המכה שישראל עלולה לחטוף הערב בקונגרס בארה"ב

בית הנבחרים האמריקאי צפוי להצביע על הצעת חוק שתבטל כמעט לחלוטין את הסיוע הביטחוני השנתי שמעניקה ארצות הברית לישראל. מדובר במהלך שככל הנראה ייכשל בשל הרוב הרפובליקני, אך עצם העלאתו להצבעה והיקף התמיכה שהוא צפוי לקבל, ממחיש את השינוי שעובר על המערכת הפוליטית האמריקאית בכל הנוגע לישראל.

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עבור ירושלים וראש הממשלה בנימין נתניהו מדובר באיתות מדאיג. רעיון שלפני שנים מעטות היה נחשב לשולי ביותר, הפך במהירות לנושא לדיון ולהצבעה רשמית בקונגרס, וזוכה לתמיכה מצד חלק הולך וגדל של חברי המפלגה הדמוקרטית.

התיקון, שהגיש חבר הקונגרס הרפובליקני, תומאס מאסי, במסגרת הצעת תקציב מחלקת המדינה לשנת הכספים 2027, מבקש לבטל כ-3.3 מיליארד דולר מתוך חבילת הסיוע הביטחוני השנתי בסך 3.8 מיליארד דולר שארצות הברית מעניקה לישראל. החריג היחיד הוא כ-500 מיליון דולר שיוסיפו להיות מועברים לטובת מערכות ההגנה מפני טילים, כמו כיפת ברזל.

השינוי שחל בקרב מצביעים דמוקרטים

על רקע ההצבעה, הודיע מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, כי יצביע נגד ההצעה. במכתב לחברי סיעתו כתב כי התיקון "רחב מדי" ועלול לפגוע גם במימון פעילויות הומניטריות, ביישוב פליטים מחדש, במאמצי שלום ובפעילות שגרירות ארצות הברית בישראל.

לדבריו, ההצעה "תגביל את יכולתה של ארצות הברית להתמודד עם חמאס, חיזבאללה וארגוני טרור נוספים באזור, שהם אויבים מושבעים של ארצות הברית ושל ישראל".

עם זאת, ג'פריס נמנע מלהטיל משמעת סיעתית ואפשר לכל אחד מחברי מפלגתו להצביע לפי שיקול דעתו. הוא הסביר כי קיימות "סיבות ענייניות" להצבעה לכאן או לכאן, החלטה שנתפסת כניסיון להתחשב בשינוי החד שחל בשנים האחרונות בקרב מצביעים דמוקרטים ובאגף הפרוגרסיבי של המפלגה בכל הנוגע לישראל.

במקביל, ג'פריס עצמו קרא ל"אתחול משמעותי" ביחסי ארצות הברית וישראל בעקבות מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. "נדרש שינוי משמעותי בכיוון", כתב, והוסיף כי לדעתו מזכר ההבנות הבא בין שתי המדינות, שייכנס לתוקף לאחר 2028, לא צריך לכלול עוד סיוע צבאי ישיר.

"לישראל יש כלכלה מתקדמת והיא מסוגלת לממן בעצמה את מערכות הנשק המתקדמות שלה, כפי שגם ראש הממשלה הודה לאחרונה", כתב ג'פריס.

למעשה, הקריאה לצמצום הסיוע לישראל כבר אינה מגיעה רק מהאגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. גם ראש הממשלה נתניהו אמר בחודשים האחרונים כי הוא מעוניין להתחיל לצמצם בהדרגה את הסיוע הביטחוני האמריקני ולעבור מ"יחסי סיוע" ל"יחסי שותפות". גם הסנאטור הרפובליקני המנוח לינדזי גרהאם, שהלך לעולמו לפני מספר ימים, תמך ברעיון וקרא להאיץ את התהליך. כמו כן, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, כתב לאחרונה כי מזכר ההבנות הבא בין המדינות "יסיים את עידן הסיוע ויתבסס על סחר".

למרות התנגדותו של ג'פריס, כמה מהמחוקקים הפרוגרסיבים הבולטים ביותר הודיעו כי יתמכו בתיקון, ובהם אלכסנדריה אוקסיו קורטז וגרג קסאר. מנגד, בכירים דמוקרטים פרו-ישראלים, ובהם ג'רי נדלר, גרג מיקס, אדם סמית', ג'וש גוטהיימר וריצ'רד ניל, הודיעו כי יצביעו נגדו.

גם בקרב הארגונים היהודיים בארצות הברית נרשמה תמיכה בעמדתו של ג'פריס. ארגון Democratic Majority for Israel ואיפא"ק בירכו על החלטתו להתנגד לקיצוץ הסיוע. ארגון ג'יי סטריט תמך בהתנגדותו להצעה, אך הביע הבנה גם כלפי חברי קונגרס שיבחרו להצביע בעדה, בטענה שמדובר באחת ההזדמנויות היחידות להביע הסתייגות רשמית ממדיניות ממשלת ישראל.