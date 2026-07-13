סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:20

1. שוקי המניות

שבוע המסחר בתל אביב ובשווקי העולם ייפתח ברקע ההסלמה הצבאית בין איראן וארה"ב לבין יריית הפתיחה של עונת הדוחות בוול סטריט לרבעון השני. הלילה ובמהלך סוף השבוע נרשמו חילופי מהלומות אוויריות, כאשר צבא ארה"ב פתח בגל תקיפות מאסיבי נגד איראן ופגע ב-140 מטרות, וזאת בתגובה למתקפה של משמרות המהפכה האסלאמית על ספינת מכולות מסחרית שעברה במיצרי הורמוז. באיראן לא נותרו חייבים והגיבו בתקיפות על מתקנים צבאיים אמריקאיים במזרח התיכון.

בשיא העימות, דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים באיראן כי משמרות המהפכה סגרו את מיצרי הורמוז עד להודעה חדשה. עם זאת, בצד האמריקאי מיהרו להדוף את הבהלה. הנשיא דונלד טראמפ ביקש להרגיע את הרוחות, ובראיון לתוכנית "Meet the Press" של רשת NBC הדגיש כי המיצרים פתוחים. חיזוק לכך הגיע מחברת מודיעין הספנות Windward, שזיהתה תשע ספינות שחצו את המיצרים באותו יום, וממרכז המידע הימי המשותף שאישר כי הנתיב הדרומי העובר דרך עומאן נותר פתוח לחלוטין לתנועה. יחד עם זאת, במרכז המידע הימי הדגישו כי המצב הביטחוני נותר חמור והזהירו כי על הימאים לגלות "ערנות קיצונית".

סבב הלחימה הנוכחי, מערער את הסכם השלום הזמני שנחתם בין המדינות ב-17 ביוני, כאשר איראן תובעת שליטה על המיצרים ודורשת מספינות להשתמש בנתיב צפוני העובר במים הטריטוריאליים שלה. אף שחופש השיט נשמר כרגע בפועל, החשש ממשבר אספקה עולמי ומחזרה לימי השפל של חודש מרץ כבר שלח גלי הדף מיידיים לשווקים הפיננסיים, כשהוא מקפיץ את מחירי הנפט בלמעלה מ-4% וצובע באדום בוהק את החוזים העתידיים בוול סטריט ואת בורסות אסיה.

הבוקר באסיה, נרשמת מגמה שלילית גורפת, כאשר את הנפילות מוביל מדד הקוספי של דרום קוריאה שצונח בשיעור חד של 8.2%. בעקבותיו, מדד הניקיי היפני שרושם גם הוא ירידה משמעותית של 2.1%, בעוד מדד שנגחאי הסיני מאבד 1.5% מערכו. בשאר שווקי האזור נרשמו ירידות מתונות יותר, בהובלת מדד ההאנג סנג של הונג קונג שרשם ירידה מזערית של 0.1% בלבד וננעל כמעט ללא שינוי.

הלחץ בשווקי אסיה מורגש בעוצמה רבה בסקטור הטכנולוגיה, כאשר מניות השבבים האזוריות מובילות את גל הירידות. במרכז הירידות, עומדת יצרנית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית SK הייניקס, שמנייתה צנחה בסיאול בלמעלה מ-10%, זאת ימים ספורים בלבד לאחר שרשמה בכורה מזהירה בנאסד"ק עם זינוק של 13%. "כולם באמת מבולבלים לגבי מה שעומד לקרות לביקוש לשבבי זיכרון ואיפה נמצא המחיר ההוגן", אמר דניאל יו, אסטרטג גלובלי ב-Yuanta Securities, בתוכנית "Squawk Box Asia". "הכל סובב סביב השאלה כמה ביקוש יש שם בחוץ לעומת כמה היצע עומד להיכנס... ואיזה מכפיל רווח המניה הולכת לקבל". המגמה השלילית לא פסחה גם על ענקית הטכנולוגיה, סמסונג, שמנייתה מאבדת יותר מ-6%, ברקע דיווחים על הקדמת הקמתו של מפעל שבבים ענק ביונגין ל-2029. ביפן, נרשמו ירידות שערים רוחביות במניותיהן של ענקיות הטכנולוגיה והשבבים סופטבנק, רנסאס, טוקיו אלקטרון ואדוונטסט.

החוזים העתידיים בוול סטריט, נסחרים במגמה שלילית ומאותתים על פתיחה אדומה של שבוע המסחר, כאשר את הירידות מובילים חוזי הנאסד"ק שצונחים ב-1.3%. במקביל, הלחץ מורגש גם במדדים המובילים האחרים, כאשר החוזים על מדד ה-S&P 500 מאבדים 0.6% מערכם והחוזים על מדד הדאו ג'ונס רושמים את הירידה המתונה ביותר ומורידים 0.4%.

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט ביום שני עם פער ארביטראז' שלילי זניח של כ-0.1%, כאשר אורמת טכנו צפויה להיחלש בכ-1.8% ופאלו אלטו תרד בכ-3.7% (אם כי ענקית הסייבר טרם נכללה במדדי הבורסה ולכן לא תשפיע עליהם ישירות).

לנוכח ההסלמה הביטחונית במזרח התיכון והעלייה בפרמיית הסיכון המקומית, הבורסה בתל אביב חתמה את שבוע המסחר באדום בוהק. הירידות האחרונות העבירו את המדדים המובילים לטריטוריה של "תיקון" המוגדרת כירידה של לפחות 10% משיאם האחרון. למרות הסנטימנט השלילי בטווח הקצר, המדדים שומרים על תשואות חיוביות בראייה שנתית, כאשר מתחילת השנה מציגים ת"א 35 ות"א 125 עליות של כ-11.6% וכ-9.4% בהתאמה.

בסיכום שבועי, מדד המניות המובילות ת"א 35 רשם ירידה של 1.7%, בעוד שמדד ת"א 90 ספג את עיקר הלחץ ואיבד כ-4.1% מערכו. מדד ת"א 125 השלים ירידה שבועית של כ-2.3% וננעל ברמה של 4,007.14 נקודות. ברמתה הנוכחית, הבורסה המקומית רחוקה כעת בכ-10.6% משיא 52 השבועות שלה, שעמד על 4,481.04 נקודות.

בחלוקה ענפית, מניות השורה השנייה בלטו בחולשתן ומדדי הקלינטק והבנייה רשמו ירידות חדות של כ-5.6% וכ-4.3%, בהתאמה. מדד החברות הביטחוניות נפגע ומחק כ-5.2% מערכו, מה שהעביר אותו לתשואה שלילית של 4.8% מתחילת השנה, על רקע ירידות במניות מרכזיות כמו נקסט ויז'ן , ארית תעשיות , אלביט מערכות ובית שמש . מנגד, מדד הבנקים הפגין עוצמה וטיפס בכ-2.7%, בין המדדים הבודדים שסיימו בירוק, הודות לסביבת הריבית שעדיין תומכת ברווחיות המערכת. במקביל, ירידת התשואות המקומיות לאחר החלטת הריבית סיפקה רוח גבית ותמיכה לשוק האג"ח.

הבורסה בניו יורק הציגה חוסן רב יותר אל מול הטלטלות הגיאופוליטיות, כשהמשקיעים בחרו להתמקד במנוע הצמיחה המרכזי של התקופה: מהפכת ה-AI. העוצמה של סקטור הטכנולוגיה האמריקאי היא זו שממשיכה לבצר את הדומיננטיות של וול סטריט בעולם. נתונים אלו מקבלים משנה תוקף בסקירה מקיפה שפרסמה פירמת UBS Global Wealth Management לכבוד חגיגות ה-250 שנה לארה"ב, המראה כי שוק המניות האמריקאי מהווה כיום כ-61.9% משווי השוק העולמי (לעומת 14.5% בלבד בשנת 1900), וזאת למרות שחלקה של ארה"ב בתוצר הגלובלי עומד על כ-25.6% בלבד. כביטוי להובלה התאגידית הזו, מציינים ב-UBS כי שמונה מתוך עשר החברות הציבוריות הגדולות בעולם הן אמריקאיות, ובראשן מובילות גל ה-AI: אנבידיה , אפל ומיקרוסופט .

בסיכום שבועי, הנאסד"ק, מוטה הטכנולוגיה טיפס בכ-1.7%, ה-S&P 500 התקדם בכ-1.2%, בעוד שהדאו ג'ונס נחלש בכ-0.5%. סקטור השבבים ריכז עניין רב - קרן הסל SOXX העוקבת אחר הענף, עלתה בכ-2.6% (אם כי היא נותרה בטריטוריית תיקון), וברקע, ענקית שבבי הזיכרון הדרום-קוריאנית SK Hynix, שהשלימה את הנפקת המניות הגדולה ביותר אי-פעם של חברה זרה בארה"ב, החלה להיסחר בנאסד"ק וזינקה ביותר מ-12%.

בשוק גוברים הקולות המעריכים כי אנו עדים לשינוי פנימי במגמה. סילביה יבלונסקי, מנהלת השקעות ראשית ב-Defiance , מסבירה: "השוק אינו נוטש את מניות הבינה המלאכותית אלא מרחיב את מעגל הנהנות. המנהיגות כבר אינה שייכת רק לענקיות הטכנולוגיה, והמשקיעים מזהים הזדמנויות גם בחברות שבבים, זיכרון, רשתות תקשורת, תשתיות חשמל, מרכזי נתונים, סייבר ותוכנה ארגונית". מומחים אחרים מצביעים על כך שמניות החברות הקטנות רשמו את המחצית הראשונה הטובה ביותר שלהן מאז 1991, ומדד S&P 500 במשקל שווה שוב מכה את המדד הרגיל, נתון שנתמך בכך ש-86% מחברות המדד נהנות מעדכוני תחזיות חיוביים.

פול מרינו, סמנכ"ל הכנסות ב-Themes ETFs , מציג זווית הפוכה לקונצנזוס לגבי שבע המופלאות: "פרמיית התמחור שלהן ירדה לרמות הנמוכות ביותר זה יותר מעשור, למרות שהן צפויות לצמוח בקצב רווחים הגבוה בכ-45% משאר השוק. השוק מתמחר בעיקר את סיכוני השקעות הענק ב- AI ומתעלם מפוטנציאל ההכנסות העתידי של חברות כמו מיקרוסופט, אמזון , אלפאבית (גוגל) ומטא ". לדבריו, אם השוק יעבור משלב בניית התשתיות לשלב הפקת ההכנסות, חברות התוכנה והענן יובילו את הגל הבא. עם זאת, האנליסטים מזהירים כי השבועיים הקרובים יהיו מבחן משמעותי, שכן אם המתיחות במזרח התיכון תמשיך להזין את האינפציה, הרוטציה הזו עלולה להיבלם.

2. שוק האג"ח

בשוק האג"ח האמריקאי נרשמות הבוקר עליות תשואות רוחביות לאורך כל העקום (המשקפות ירידות במחירי האיגרות), כאשר התשואה על האיגרת ל-10 שנים עולה ל-4.582% והתשואה לטווח קצר של שנתיים מטפסת ל-4.231%.

בשבוע החולף נרשמה עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב: התשואה ל-30 שנה עלתה לרמה של 5.06%, לעומת 4.98% לפני שבוע; תשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה ל-4.56% מ-4.48%; התשואה לחמש שנים עלתה ל-4.31% והתשואה לשנתיים נקבעה על 4.21%. במקביל, הציפיות לעליית ריבית הפד התגברו משמעותית בשבוע האחרון. בעוד ששוק ההון בארה"ב צופה כי בהחלטה הקרובה בסוף חודש יולי הפד יותיר את הריבית ללא שינוי, ההסתברות לכך שהוא יעלה את הריבית ל-4% בהחלטה של חודש ספטמבר זינקה ל-86%, לעומת 65% בלבד לפני שבוע. עליית ריבית נוספת לרמה של 4.25% באפריל 2027 מתומחרת כעת בהסתברות של כ-90%, בהשוואה ל-58% בשבוע שעבר.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מצביע על נתונים אלו כשינוי מומנטום משמעותי ומסביר כי למרות הירידה האחרונה במחירי הנפט, תשואות האג"ח לא שבו לרדת מאז הזינוק שנרשם עם פרוץ המלחמה באיראן. העלייה בולטת במיוחד בתשואות הריאליות, כאשר התשואה הריאלית ל-30 שנה אף התקרבה לרמתה הגבוהה ביותר אי פעם. מגמה זו מושפעת ישירות מהדוח החצי-שנתי ומפרוטוקול ישיבת הריבית של ה-FED, המציגים טון "נצי" יותר ומדגישים את התחדשות לחצי האינפלציה מצד ההיצע וההשקעות ב-AI, לצד שוק עבודה יציב וצריכה חזקה בארה"ב המגבירים את הסיכון שהריבית תיוותר גבוהה לאורך זמן.

בישראל, מגמת התשואות בשוק האג"ח הממשלתיות הציגה תמונה מעורבת בסוף השבוע. בחלק הקצר של העקומה נרשמו עליות שערים קלות, כאשר התשואה לשנה נקבעה על 3.246%, התשואה לשנתיים עלתה ל-3.323% והתשואה ל-3 שנים עמדה על 3.398%. בטווח הבינוני נרשם זינוק חריג בתשואה ל-5 שנים, שקפצה בכ-15% לרמה של 3.434%. מנגד, בחלק הארוך של העקומה נרשמה יציבות עם נטייה לירידות קלות: התשואה ל-10 שנים ננעלה כמעט ללא שינוי ברמה של 3.735%, התשואה ל-20 שנה עמדה על 4.168%, והתשואה ל-30 שנה נסוגה קלות ל-4.350%.

במבט קדימה, זבז'ינסקי מעריך כי אף על פי שבנק ישראל צפוי להפחית את הריבית במהלך השנה עד לרמה של 3.0%, תרחיש ההקלות המוניטריות הזה כבר מגולם במלואו בשוק האג"ח המקומי. כתוצאה מכך, פוטנציאל ירידת התשואות בארץ נותר מוגבל ביותר, במיוחד כאשר לוקחים בחשבון את מגמת עליית התשואות מעבר לים ושינוי המומנטום לרעה בשער החליפין של השקל.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בגזרת המט"ח המקומית, השקל נחלש הבוקר מול המטבע האמריקאי, כאשר הדולר רושם עלייה של 0.66% ונסחר ברמה של 3.0224 שקלים. בסיכום שבועי, הדולר רשם התחזקות קלה של כ-0.2% מול השקל, ושערו הרציף נקבע מעט מעל לרף ה-3 שקלים. המסחר התאפיין בתנודתיות גבוהה מאוד - בשיא השבוע זינק הצמד לרמה של 3.0528 שקלים, אך בהמשך שב השקל להתחזק וננעל בשפל שבועי של 2.9877 שקלים. השער היציג נקבע על 3.0060 שקלים. במקביל, האירו/שקל נע השבוע בטווח של 3.4185-3.4817 שקלים, בעוד שהאירו מול הדולר נסחר בטווח של 1.1395-1.1459.

אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, הצביע על ביצועי השקל לאחרונה כאחד הגורמים שמצמצמים את הפוטנציאל להורדות ריבית בישראל מתחת ל-3%, כפי שהעריך בעבר שיכול לקרות. לדבריו, "הסנטימנט החיובי כלפי השקל נחלש משמעותית. השקל פוחת בכ-1% מול הדולר בחודש האחרון, למרות עלייה של כ-4% במדד S&P 500. להערכתנו, בתקופה הקרובה שער החליפין יושפע לא רק משוק המניות האמריקאי, אלא גם מההתפתחויות הביטחוניות והפוליטיות בישראל, לפחות עד הבחירות, והפוטנציאל להתחזקותו יהיה מוגבל".

בגזרת האנרגיה, שבוע המסחר נפתח בזינוקים חדים במחירי הנפט, הנמצאים במגמת עלייה מובהקת על רקע החששות ממשבר אספקה במזרח התיכון. מחיר חבית נפט מסוג ברנט מזנק הבוקר ב-4.26% ונסחר ברמה של 79.25 דולר, בעוד שהנפט הגולמי האמריקאי (WTI) רושם עלייה חדה עוד יותר של 4.34% ומחיר חבית מגיע ל-74.51 דולר.

זינוק זה מגיע כהמשך ישיר למגמה מהשבוע החולף, שבו נרשמו עליות שערים חדות; בסיכום שבועי, החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט זינקו בלמעלה מ-5% לרמה של כ-76 דולר לחבית, בעוד שהנפט האמריקאי (WTI) טיפס בכ-4% וננעל סביב 71 דולר לחבית. ההסלמה הצבאית המתמשכת בין איראן לארה"ב לא פסחה גם על שוק הגז, והקפיצה את מחירי הגז הטבעי באירופה ביותר מ-6% בסיכום שבועי.

בצד האנליטי, המשקיעים מנסים לפענח האם מדובר באירוע נקודתי או בלחץ מתמשך. סנדיפ ראו, אנליסט ב-Leverage Shares, מסביר כי הזינוק במחירי האנרגיה אילץ את השווקים הפיננסיים להתחיל לתמחר מחדש אפשרות למדיניות מוניטרית נצית יותר מצד הפדרל ריזרב, בשל החשש שהנפט יהפוך לגורם אינפלציוני שיכה שורש. סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית ב-Defiance, מציינת כי "ראינו מעבר ראשוני למניות אנרגיה וביטחון, אך המשקיעים חזרו במהירות להתמקד בנתוני החברות. כל עוד אין פגיעה ממשית בצמיחה, השווקים מתייחסים לאירועים הללו כרעש זמני".

בשוק הזהב, למרות המתיחות הגיאופוליטית הגוברת והיחלשותו הזמנית של הדולר בעולם, גורמים שאמורים לתמוך בנכסי מקלט, שוק המתכות היקרות הגיב השבוע דווקא בירידות שערים חדות. מחיר הזהב ירד בכ-1% לרמה של 4,071.09 דולר לאונקיה, תוך שהוא נסוג מרמת ה-4,100 דולר וחותם מגמה שבועית שלילית.

התנודתיות והלחץ המופעל על המתכת הצהובה נובעים ישירות מההשלכות המוניטריות של המשבר. הזינוק במחירי הנפט מעורר פחד מחודש מפני תדלוק האינפלציה הגלובלית, תרחיש שיאלץ את הבנקים המרכזיים, ובראשם הפד, להותיר את הריבית ברמה גבוהה לאורך זמן, מה שפוגע מיידית באטרקטיביות של הזהב כנכס שאינו נושא תשואה. בארט מלק, ראש אסטרטגיית הסחורות הגלובלית ב-TD Securities, סיכם את המגמה בראיון ל-CNBC וציין: "הגורם המרכזי כאן הוא התחדשות המתיחות בין ארה"ב לאיראן, כאשר המשקיעים באופן כללי מעדיפים שלא להחזיק בזהב ובכסף בנקודת הזמן הזו. כל האינדיקציות מראות שהשוק מודאג מהאינפלציה, במיוחד מאז שהנפט התאושש בימים האחרונים. זה ישאיר את הפדרל ריזרב עם אצבע על הדופק".

4. מאקרו

דריכות גבוהה נרשמת בשווקים הפיננסיים לקראת פרסום מדדי המחירים לצרכן. בישראל, המדד יתפרסם ביום רביעי כאשר קונצנזוס האנליסטים בשוק עומד על ירידה של 0.1% או יציבות. נתון כזה צפוי לשקף התמתנות של האינפלציה השנתית לרמה של 1.6% - נתון שמציב אותה קרוב למרכז טווח היעד של בנק ישראל (1%-3%). בארה"ב, המדד שיתפרסם כבר ביום שלישי צפוי להציג נסיגה של 0.1% ברמה הכללית, בעיקר בעקבות ירידת מחירי הנפט בתקופה הרלוונטית, אולם מדד הליבה (Core CPI) צפוי לטפס ב-0.3% ולהמשיך להטריד את קובעי המדיניות בפדרל ריזרב.

האנליסטים המקומיים מסמנים כבר כעת את שער החליפין של השקל כגורם הסיכון המרכזי שעלול להפוך את המגמה בהמשך השנה. יוני פנינג, האסטרטג הראשי של מזרחי טפחות, מעריך כי ההשפעה הממתנת שהייתה לשקל החזק על המדדים האחרונים צפויה להגיע למיצוי, וכבר במדדי יולי-אוגוסט נתחיל לראות השפעה אינפלציונית הפוכה. אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, מציג קו דומה ומזהיר: "האינפלציה בישראל צפויה להמשיך ולהתמתן בחודשים הקרובים, ולפי תחזיתנו אף לשהות תקופה מסוימת מתחת ל-1.5%. עם זאת, עצירת מגמת ההתחזקות של השקל 'תציף' את עליות המחירים בסעיפים הדולריים, כגון נסיעות לחו"ל, ועשויה להעלות את האינפלציה מחדש - במיוחד על רקע התייקרות מחירי היבוא בעולם".

באשר לזירה האמריקאית, זבז'ינסקי מדגיש כי לנתון הליבה תהיה השפעה מכרעת על גובה הריבית ועל תמחור שוק האג"ח. "אם מדד המחירים לצרכן בארה"ב יפתיע השבוע כלפי מעלה ויצביע על המשך האצת האינפלציה, ובפרט במדד הליבה, הסבירות להעלאת ריבית כבר בסוף החודש הנוכחי תעלה משמעותית", מסביר זבז'ינסקי. "עם זאת, מהתבטאויות הנגיד ומהדוח החצי-שנתי על המדיניות המוניטרית עולה כי בשלב זה ה-FED מעדיף להמתין ולבחון האם מדובר בהתפתחות זמנית בלבד. לכן, בתרחיש הבסיסי שלנו ה-FED יותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטה הקרובה, אך להערכתנו, סיכון התשואות בשוק האג"ח האמריקאי מוטה בשלב זה בבירור כלפי מעלה".

5. תחזית

עונת דוחות הרבעון השני של שנת 2026 בוול סטריט מעבירה הילוך באופן רשמי, ומגיעה בנקודת מבחן קריטית במיוחד עבור השווקים הפיננסיים. בעוד שוק המניות האמריקאי ממשיך להיסחר סביב רמות שיא כל הזמנים, המשקיעים נאלצים לתמרן בין מתיחויות גיאופוליטיות מורכבות לבין החשש מפני צעדים מוניטריים ניציים מצד הפדרל ריזרב. השבוע, הזרקור יופנה אל עבר כ-28 חברות ראשונות ממדד ה-S&P 500 שיחשפו את תוצאותיהן. אלא שמתחת לפני השטח, הנתונים חושפים אנומליה מרתקת: בשונה מהתנהגות השוק הרגילה, האנליסטים בוול סטריט הפכו לאופטימיים יותר ככל שמועד הדיווח התקרב.

בשגרה, חודשי ההמתנה שלפני פרסום התוצאות הרבעוניות מאופיינים במגמה קבועה - אנליסטים נוטים להנמיך בהדרגה את תחזיות הרווח שלהם עבור החברות כדי ולאפשר להן להכות את הציפיות בקלות רבה יותר. אלא שברבעון השני של שנת 2026, המגמה הזו התהפכה לחלוטין. נתוני חברת המחקר FactSet חושפים כי בין ה-31 במרץ ל-30 ביוני, תחזית הרווח המשוערת עבור החברות במדד ה -S&P 500 דווקא רשמה עלייה של 3.4%. מדובר במהלך יוצא דופן הנוגד את הטרנד העונתי המקובל, והוא מציב את רף הציפיות הכולל של השוק על צמיחה שנתית חריגה של 23.6% ברווחי החברות - קצב הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2021. אם התחזיות הללו יתממשו, זה יהיה הרבעון השני ברציפות שבו המדד מציג צמיחה של מעל 20% ברווח למניה, והרבעון השביעי ברציפות של צמיחה דו-ספרתית.

שני סקטורים מרכזיים נושאים על גבם את עיקר הזינוק בציפיות: סקטור האנרגיה, הנהנה מרוח גבית של מחירי נפט תנודתיים וגבוהים המושפעים ישירות מהלחימה של ארה"ב והמערב מול איראן; וסקטור הטכנולוגיה, המובל על ידי ענקיות השבבים והתשתית כמו אנבידיה ומיקרון, שממשיכות להציג ביקוש קשיח לצד השקעות העתק בתחום ה-AI.

את יריית הפתיחה המשמעותית של השבוע יספקו ביום שלישי ענקי הבנקאות, שיעניקו לשוק הצצה ראשונה למצבו של הצרכן האמריקאי, לאיכות האשראי במערכת ולאפקט הריבית הגבוהה. חטיבות המסחר במניות והתאוששות חסרת תקדים בפעילות שוקי ההון (חתמות והנפקות) צפויות להוות את מנוע הצמיחה המרכזי של בנקי ההשקעות.

גולדמן זאקס צפוי להציג צמיחה שנתית של מעל 30% ברווחים, על רקע התעוררות מחודשת בשוק ה-M&A וההנפקות, בעוד שמורגן סטנלי צפוי להציג זינוק של כ-35% ברווחים, הודות לזינוק בעמלות חטיבת ניהול העושר וניירות ערך מוסדיים. בנק אוף אמריקה צפוי להציג צמיחה של כ-25% ברווחים, כאשר המשקיעים יתמקדו בהכנסות הריבית נטו. מנגד, הזרקור בג'יי.פי מורגן, שצפוי להציג צמיחה של כ-10% ברווחים, יופנה בעיקר לשיחת הוועידה של המנכ"ל ג'יימי דיימון. דיימון נוהג לפזר מסרים שמרניים ומודאגים לגבי עתיד הכלכלה הריאלית והרגולציה - אלמנט שהוביל לירידת המניה בארבעת ימי הדוחות האחרונים שלה, למרות תוצאות פונדמנטליות מצוינות.

חברת התעופה דלתא איירליינס כבר סיפקה בשבוע שעבר זריקת הרגעה ראשונית לשוק, כשדיווחה כי תיאבון הצרכנים לטיסות ואירוח נותר קשיח וחזק, וזאת למרות שהחברה נאלצה לספוג את הוצאות הדלק הגבוהות בתולדותיה - נתון המתכתב ישירות עם תחזיות הרווח המטפסות של חברות האנרגיה.

בימים רביעי וחמישי הפוקוס יתרחב לסקטורים דפנסיביים וטכנולוגיים יותר. בגיזרת הפארמה, ג'ונסון אנד ג'ונסון תדווח ביום רביעי ותנסה להוכיח כי מוצרי המפתח החדשים שלה מסוגלים לחפות על שחיקת הפטנטים של תרופת הדגל Stelara. בסקטור הבריאות, ענקית ביטוח הבריאות יונייטדהלת' צפויה להציג צמיחה של קרוב ל-20% ברווחים ביום חמישי. החברה מסומנת כעת כ"מאפשרת AI" מרכזית בסקטור, כשהיא מיישמת אוטומציה עמוקה לניהול תביעות ומערכים משרדיים - מהלך מבוסס השקעות עתק של כ-1.5 מיליארד דולר שאמור להתחיל להציג פירות פיננסיים וחיסכון תפעולי כבר ברבעון הנוכחי.

האירוע שינעל את השבוע יתרחש ביום חמישי לאחר סגירת המסחר, עם דוחות נטפליקס. האנליסטים בשוק מעריכים כי רווחי החברה צמחו בכ-10% בחישוב שנתי, אך סנטימנט המשקיעים לקראת הדיווח נותר זהיר. החשש המרכזי בוול סטריט הוא שסבב העלאות המחירים האחרון שביצעה ענקית הסטרימינג מוקדם יותר השנה מתחיל לגבות מחיר, כאשר נתוני מעורבות של גורמי צד שלישי מאותתים על סדקים ראשונים ברמת השימוש של המנויים. בעקבות כך, המשקיעים יחפשו השבוע רמזים בשיחת הוועידה לגבי מנועי צמיחה אלטרנטיביים. לפי דיווחים בוול סטריט ג'ורנל, נטפליקס כבר נערכת ליום שאחרי מיצוי מודל המנויים הרגיל ובוחנת ברצינות כניסה לעולמות השידור החי ויצירת חבילות תוכן משולבות עם שירותי סטרימינג מתחרים כדי לשמר את בסיס המנויים שלה.

עונת הדוחות הנוכחית תהיה תובענית במיוחד עבור החברות המדווחות, והשוק כבר לא יסתפק רק בהכאת התחזיות היבשות. סילביה יבלונסקי, מנהלת ההשקעות הראשית ב-Defiance, מציינת כי "השוק כבר לא מסתפק בתוצאות טובות, אלא מחפש חברות שמסוגלות להציג תחזיות צמיחה משופרות ולהוכיח שההשקעות בבינה מלאכותית מתורגמות להכנסות אמיתיות".

גם האנליסט סנדיפ ראו מ-Leverage Shares מוסיף כי "המשקיעים יתמקדו פחות במספרים הרבעוניים ויותר בשאלות המאקרו והעתיד: האם השקעות העתק ב-AI מתחילות להצדיק את עצמן, כיצד המכסים ומחירי האנרגיה משפיעים על שורת הרווח, ומהי מידת החשיפה של הבנקים למימון תשתיות טכנולוגיות ומרכזי נתונים. כשהאנליסטים מסרבים להוריד את הרף והציפיות נמצאות בשיא, החברות הגדולות בוול סטריט יצטרכו לספק השבוע קבלות חזקות מאוד ותחזיות קדימה כדי להוכיח שהראלי הנוכחי בשווקים מוצדק".