ללא ירי על ישראל: מה עומד מאחורי האסטרטגיה החדשה של איראן?

בזמן שטילים איראניים שוגרו בימים האחרונים לעבר מדינות במפרץ ולירדן, בישראל בולטת דווקא העובדה שעד כה לא בוצע ירי ישיר לעברה. אף שהאפשרות להסלמה עדיין קיימת, מומחים מעריכים כי בשלב זה בטהרן מעדיפים להימנע ממהלך שעלול לגרור תגובה חריפה מצד ישראל ובעלות בריתה.

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לדברי אלה רוזנברג, מומחית לכספי טרור וכלכלת איראן במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון (JCFA) וחברת פורום דבורה, המשטר האיראני מבין כי ירי ישיר לעבר ישראל עלול להוביל למחיר כבד בהרבה מזה ששילם עד כה. "איראן עוד לא ירתה, ויכול להיות שזה עוד יקרה, אנחנו עדיין לא יודעים", היא אומרת. "אבל להבנתי, המשטר האיראני מבין שאם הוא יירה לעבר ישראל יהיו לכך השלכות משמעותיות. כרגע, כל עוד הירי הופנה למדינות המפרץ וגם לירדן, לא היו לכך השלכות ישירות מבחינת איראן".

היא מוסיפה כי אחת הסיבות המרכזיות לכך היא האסטרטגיה האיראנית להפעיל לחץ עקיף על ארצות הברית באמצעות בעלות בריתה באזור. במקום להתעמת ישירות עם ישראל, איראן פוגעת במדינות המפרץ מתוך תקווה שהן יפעילו לחץ על וושינגטון להביא לסיום הלחימה.

"זה הקלף שהאיראנים משתמשים בו פעם אחר פעם", מסבירה רוזנברג. "הם לוחצים על מדינות המפרץ כדי שמדינות המפרץ ילחצו על טראמפ". לדבריה, הדפוס הזה בלט גם במהלך העימות הנוכחי. כבר בתחילת המערכה הופנה הירי לעבר מדינות המפרץ, במטרה לגרום להן להתערב מול הממשל האמריקאי. "יש גם דיווחים שלפיהם הלחץ שהפעילו מדינות המפרץ היה אחד הגורמים שסייעו להביא לסיום סבב הלחימה האחרון", היא אומרת.

"הירי מגביר את המוטיבציה למנוע הסלמה"

לירי לעבר מדינות המפרץ יש גם השלכות כלכליות משמעותיות עבורן, החל מפגיעה בתחושת הביטחון ועד השפעה על השקעות, תיירות ושוקי הנדל"ן. גורמי ביטחון מוסיפים כי הנזק הזה מגביר את המוטיבציה של אותן מדינות לפעול מול ארה"ב בניסיון למנוע הסלמה נוספת.

עוד הם מציינים כי הגעתם של נציגים ממדינות האזור לשיחות אינה מעידה בהכרח על תמיכה במשטר האיראני: "הם לא הגיעו כי הם אוהבים את המשטר האיראני. הם מרגישים שהעולם הערבי לא הגן עליהם כשנדרשו לכך, ולכן הם פועלים מתוך האינטרסים הביטחוניים והכלכליים שלהם".

לדברי רוזנברג, התהליך אף משתלב במגמת ההתקרבות בין חלק ממדינות המפרץ לישראל בשנים האחרונות. עם זאת, היא מדגישה כי מוקדם להסיק שישראל ירדה לחלוטין מרשימת היעדים האפשריים. "הירי הראשון לעבר ישראל עדיין לא קרה", היא אומרת. "אני לא יודעת אם הוא יקרה, אבל נראה שהאיראנים מבינים היטב שאם הם יבחרו במהלך כזה, ההשלכות עבורם יהיו ברורות וכבדות הרבה יותר"