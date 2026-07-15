מגמה חיובית באסיה; בורסת דרום קוריאה מזנקת ב-7%

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

09:34

חברת התשלומים Stripe וקרן הפרייבט אקוויטי Advent International הגישו הצעה משותפת לרכישת PayPal תמורת 60.5 דולר למניה , עסקה המשקפת לחברת התשלומים שווי של יותר מ- 53 מיליארד דולר , כך לפי מקורות המעורים בנושא.

לפי הדיווח, ההצעה הוגשה מוקדם יותר החודש ומגובה בהתחייבויות מימון של כ-50 מיליארד דולר מצד בנקים. המחיר משקף פרמיה של כ-28% לעומת מחיר הסגירה של מניית פייפאל אתמול.

המקורות מסרו כי מדובר בהמשך לפנייה ראשונית שבוצעה בתחילת אפריל. בשלב זה, פייפאל טרם השיבה להצעה, ו-Stripe ו-Advent מקוות לקדם את המגעים בשבועות הקרובים. עם זאת, אין ודאות שהמהלך יבשיל לכדי עסקה.

על פי המתווה המוצע, Stripe ו-Advent יחזיקו כל אחת ב-50% מפייפאל לאחר הרכישה, מבלי לפרק את החברה או למכור את נכסיה.

פייפאל, שנחשבה לחלוצה בתחום התשלומים הדיגיטליים, מתמודדת בשנים האחרונות עם האטה בצמיחה ועם תחרות גוברת מצד פתרונות תשלום כמו Apple Pay ו- Google Pay , מה שהוביל לשחיקה משמעותית בשוויה מאז ימי הזינוק בתקופת הקורונה.

09:03

באסיה הבוקר כאמור עליות בעיקר אצל בורסת דרום קוריאה שמזנקת בכ-5% בהובלת שתי מניות השבבים SK Hynix וסמסונג, טוקיו והונג קונג עולות בכ-1%, שנגחאי יציבה.

החוזים בוול סטריט גם הם ירוקים הבוקר, נאסד"ק מאותת על עלייה שנייה רצופה הבוקר, 0.7% כעת.

אתמול הפתעה חיובית במדד המחירים לצרכן בארה"ב העניקה רוח גבית לשווקים, כשגם המניות וגם האג"ח רשמו עליות על רקע היחלשות החששות מהעלאת ריבית קרובה מצד הפדרל ריזרב - למרות העלייה במחירי הנפט בעקבות המתיחות במזרח התיכון.

מדד S&P 500 המשיך את העליות של החודש, בעוד נאסד"ק התחזק ב-1%, בין היתר הודות לראלי במניות השבבים . בולטות במיוחד שתי מניות "זרות": אס.קיי. הייניקס הדרום קוריאנית שהונפקה בשבוע שעבר והישראלית טאואר סמיקונדקטור .

את האווירה החיובית תמכו גם הדוחות החזקים של הבנקים הגדולים, שפתחו את עונת הדוחות עם תוצאות טובות מהצפוי. הם נהנו מרבעון חזק במיוח , כאשר הרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים - ג'יי.פי מורגן, גולדמן זאקס, בנק אוף אמריקה, סיטיגרופ ווולס פארגו - זינק ב- 39% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכם ביותר מ- 49 מיליארד דולר.

מאחורי הזינוק עמד בעיקר גידול חד בהכנסות מפעילות המסחר. הכנסות ממסחר במניות זינקו בכל הבנקים, לצד עלייה גם בעמלות ממסחר באג"ח, סחורות ומכשירים פיננסיים נוספים. בנוסף, הבנקים נהנו מגידול בהכנסות מפעילות מימון עסקאות, שבמסגרתה הם מעניקים אשראי ללקוחות כדי להגדיל את היקף ההשקעות והמסחר שלהם בשווקים.

מחירי הנפט שוב עולים הבוקר לאחר התקיפות הלילה של ארה"ב במצר הורמוז - נפט מסוג ברנט נסחר בכ-86 דולר לחבית, נפט WTI מתקרב ל-80 דולר.

אתמול נרשמה תנודתיות במחירים לאחר שהנשיא האמריקאי דונלד טראמפ אמר כי ארה"ב תחזיר את המצור על הורמוז ותגבה תשלום של 20% על כל מעבר, מחיר הנפט קפץ ורשם את העלייה היומית הגדולה ביותר מ־2020.

אך לא חלפו שעות רבות וטראמפ חזר בו מדרישתו להטיל אגרת הגנה והמחירים נרגעו.

טראמפ הודיע כי לאחר שיחות עם מנהיגי מדינות המפרץ, החליט לוותר על האגרה ולהחליפה ב"הסכמי סחר והשקעות" מצד מדינות האזור בארה"ב.

מדד המחירים לצרכן בארה"ב ליוני הפתיע את השווקים עם ירידה חודשית של 0.4% - גבוהה מתחזיות האנליסטים (0.2%). במונחים שנתיים, קצב האינפלציה התקרר לרמה של 3.5% לעומת צפי של 3.8%.

נתוני האינפלציה בארה"ב סיפקו למשקיעים סיבה לאופטימיות, לאחר שמדד המחירים לצרכן ירד ביוני לראשונה זה שש שנים, בעוד שמדד הליבה - המנטרל את מחירי המזון והאנרגיה - נותר כמעט ללא שינוי. הנתונים צפויים להתקבל בברכה בקרב בכירי הפדרל ריזרב לקראת החלטת הריבית הקרובה, אף שההסלמה במפרץ הפרסי עלולה להאריך את הלחצים האינפלציוניים.

בעדותו בפני חברי הקונגרס חזר יו"ר הפד, קווין וורש , על מחויבות הבנק המרכזי להורדת האינפלציה, והדגיש כי לפד "אין כל סובלנות לאינפלציה גבוהה" .

לדברי קיי הייג, מנהל השקעות ב-Goldman Sachs Asset Management, נתוני האינפלציה המתונים מפחיתים את הלחץ על הפד להעלות ריבית כבר בטווח הקרוב. עם זאת, הוא הזהיר כי ההסלמה מול איראן והשלכותיה על מחירי האנרגיה מותירות את האפשרות להעלאות ריבית נוספות על השולחן. לדבריו, עדיין קיים תרחיש שבו הריבית לא תשתנה עד סוף השנה, אך חידוש המתיחות הגיאופוליטית הפך את התרחיש הזה לפחות סביר.