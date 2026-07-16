ענקית השבבים הטיוואנית, TSMC, יצרנית השבבים הקבלנית הגדולה בעולם, פרסמה הבוקר (ה') דוחות כספיים פנומנליים לרבעון השני של 2026, המנפצים את תחזיות האנליסטים ומעידים על כך שהביקוש לשבבי בינה מלאכותית (AI) ומחשוב עתיר ביצועים ממשיך לשבור שיאים. לצד הדוחות, סיפקה החברה דרמה נוספת כשהודיעה על הרחבה מאסיבית של פעילות הייצור שלה על אדמת ארה"ב.

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מניית TSMC, שהשלימה זינוק של מעל 58% מתחילת השנה, הגיבה היום בעלייה קלה כ-1.2% בבורסת טיוואן. במסחר המוקדם בוול סטריט, המניה נופלת.

הרווח הנקי של ענקית הטכנולוגיה הגיע לרמת שיא היסטורית זה הרבעון החמישי ברציפות, והסתכם בכ-21.9 מיליארד דולר (עם רווח למניה של 0.84 דולר, או 4.31 דולר ל-ADR) - זינוק אדיר של 77.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ועלייה של 23.4% לעומת הרבעון הקודם. התוצאה הסופית עקפה את הערכות האנליסטים בשוק, שצפו רווח נקי כולל של כ-19.61 מיליארד דולר בלבד.

הכנסות החברה ברבעון השני זינקו ב-36% לעומת אשתקד והסתכמו ב-1.27 טריליון דולר טיוואני (כ-40.2 מיליארד דולר במונחים דולריים), גם כן מעל צפי השוק שעמד על 1.264 טריליון דולר טיוואני. שיעור הרווח הגולמי של החברה הגיע לרמה יוצאת דופן של 67.7%, ושיעור הרווח התפעולי עמד על 60.3%.

התוצאות החזקות נתמכו בביקושים הקשיחים לטכנולוגיות הייצור המתקדמות ביותר של החברה (שבבי 7 ננומטר ומטה), המהוות כעת 77% מסך הכנסותיה ממכירת פרוסות סיליקון (Wafers). שבבי 5 ננומטר היוו את נתח ההכנסות הגדול ביותר עם 33%. שבבי 3 ננומטר תרמו 30% מההכנסות. שבבי 2 ננומטר החדשניים ביותר כבר החלו לתרום כ-3% מההכנסות.

בחלוקה לפי סגמנטים, מגזר המחשוב עתיר הביצועים ריכז 66% מהכנסות החברה, בעוד סגמנט הסמארטפונים היווה 22%.

הפנים קדימה: עוד 100 מיליארד דולר לאריזונה

במקביל לפרסום התוצאות, יו"ר החברה, סי.סי. ווי, סיפק בשורה אסטרטגית משמעותית, החברה תשקיע סכום נוסף של 100 מיליארד דולר בהקמת מפעלי ייצור במדינת אריזונה שבארה"ב. השקעה זו מביאה את סך ההתחייבות של החברה באריזונה לסכום בלתי נתפס של 265 מיליארד דולר.

לדברי ווי, ההשקעה הנוספת מיועדת להקמת מספר מפעלי ייצור מתקדמים לייצור שבבי לוגיקה בטכנולוגיית 2 ננומטר, לצד מפעלי אריזה מתקדמת - צוואר הבקבוק הנוכחי של תעשיית ה-AI. צעד זה מיועד לתמוך בביקוש הרב-שנתי החזק מצד לקוחותיה האמריקאיים הגדולים, ובהם אפל, אנבידיה וברודקום.

גם התחזית לרבעון השלישי של 2026 עקפה את הציפיות. הנהלת TSMC צופה הכנסות בטווח של 44.6 עד 45.8 מיליארד דולר, ושיעור רווח תפעולי של 56% עד 58%. סמנכ"ל הכספים, וונדל הואנג, ציין כי החברה מצפה להמשך מומנטום חזק, שיתמך בין היתר ב"האצה חדה של טכנולוגיית ה-2 ננומטר".