חברת ביג מרכזי קניות מתכוונת להקים בכל זאת את המגדל השני במתחם "ביג פאשן גלילות", שבנייתו הוקפאה לתקופה לא מבוטלת. בשבוע הבא יתקיים דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב בהפקדת התוכנית שמקדמת בין היתר ביג, ומטרתה: הסבת כמעט 50 אלף מ"ר במגדל המתוכנן - ממשרדים לדיור מוגן.

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בפברואר 2025 נפתח באופן רשמי מתחם הקניות "ביג פאשן גלילות", מעט צפונית לתל אביב־יפו ובסמוך למתחם הסינמה סיטי, בשטח השיפוט של העיר רמת השרון. זמן לא רב לאחר מכן נפתח גם מגדל המשרדים המתנשא מעל למרכז המסחרי, שבו מחזיקה אלייד כחלק מהשותפות עם ביג מרכזי קניות במתחם כולו.

במאי 2024 אושרה תוכנית המוסיפה זכויות בנייה רבות למתחם - בעיקרן עוד שטחי תעסוקה - כך שבסך הכול יתאפשרו במתחם 108 אלף מ"ר של שטחים כאלו. בדוח החברה לרבעון הראשון של 2024 היא ציינה, על אף האישור, כי "לאור האי-ודאות השוררת בשוק המשרדים והמצב הביטחוני והגיאופוליטי בישראל, אין בכוונת החברה בשלב זה לקדם את הקמת המגדל הנוסף".

מאז חלפו כבר יותר משנתיים, והתוכנית לא קודמה. כמעט מיותר לציין כי שוק המשרדים הציג מגמת היחלשות בשנים האחרונות וגם בתקופה האחרונה. זאת, על רקע ההאטה בהייטק, ההיצע הגדול של משרדים בגוש דן ובכלל והמעבר לעבודה מהבית. בין היתר, ברבעונים האחרונים נרשמת ירידה משמעותית בהתחלות הבנייה של משרדים, עובדה התומכת עוד יותר בדברים שציינה החברה. בדוחות הזכירה החברה בעבר את האפשרות לשלב במתחם שטחי מלונאות ודיור מוגן.

מתחם ראשון של ביג שישלב דיור מוגן

כעת, מבקשת החברה לאשר תוכנית שתסב חלק משמעותי מהשטחים המתוכננים למשרדים במגדל השני, לשטחי דיור מוגן. בתוכנית שתובא להפקדה, מבקשת החברה לגרוע 46,507 מ"ר שטחי משרדים ולהפוך אותם לשטחי דיור מוגן - כך שכמחצית מהמגדל תוקצה לשימוש זה, ורק כמחצית למשרדים.

התכנון הוא להקים את המגדל, בן 50 הקומות, כך שתהיה הפרדה מלאה בין שני השימושים - לא רק בקומות, אלא גם מבחינת החניון, המעליות, הלובי והכניסות, שיופרדו כולם.

התוכנית החדשה אינה מבקשת תוספת זכויות בנייה, ואף לא תוספת של חניות, והמגדל החדש ומעורב השימושים יתבסס על החניונים הקיימים. נראה כי קומות הדיור המוגן יהיו בחלקו התחתון של המגדל, וקומות המשרדים בחלקו העליון. אם אכן תאושר התוכנית, יהיה זה הפרויקט הראשון של ביג מרכזי קניות המשלב בין שטחי משרדים לשטחי דיור מוגן.

כבר היום יש לביג פעילות ענפה בתחום הדיור המוגן, עם הכנסות של כ-20 מיליון שקלים רק ב־2025, אך שילוב בין מתחם משרדים ומסחר לדיור מוגן עדיין לא קיים בפרויקטים השונים שלה.

15% מהמשרדים במגדל הקיים עדיין לא הושכרו

מבדיקת גלובס עולה, כי גם במחוז וגם בעירייה תומכים בתוכנית החדשה, ייתכן כי בשל כמות לא גדולה של פרויקטים מסוג זה בעיר וגם כפתרון שיאפשר לממש את זכויות הבנייה במקום. הארנונה לעיריה מדיור מוגן אמנם נמוכה משמעותית, אבל גם שם כנראה מבינים שמדובר במהלך שעשוי להתניע את הפרויקט מחדש. במאי 2026 המליצה הוועדה המקומית רמת השרון לוועדה המחוזית על הפקדת התוכנית, והציבה תנאי מרכזי אחד: ששטחי הדיור המוגן יהיו בבעלות אחודה, קרי לא של בעלים רבים.

המגדל הקיים במתחם גלילות, שכולו שטחי משרדים בהיקף של כ־80 אלף מ"ר, שווק עד כה בהיקף של כ־85%, ויותר מ־10,000 מ"ר טרם הושכרו. במצב העניינים הזה, כך נראה, מבחינת ביג עדיף להסב כמות משמעותית מהשטחים במגדל המתוכנן לתחום "בטוח" יותר נכון להיום, כמו הדיור המוגן, כדי לאפשר למיזם בכל זאת לצאת לדרך אחרי זמן רב שלא קודם.

הקמת המגדל החדש תארך כשלוש שנים לפחות, וייתכן שעד אז שוק המשרדים ייראה אחרת לחלוטין. אך בביג מעדיפים, כך נראה, לא לקחת סיכון. במתחם מתוכננת הקמת מגדל נוסף, שלישי, אך עוד חזון למועד.

***גילוי מלא: בכתבה שהתפרסמה בעיתון פורסם מספר שגוי בנוגע לסכום ההכנסות של ביג מפעילות בתחום הדיור המוגן. הטעות תוקנה