבים.

מניות השבבים הגדולות הובילו את העליות בוול סטריט, כאשר המשקיעים התעלמו מההסלמה המחודשת בין ארה"ב לאיראן והתמקדו בסיפור הבינה המלאכותית. במקביל, הירידה במחירי הנפט סייעה גם היא לסנטימנט החיובי בשווקים.

מדד נאסד"ק עלה ב־1.2%, בעוד שמדד מניות השבבים זינק. S&P ב-0.3% ודאו ג'ונס ננעל ללא שינוי אך ירד בסיכום שבועי וקטע ארבעה שבועות רצופים של עליות, הראלי הכי ארוך שלו.

במוקד הסקטור עומדת מיקרון טכנולוג'י , שהודיעה כי בכוונתה להגדיל את ההשקעות בהקמת מפעלים חדשים בארה"ב לכ־250 מיליארד דולר, במטרה לענות על הביקוש הגובר לשבבי זיכרון בעקבות בום הבינה המלאכותית. מיקרון מושכת איתה מניות שבבי זיכרון נוספות - סנדיסק וווסטרן דיגיטל .

העליות מגיעות לאחר שבועות סוערים במיוחד עבור מניות הטכנולוגיה, שהותירו את המשקיעים בחיפוש אחר הוכחה מחודשת לכך שמהפכת הבינה המלאכותית עדיין מצדיקה את רמות התמחור הגבוהות. אמנם מניות השבבים השלימו לאחרונה את הרבעון הטוב ביותר בתולדותיהן, אך במקביל גוברים החששות מפני התחרות המתעצמת, עודף כושר ייצור אפשרי והשאלה האם ההשקעות האדירות ב־AI אכן יניבו תשואה מספקת.

למרות המתיחות הגיאופוליטית, בשוק מעריכים כי העימות בין ארה"ב לאיראן אינו צפוי לפגוע באופן מהותי בכלכלה. "המשקיעים ממוקדים הרבה יותר בעונת הדוחות הקרובה מאשר בחזית הגיאופוליטית", אמר מאט מאלי מבית ההשקעות Miller Tabak.

המשקיעים בארה"ב היום יקבלו דרך חדשה להיחשף לבום בשוק שבבי הזיכרון. חברת SK Hynix , החברה השנייה בגודלה בדרום קוריאה אחרי סמסונג, צפויה להתחיל להיסחר בנאסד"ק היום תחת הסימול SKHY.

ההנפקה מגיעה לאחר שנת שיא שבה המנייה יותר משילשה את ערכה (זינוק של כ-240%) בבורסה בסיאול, מה שהקפיץ את שווי השוק של החברה אל מעל לרף הטריליון דולר כבר בחודש מאי. במסגרת המהלך בוול סטריט, שזכה לביקושי יתר חריגים של פי 7 מההיצע, גייסה SK Hynix סכום של 26.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת תעודות פיקדון אמריקאיות (ADR). בעוד שההון שנאסף יתמוך חלקית בתוכניות ההתרחבות של החברה, האנליסטים מדגישים כי עיקר תקציבי העתק להקמת המפעלים ימומנו בכלל מתזרים המזומנים הפנימי והחזק שלה. בהתאם לכך, הערך המרכזי של המהלך הוא אסטרטגי - השגת גישה ישירה למאגר ההון העמוק בעולם, פתיחת דלת לפעילות מורחבת בשוק האמריקאי, וניסיון ראשון מסוגו לצמצם את "הנחת קוריאה" ההיסטורית.

למרות ששמה פחות מוכר לצרכן האמריקאי, SK Hynix היא אחת משלוש יצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם, לצד מיקרון ו־סמסונג , ומספקת רכיבי זיכרון למחשבים ולטלפונים של חברות כמו אפל ודל .

חלק מהכסף שתגייס ישמש להרחבת פעילותה בארה"ב. החברה בונה בימים אלה את מפעל הייצור הראשון שלה במדינה, בהשקעה של 4 מיליארד דולר בוווסט לאפייט שבאינדיאנה. המפעל, שצפוי להיפתח ב־2028, יתמקד ב אריזה מתקדמת (Advanced Packaging) - שלב קריטי בייצור שבבי HBM (High Bandwidth Memory) , המשמשים להאצת מערכות בינה מלאכותית.

בנוסף, החברה צפויה ליהנות מתמיכה ממשלתית במסגרת חוק CHIPS and Science : מענק של עד 458 מיליון דולר ואפשרות לקבל הלוואות של עד 570 מיליון דולר ממשרד המסחר האמריקאי.

במבט אל השבוע הבא, בוול סטריט תיפתח רשמית עונת הדוחות לרבעון השני של השנה, עם פרסום הדוחות הכספיים של מספר בנקים גדולים: ג'יי.פי מורגן, בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס, וולס פארגו, סיטיגרופ ומורגן סטנלי. דוחות בולטים נוספים שיתפרסמו בשבוע הבא שייכים לענקיות השבבים TSMC ו־ASML ולחברת הסטרימינג נטפליקס.

2. שוקי האג"ח

בשוק החוב המקומי, מדד תל גוב־שקלי 10+ ומדדי התל בונד הקונצרניים נסחרו אתמול ללא שינוי. עם זאת, לנוכח ההסלמה במזרח התיכון, מדד תל גוב־שקלי 10+ איבד מערכו מתחילת השבוע כ-0.6%, כך שהתשואה לעשר שנים נעמדה על רמה של 3.73%.

תשואות האג"ח הממשלתיות של מדינות בגוש האירו ושל בריטניה עלו במהלך שבוע המסחר לשיא של מספר שבועות, אך ירדו מעט בהמשך. העלייה החדה הגיעה בעקבות התגברות החששות מפני סיכוני האינפלציה. זאת לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הפסקת האש באיראן הסתיימה ומחירי הנפט עלו.

תשואת האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ל־10 שנים היא 4.56%, לאחר שהתקרבה במהלך השבוע לכ־4.6%. בבנק HSBC ממשיכים בהמלצה שלילית על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות, אך מסבירים כי זהו עניין טקטי, משום שבבנק מעדיפים מניות ואג"ח High-Yield (בתשואה ובסיכון גבוהים). בבלקרוק ההמלצה נייטרלית בנוגע לאג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, ובאג"ח לטווח הארוך גם הם במשקל חסר (המלצה שלילית).

3. שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט, הבוקר, נסחרים בעליות קלות של כ-0.3%, כאשר חבית מסוג ברנט נסחרת סביב 76.57 דולר וחבית מסוג WTI נסחרת ברמה של 72.31 דולר.

על רקע ההסלמה המחודשת במזה"ת והנימה התוקפנית של הנשיא טראמפ מול איראן, מחיר הנפט טיפס השבוע ליותר מ־70 דולר לחבית, נפט מסוג ברנט הוסיף לערכו מעל כ־8.5% מתחילת השבוע.

"למרות שארה"ב הגבירה את תקיפותיה על אתרים צבאיים באיראן, השוק שואב עידוד מסוים מהחלטתו של ממשל טראמפ להימנע מפגיעה בתשתיות האנרגיה האיראניות", אמר דניאל היינס, אסטרטג סחורות בכיר בבנק ANZ לרשת CNBC. "לכך תרמו גם דבריו של הנשיא טראמפ, שציין כי הוא אינו צופה חזרה לעימות בקנה מידה מלא". כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ביום רביעי כי אינו מאמין שהמלחמה תתחדש, וכי "כל מה שיקרה יסתיים מהר מאוד".

במקביל השקל נחלש ונסחר ביותר מ־3 שקלים לדולר. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פייננשל סרביסס, ציין כי ההסלמה מחזירה למוקד את פרמיית הסיכון הגיאו־פוליטית והחשש לשיבושים באספקת הנפט. הבוקר, השקל שומר על יציבות, כאשר הדולר נסחר ברמה של 3.01 דולר לשקל (ירידה קלה של כ-0.1%). במהלך הבוקר נע השער בטווח שבין 3.00 ל-3.02 שקלים.

בד בבד, לדבריו, היא מחזקת את הביקוש לדולר כמטבע מקלט, ומגבילה בשלב זה את פוטנציאל ההתחזקות של השקל. מנשה מוסיף כי "השקל ממשיך להיות מושפע בעיקר מהכיוון של הדולר בעולם ומההתפתחויות במזה"ת. כל עוד מחירי הנפט נותרים גבוהים והמשקיעים מתמחרים סיכון לשיבושים במצר הורמוז, התנודתיות בשקל צפויה להימשך. מנגד, אם יירשמו סימנים לחזרה למגעים בין ארה"ב לאיראן ולירידה בפרמיית הסיכון, הדבר עשוי לתמוך מחדש במטבע המקומי".

מחיר הזהב עלה מעל 4,100 דולר לאונקיה בעקבות ההסלמה, אך הוא עדיין נמוך ביותר מ־20% מהשיא של תחילת השנה. זאת משום שסביבת ריבית גבוהה הופכת את הזהב לנכס פחות אטרקטיבי. הבוקר, מחיר האונקיה נסחר בירידה קלה של כ-0.37% ונקבע ברמה של 4,125.50 דולר, על רקע הרגיעה הזמנית במתיחות הגיאופוליטית במזרח התיכון והמשך המאמצים הדיפלומטיים.

בגזרת המטבעות הדיגיטליים, הביטקוין רושם מגמה חיובית ומטפס ב-1.13% לרמה של 63,919.10 דולר, כשהוא שואב רוח גבית מהסנטימנט החיובי הכללי ששטף הבוקר את מניות הטכנולוגיה באסיה ובוול סטריט.

4. מאקרו

מספר התביעות החדשות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע החולף, והמשיך להתרחק מהעלייה שנרשמה בתחילת יוני, כך עולה מנתוני משרד העבודה שפורסמו אתמול.

הירידה בתביעות הראשוניות מצביעה על כך ששוק העבודה האמריקאי ממשיך להפגין חוסן, למרות סימני ההתמתנות שנראו בחודש שעבר. נתון חזק מהצפוי עשוי להפחית את הלחץ על הפדרל ריזרב להוריד את הריבית במהירות, שכן הוא מעיד שהביקוש לעובדים עדיין נותר יציב.

מספר התביעות הראשוניות הסתכם ב-215 אלף בשבוע שהסתיים ב-4 ביולי, ירידה של 4,000 לעומת השבוע הקודם - הרמה הנמוכה ביותר מאז 23 במאי. הנתון היה טוב מעט מציפיות הכלכלנים, שעמדו על 218 אלף תביעות.

רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של IBI, כתב השבוע כי "שינוי מהותי בשוק העבודה האמריקאי נמצא לאחרונה בביקוש לעובדים. נתוני המשרות הפנויות עלו מדרגה בחודשיים האחרונים לרמות של כ-7.6 מיליון משרות, וזאת לעומת ממוצע של כ-7 מיליון ברבעון הראשון של השנה. העלייה האחרונה הובילה לעלייה מחודשת ביחס שבין המשרות לבין מספר המובטלים לרמה של מעל ל-1. יחס זה מהווה אינדיקטור מקדים לשכר, והוא התמתן בשנתיים האחרונות, תהליך שלווה גם בהתמתנות בקצב עליית השכר לסביבה של 4%-3.5%".

"עם זאת בחודשים האחרונים, חל כאמור מפנה בביקוש לעובדים כך שבשילוב עם השיפור היחסי בשוק העבודה נרשמה עלייה מחודשת ביחס שבין המישרות לאבטלה. כמו כן, נתוני דורשי העבודה החדשים ממשיכים לנוע בתוואי שאפיין אותם בשנים האחרונות, ובאופן כללי ברמות נמוכות שמחלישות את ההערכות לחולשה בשוק העבודה או עלייה בפיטורי העובדים כתוצאה מחדירת ה-AI. התפתחות זו לצד אינפלציה גבוהה יחסית מעלים את הסיכון להתגברות לחצי השכר, שכן נרשמה שחיקה משמעותית בהכנסה הריאלית בחודשים האחרונים. במידה ותרחיש זה יתממש, ה-Fed יתקשה להיות אדיש וייאלץ לבצע התאמה כלפי מעלה בריבית".

"בתוך כך, מדד מנהלי הרכש ISM תעשייה הצביע ביוני על המשך התרחבות, גם אם בקצב מעט מתון יותר (ירידה מ-54 ל-53.3), כאשר רכיב ההזמנות החדשות נותר גבוה ותומך בהמשך שיפור בפעילות בתקופה הקרובה. במקביל, נרשמה ירידה ברכיב המחירים במדד התעשייה, אך הוא עדיין ברמות גבוהות יחסית שמשקפות צפי להמשך עלייה באינפלציית הסחורות בחודשים הקרובים".

5. תחזית

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חידש את ביקורתו כלפי מדינות אירופה במהלך פסגת נאט"ו, וציין כי הוא "מאוכזב מאוד" מחוסר הרצון של בעלות הברית לסייע במלחמה של ארה"ב נגד איראן. טראמפ לא שלל נסיגה של כוחות צבאיים נוספים מאירופה, ואישר מחדש את קריאותיו לקבלת ריבונות על גרינלנד מידי דנמרק - נושא המהווה מקור למתיחות מול מדינות אירופה.

בבנק ההשקעות השוויצרי UBS מעריכים כי מתיחות זו בין ארה"ב למדינות אירופה, מטילה זרקור על כמה מגמות ארוכות־טווח שעשויות לייצר הזדמנויות השקעה בשווקים האירופיים בטווח הזמן הקרוב.

בסקירה שפרסם בנק ההשקעות נכתב כי "העלייה המהירה בהוצאות הצבאיות של אירופה צפויה לספק תמיכה מתמשכת הן למגזר הביטחוני והן למגזר התשתיות; העלייה הרחבה יותר במתיחויות הגיאופוליטיות צפויה להגביר את המומנטום לקראת גיוון שרשראות האספקה התעשייתיות - דבר שיגדיל את הביקוש לאוטומציה ורובוטיקה כדי לשמור על עלויות תחת שליטה; בנוסף, הסלמה מחודשת בעימות בין ארה"ב לאיראן מדגישה את הסיכונים המתמשכים לשרשראות האספקה של נפט וגז - מה שלהערכתנו, יגביר את המיקוד של ממשלות וחברות בתהליכי הפחתת פליטות פחמן (דה-קרבוניזציה).

מארק האפלה, מנהל ההשקעות הראשי של UBS Global Wealth Management, ציין כי "אירופה נכנסת לשלב של התחדשות, המובל על ידי חברות ברמה עולמית, האצה בצמיחת הרווחים, ושילוב עוצמתי של תמיכה במדיניות פיסקאלית, מוניטרית ומבנית. אנו מזהים את ההזדמנויות המשכנעות ביותר בחברות שנמצאות בעמדה מתאימה להרוויח הן ממגמות גלובליות - כגון בינה מלאכותית, אנרגיה ומשאבים, והארכת תוחלת החיים (longevity) - והן מהרפורמות המבניות השאפתניות של אירופה. גישה מגוונת על פני תחומי הביטחון והתשתיות, תעשייה 4.0 ואוטומציה, דה-קרבוניזציה ונושאים מבניים קשורים, נותרה, לדעתנו, הדרך היעילה ביותר לניצול הזדמנויות אלו".