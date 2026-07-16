מדונה התפוצצה ברשתות כי היה לה אומץ ללכת נגד טיקטוק

הקיץ הזה שוק הבידור מציג תופעות מסחריות ותרבותיות שקשה להתעלם מהן. באולמות הקולנוע הסרט הביוגרפי "מייקל" חוצה את רף המיליארד דולר והופך רשמית לביופיק המצליח ביותר בכל הזמנים. במקביל מדונה, השורדת האולטימטיבית של תעשיית הפופ, כובשת שוב את פסגת המצעדים עם אלבומה החדש, Confessions II.

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מדונה היא האומנית הראשונה בהיסטוריה, גבר או אישה, שמציבה אלבום במקום הראשון בבילבורד 200 בארבעה עשורים שונים (האייטיז, 2000, 2010 ו-2020). היא גם האישה הראשונה בהיסטוריה (והאומן העשירי בסך הכול) שהכניסה אלבומים לטופ-10 בבילבורד 200 במשך חמישה עשורים ברציפות (רק פסקול טיטאניק מנע ממנה את הפסגה גם בניינטיז).

נדמה שהפעם זה יותר מגל של נוסטלגיה מתוקה. האייקונים הגדולים של תור הזהב האנלוגי, אמנים שנבנו על שליטה אומנותית פנאטית, הופכים למקלט האחרון מפני השממה הסינתטית שיש היום. מאחורי הקלעים של ההישגים הללו מסתתרת אסטרטגיה עסקית מתוחכמת של תחזוק קהילות מעריצים וסירוב עיקש להתיישר לפי התכתיב הסטרילי של אולפני הענק.

נטישה של הסאונד המאפיין כשהוא מצליח

מדונה הצליחה לשמור על רלוונטיות באמצעות מכניקה ייחודית ששמורה למעטים (דייויד בואי למשל). הדרך היא נטישה חוזרת ונשנית של הסאונד המאפיין אותה ברגע שהוא מתחיל להצליח ו"להגדיר אותה".

בניגוד לכוכבי פופ, שנאחזים בנוסחה מוכרת היטב לקהל, מדונה פעלה מאז ומעולם כספוג תרבותי השואב אסתטיקות מתרבות המועדונים המחתרתית ומזקק אותן למיינסטרים, רגע לפני שהיא הופכת למיינסטרים. כך עשתה בניינטיז, כשסחבה את הטכנו והאמביינט ללב הקונצנזוס ב-Ray of Light, כך ב-2000 עם הסאונד הצרפתי המעובד ב-Music וכך ב-2005 עם תור הזהב של מוזיקת הדאנס האלקטרונית ב-Confessions on a Dance Floor לצד סטיוארט פרייס.

באלבומה החדש, שנוצר שוב תחת ידיו של פרייס, מדונה שולפת ציפורניים מול הפורמט המקוטע של הטיקטוק, שהפך את המוזיקה לערימה של קיטועים בני 15 שניות. מדונה בנתה את האלבום כמיקס אלקטרוני רציף אחד. המהלך האמנותי הזה הוא החלטה עסקית מבריקה מתחום "שימור הלקוחות" או "הגדלת אחוזי השימוש", כי היא מכריחה את המאזינים לפלטפורמות הסטרימינג לחזור להאזנה ארוכה, בלי לדלג. התוצאה? שבוע הסטרימינג הגדול ביותר בקריירה שלה.

מעבר למבנה המוזיקלי הרציף, הכוח המסחרי של מדונה נשען על היכולת שלה להפוך כל אלבום לאירוע "אסתטי" טוטאלי. כל אלבום חדש מלווה תמיד בהצהרה חזותית קיצונית, בין אם שינוי מראה מוחלט או סקנדל תקשורתי מתוכנן היטב.

לצד המעטפת האמנותית, המנגנון העסקי הפשוט אך מקורי שהיא פיתחה בשני העשורים האחרונים, הוא זה שהבטיח לה את אחיזת הברזל במצעדים. מדונה הייתה מחלוצות שיטת הבאנדל כרטיס-אלבום: כל רוכש כרטיס לסיבובי הופעות הענק שלה קיבל אוטומטית עותק של האלבום או לפחות הנחה משמעותית עליו. החיבור הישיר בין שוק ההופעות החיות המשגשג לבין מצעדי המכירות היא הצליחה לתרגם את עליונותה הבימתית להצלחה מסחרית גם במכירות אלבומים.

אין בכך הפתעה: מדונה היא לא רק האומנית הנמכרת בהיסטוריה לפי ספר השיאים של גינס (עם למעלה מ-400 מיליון עותקים), היא הייתה גם (עד Eras של הסוויפט) אומנית הסולו המרוויחה ביותר בתולדות שוק ההופעות, עם קופות של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר לאורך הקריירה.

הכוח הכלכלי העצום הזה מאפשר למדונה לשחק משחק אחר לגמרי משאר השוק. קהל המעריצים הנאמן והוותיק שלה מספק את המרכיב הפיננסי היציב (כפי שמוכיחים 134 אלף העותקים הפיזיים של האלבום החדש שנמכרו השבוע), והבאזז הוויראלי סביב הופעתה מושך את בני דור ה-Z לפלטפורמות הסטרימינג ומקנה לה רלוונטיות.

בחרה לגנוז את הסרט על חייה ולא לעדן אותו

ההתעקשות על שליטה בלתי מתפשרת באומנות, בנרטיב ובביזנס מסבירה גם את הדרמה שהתרחשה לאחרונה מאחורי הקלעים של הוליווד, עם גניזתו (הסופית?) של הביופיק על חייה באולפני יוניברסל. לאחר שנים של פיתוח, מדונה, שהתעקשה לכתוב ולביים את הסרט בעצמה, סירבה לקצץ בתקציב או לעדן את חזונה כדי להתאים לפורמטים הבטוחים והזולים שהציע האולפן, והצהירה כי "חיים יוצאי דופן דורשים סרט יוצא דופן".

זה ניגוד מרתק מול הביופיק של מייקל ג'קסון, עבורו העיזבון דאג לנרטיב מהודק וארוז בקפידה, שהחליק את מורכבויותיו של כוכב העל כדי למקסם רווחים ומכירות כרטיסים. מדונה מסרבת לעבור את אותו תהליך של החלקה ותקנון. עבורה, המורכבות האנושית, השחיקה של הזמן והשמירה על זכות הווטו קודמים לכל חיבוק פיננסי של האולפנים. הבחירה לגנוז את הפרויקט במקום להוציא תחת ידיה מוצר מסורס הוא עוד אקט של מרד מאישה שמתמחה בזה.

ההצלחה הדו-ראשית של מדונה ומייקל בקיץ 2026 מעמידה את תעשיית הבידור בפני שאלת מיליארד הדולר: האם הנהירה המחודשת אל ענקי האייטיז והניינטיז היא עדות לכך שהקהל מאס בשלמות הסינתטית המהונדסת, ועכשיו הוא מחפש מיתוסים פגומים ויוצאי דופן, שמנהלי המוצר לא מסוגלים לשחזר? אולי מדובר בתרחיש הפוך, וזו שירת הברבור המפוארת והאחרונה של העידן האנלוגי. כשתתגלה התשובה נדע האם אנחנו בעיצומו של מרד צרכני מודע, או בריקוד האחרון של "אנשים אמיתיים" שעוד נותרו על הבמה.