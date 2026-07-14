לפני שלושה שבועות אושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת הצעה להקמת רשויות תחבורה ציבורית מטרופוליניות. הנושא, שנמצא בדיון של שלושה עשורים, עבר בקונצנזוס וכלל הגורמים בירכו. "זהו יום משמעותי עבורה התחבורה הציבורית בישראל", אמרה אז שרת התחבורה מירי רגב. אלא שכעת, עם פיזור הכנסת הצפוי ב-17 ביולי, גורמים באוצר חוששים שהנושא נדחק מאחור, בגלל המפלגות החרדיות, ולא יעלה לקריאה שנייה ושלישית.

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למעשה, ההצעה הממשלתית נועדה להעביר את סמכויות ניהול התחבורה מהשלטון המרכזי לגופים אזוריים, מתוך הנחה שאלו מכירים טוב יותר את צורכי השטח. על פי משרד האוצר, הרפורמה צפויה לשפר באופן משמעותי את השירות ולהביא לגידול בנוסעים. כך למשל, מהלך דומה בלונדון הכפיל תוך עשור את שיעור הנוסעים ותוך שני עשורים הוריד ב-60% את זמן ההמתנה לנוסע.

החוק, שנחשב לאחד המהלכים המבניים המשמעותיים בתחום התחבורה הציבורית, נמצא כאמור על השולחן שלושה עשורים (משנת 1996) ונתקע בשל ויכוחים בין משרדי הממשלה על אופן קידומו והגוף הפרלמנטרי שיטפל בו. אחד הדברים שעזרו למעבר שלו כעת, הייתה הורדת הסעיף של התחבורה הציבורית בשבת. זאת אומרת, סעיף זה עדיין יישאר בסמכות השלטון המרכזי.

אלא שעל פי גורמים המעורים בפרטים, המפלגות החרדיות תוקעות כעת את הסוגייה, בין היתר בטענה לפגיעה בסטטוס קוו בהקשרי השבת. אל אלו, כמובן, מצטרפים השיקולים הפוליטיים. לפי שעה, הנושא היה אמור לעלות לקריאה שנייה ושלישית אתמול, ונדחה, וגם היום עוד עדיין לא נמצא על סדר היום. מבחינת חלון הזמנים - פיזור הכנסת צפוי להיות ב-17 ביולי, כך שאם עד אז החוק לא יעבור, הרפורמה תישאר מאחור, ואיתה גם התחבורה הציבורית בישראל.