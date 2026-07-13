"בא לכם להתערב?": שתי חברות התעופה שכבשו את הרשת

בשולי המשחק בגביע העולם בכדורגל בין נורבגיה לאנגליה, הרוחות התלהטו לא רק על כר הדשא, אלא גם בשחקים בגובה 30 אלף רגל. חברות התעופה של שתי המדינות, בריטיש איירווייז (British Airways) ונורוויג'יאן (Norwegian Air), החליטו להתערב אחת עם השנייה - אם הנבחרת של המדינה תפסיד, חברת התעופה תאלץ להחליף את תמונת הפרופיל ללוגו של המתחרה.

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"היי בריטיש איירווייז, בא לכם להתערב?", פנו אנשי הסושיאל של נורוויג'ן לקולגות שלהם באינסטגרם. "אם נורבגיה מנצחת, אתם מחליפים את הלוגו שלכם באינסטגרם ללוגו שלנו ליום אחד. ולהיפך. מה אתם אומרים?". בבריטיש איירווייז לא נשארו חייבים ונענו לאתגר עם תגובה משלהם: "אל תפתחו בהימורים שאתם לא יכולים לנצח בהם".

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ההתערבות הוויראלית יצרה לדרך ובמהרה היא משכה את תשומת ליבן של חברות תעופה גדולות נוספות מרחבי העולם - שרצו להמריא גם כן עם האתגר הוויראלי ולהיות שותפות לו. "אנחנו נצפה במשחק עם שיפודי סאטאי ביד אחת והקוקטייל הרשמי שלנו ביד השנייה", הגיבו אנשי "מלזיה איירליינס" בפוסט. גם חברת "אוסטריאן איירליינס" לא פספסה את ההזדמנות וכתבה: "אתם תריבו על הלוגו, אנחנו כבר נדאג להביא את השניצל". חילופי העקיצות והתגובות של חברות רבות נוספות נמשכו עד לשריקת הפתיחה, אבל גם אז לא התאפקו הבריטים והנשימו עוד קצת את הקמפיין: "היום זה היום, נורוויג'ן. לחוצים כבר?". הנורווגים לא התאפקו ושלחו עקיצה אחרונה: "שיהיה בהצלחה, ושהנבחרת הנורווגית הטובה ביותר תנצח!".

נבחרות אנגליה ונורבגיה התמודדו ראש בראש באצטדיון "הארד רוק" שבמיאמי, משחק שהפגיש בין כוכבי הטורניר הגדולים, הארי קיין החלוץ הבריטי וארלינג הלאנד, הרוק סטאר של נבחרת נורבגיה, כאשר אפליקציות ההימורים המובילות נטו לטובתה של אנגליה. ואכן, לאחר הארכה, נבחרת אנגליה הייתה זו שניצחה 2:1, ונורוויג'יאן אייר שהפסידה בהתערבות, נאלצה לשלב באופן זמני בסושיאל שלה את הלוגו של בריטיש איירוויז.

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"מהימור לשיתוף פעולה בין שתי חברות"

אייבינד האמר מיירה, דובר חברת נורוויג'ן, סיפר בראיון ל-Business Insider כי צוות הסושיאל מדיה של החברה הוא זה שהגה את הרעיון המקורי: "איזה הימור שווה משהו בלי סיכון? חשבנו לעצמנו, מה הדבר הכי בולט שאנחנו יכולים להמר עליו? הלוגו שלנו. משם יצרנו את הפוסט. אמנם היינו מרוצים מהרעיון, אבל בחיים לא ציפינו לתגובות כאלה בעוצמה כזו". לדבריו, הפוסטים הגיעו לעשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם.

"הדבר החשוב ביותר הוא שכל תגובה ופידבק שקיבלנו היו חיוביים", הוסיף מיירה. "היינו קצת מודאגים בהתחלה מאיך שבבריטיש איירווייז יגיבו, אבל הם התגלו כספורטיביים להפליא. זה הפך מהימור לשיתוף פעולה בין שתי חברות". בריטיש איירווייז הביעה את תחושותיה באינסטגרם והבטיחה שבעוד שהיריבות נמשכה 90 דקות בלבד, שתי חברות התעופה יישארו חברות לתמיד.

אתגרים שכאלו בסושיאל הם אקט שיווקי שמתרחק קצת מהאסטרטגיות הקונפורמיסטיות ונותן עוד זווית קלילה יותר על החברות שמובילות את המשחק הוויראלי. האתגר מועיל לא רק לגופים שמובילים אותו, אלא גם נותן הזדמנות לחברות מאותו ענף הזדמנות להגיב ולהשתתף בחגיגה.

את אקורד הסיום של האתגר סיכמה נורוויג'ן בפוסט וכתבה: "שיחקתם אותה, אנגליה. מתחשק לכם טיול לנורבגיה?".