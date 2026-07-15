עד כמה חמור המחסור בשופטים בישראל?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בישראל כהנים רק כ־8 שופטים לכל 100 אלף תושבים - הרבה מתחת לממוצע במדינות המפותחות. מה נכון: ● בישראל אכן יש 8 שופטים מקצועיים ל־100 אלף תושבים.

● החציון באירופה עומד על כ־18 שופטים ל־100 אלף תושבים. הציון: נכון

הרבה מסכימים שצדרושה רפורמה במערכת המשפט, אבל איזו רפורמה? ח"כ אפרת רייטן דחתה את הרפורמה של שר המשפטים יריב לוין, וטענה כי הבעיה המרכזית שונה לחלוטין - והיא העומס בבתי המשפט. "בישראל מכהנים כ־8 שופטים בלבד לכל 100 אלף תושבים", היא כתבה ברשת איקס, "הרבה מתחת לממוצע במדינות המפותחות". לכן, היא המשיכה, "אין פלא שההליכים מתארכים". האם זה נכון?

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גוף שבוחן את הנתונים האלה הוא הנציבות האירופית לבחינת יעילות מערכות הצדק (CEPEJ), שמורכב ממומחים מהמדינות החברות במועצת אירופה (שמטרתה לשמור על זכויות האדם, הדמוקרטיה ושלטון החוק באירופה). לפי CEPEJ, בישראל אכן היו ב־2022 8.3 שופטים מקצועיים לכל 100 אלף תושבים (מבדיקה שערכנו היחס היה דומה גם ב־2025).

ב־2022, המדינות היחידות ממועצת אירופה עם יחס שופטים לאוכלוסייה נמוך יותר היו בריטניה (2.6 באנגליה ו־וויילס, 3.6 בסקוטלנד ו־3.7 בצפון אירלנד), אירלנד (3.3), דנמרק (6.5) ואזרבייג'ן (5.4), כשהאחרונה היא לא חברת OECD. החציון במועצת אירופה עמד על 17.6 שופטים ל־100 אלף תושבים, והממוצע באיחוד האירופי על מעט פחות מ־20.

אומנם ההשוואה לא כוללת כמה מדינות OECD מחוץ לאירופה (לגביהן קשה להשלים נתונים), אך הנתונים שכן בנמצא מספיקים כדי לקבוע שרייטן צדקה לגבי היחס בישראל. אבל יש עוד הסתייגות: חלק מההבדל יכול להיות מוסבר על־ידי העובדה שבמדינות מסוימות יש תיקים שמטופלים בידי שופטים לא מקצועיים, מה שפחות רלוונטי לישראל.

ולצד זאת, פרופ' קרן וינשל מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית מצביעה על פרמטר נוסף: יעילות השופטים. שיעור סיום התיקים עומד לרוב על 100% ויותר (כלומר, המערכת יכולה לטפל ביותר תיקים ממה שהיא מקבלת), ומשך הטיפול ברוב סוגי התיקים קצר מבאירופה. לפי וינשל, "ייתכן שהיעילות באה על חשבון איכות הטיפול", אבל אין לכך מדד ברור.

מדד חשוב נוסף הוא מספר התיקים לשופט, ושם מצבה של ישראל בעייתי: מספר התיקים לנפש גבוה יחסית בחלק מהערכאות והתחומים. וינשל מסבירה כי העומס נובע מחברה "ליטיגטורית" (שבה בית המשפט הוא אחת האופציות הראשונות בסכסוכים), מספר חריג של עורכי דין לנפש (הגבוה בעולם), גידול אוכלוסייה מהיר ותיקים חדשים ומורכבים (כמו תובענות ייצוגיות). ולמרות כל זאת, מספר השופטים לא גדל בהתאם. 

השורה התחתונה: דברי רייטן נכונים. בישראל יש כ־8.3 שופטים ל־100 אלף תושבים - נתון נמוך מרוב מדינות אירופה ומהחציון שנבדק.