1 היזם שמשקיע 120 מיליון שקל בשני פרויקטים ברחוב הירקון בתל אביב

שתי עסקאות ביצוע חדשות, בהיקף כולל של כ־120 מיליון שקל, צפויות להוביל להתחדשות של שני נכסים בקו החוף של תל אביב: מלון בזל הוותיק יעבור הסבה למלון יוקרה, ובמקביל יוקם פרויקט מגורים חדש בסמוך לשגרירות שווייץ.

שני הפרויקטים נמצאים בבעלות איש הנדל"ן והתיירות מקסים מלול, המחזיק גם בעתודות קרקע נוספות ברחבי הארץ - ואשר למרות פעילותו הענפה בענף הנדל"ן, נמצא בדרך כלל מחוץ לאור הזרקורים.

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במסגרת העסקה הראשונה יעבור מלון בזל, ברחוב הירקון 156, שיפוץ מקיף והסבה למלון עסקים יוקרתי בן 134 חדרים, שיתפרס על פני שש קומות. עלות ההשקעה בשיפוץ תעמוד על כ-80 מיליון שקל. הפרויקט יכלול חידוש מלא של החדרים והשטחים הציבוריים, עיצוב מחדש של הלובי, ושדרוג הבריכה והחזיתות, תוך הסתמכות על צוותי תכנון מצרפת. במסגרת המיתוג מחדש, יוחלף גם שם המלון והוא ייקרא "דיאן" (Diane).

לא רחוק משם, ברחוב הירקון 230, בסמוך לשגרירות שווייץ, יוקם פרויקט מגורים בהשקעה של כ־45 מיליון שקל. כיום הקרקע משמשת כמגרש חנייה, ובעתיד יוקם עליה בניין בן שבע קומות מגורים, לצד שתי קומות מרתפי חניה וקומת גג. הפרויקט מיועד לקהל המחפש מגורי יוקרה בקו הראשון לים, ויכלול מספר מצומצם של יחידות דיור.

במסגרת העסקה חתם מלול, באמצעות החברות שבשליטתו, על הסכמי ביצוע עם חברת משהור ח. יזמות והנדסה בע"מ, חברת האם של קבוצת בית חדש, שתשמש כחברה הקבלנית בשני הפרויקטים. את קבוצת בית חדש ייצגו עוה"ד ספי זילברשטיין וטופז בן צבי ממשרד ספי זילברשטיין, ואילו את החברות שבשליטת מלול ייצג עו"ד פולני ממשרד ברנע ג'פה לנדה ושות'.

2 משכנתאות

האישור הגיע: BlackEdge משכנתאות, חברה בת של BlackEdge (מיכמן מימון לשעבר) שמובילים דורון ספיר ויניב ביטון, קיבלה רישיון למתן אשראי מורחב מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. הרישיון יאפשר לחברה לקדם את הסכם העקרונות שנחתם מול קבוצת מנורה לפני כחודש, וכולל מימון ייעודי לפעילות בהיקף של 580 מיליון שקל לשנתיים וחצי. מדובר בשיתוף פעולה אסטרטגי, שיאפשר לחברת המשכנתאות להתחיל לפעול בעוד כחודש.

יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן / צילום: ישראל כהן

בראש חברת המשכנתאות עומדת שירן תמר - אזולאי, ולדבריה "קבלת הרישיון מאפשרת לנו להתקדם להקמת קו עסקים שיפעל בתחום המשכנתאות הפרטיות, ולהציע למשקי הבית בישראל פתרונות מימון המותאמים לצרכים הפיננסים שלהם. הכוונה שלנו היא לפעול לפיתוח תהליך משכנתא מתקדם, שיבוסס על חיתום אחראי, שירות אישי, תהליכים יעילים וכלים טכנולוגיים מתקדמים".

3 קולינריה

מלון דן קיסריה פותח פופ-אפ "קפה טאיזו" של השף יובל בן נריה, שיהיה זמין לאורחי המלון ואורחי הספא עד אוקטובר 2026. זהו הקיץ השני שבו הצדדים משתפים פעולה, כאשר בטאיזו - שפועלת כבר למעלה מעשור בתל אביב -יציעו תפריט צהרים המבוסס על מבחר מנות אסיאתיות ראשונות ועיקריות.

השף יובל בן נריה / צילום: אסף קרלה

4 משקיעים בטבע

קק"ל חנכה את פרויקט יער עמינדב -יד קנדי, בהשקעה כוללת של כ־20 מיליון שקל. מתוך זה, כ־12 מיליון שקל הופנו להקמת ושדרוג מוקד היער, וכ־8 מיליון שקל מיועדים לשימור ולשיפוץ אנדרטת יד קנדי, שנמצאים לקראת ביצוע. לפי קק"ל, היער משתרע על פני 7,000 דונם, ופוקדים אותו מאות אלפי מבקרים מדי שנה. בתמונה: ראש העיר ירושלים משה ליאון, יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי וראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן.

ראש העיר ירושלים משה ליאון, יו''ר קק''ל אייל אוסטרינסקי וראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן / צילום: שלומי אמסלם

5 רובוטים

לא רק בני אדם מתחרים בזירות היאבקות: בימים אלה מתקיימת בלאס וגאס BattleBots - ליגת קרבות הרובוטים, אשר משודרת ביוטיוב לעשרות מיליוני צופים מרחבי העולם. אמנם ישראל לא שיגרה רובוט לזירה, אך נותנת החסות הראשית היא חברת Bright Data הישראלית, בהשקעה של כמה מיליוני שקלים. הפיתוח העיקרי של ברייט דאטה הוא פלטפורמת איסוף נתונים המשמשת כתשתית לאימון מודלי בינה מלאכותית, ולכן מעבר למיתוג הזירה, היא גם מספקת נתונים וחיזוי מבוסס דאטה בזמן אמת במהלך הקרבות.

הפוסטר של BattleBots / צילום: יחצ

ליגת BattleBots מפגישה צוותי מהנדסים מכל העולם, המפעילים רובוטים משוריינים הנלחמים זה בזה בזירה סגורה. העונה החדשה משודרת החל מהחודש (יולי) ועד נובמבר, והיא מארחת את 24 הרובוטים הטובים בעולם ממדינות כמו ארה"ב, ברזיל, אוסטרליה, הודו ועוד.