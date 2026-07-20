מחירי הנפט חוצים את רף 90 הדולר; מגמה מעורבת באסיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

6:30

מחירי הנפט עולים הבוקר (ב'), לאחר לילה נוסף של לחימה בין ארה"ב לאיראן שהגביר את החששות מפני שיבושים במשלוחי האנרגיה דרך מצר הורמוז. משמרות המהפכה של איראן הודיעו הלילה כי שתי מכליות נפט פוצצו לאחר שניסו לעבור בנתיב הדרומי של המצר. "המצר לא יהיה בטוח למעבר של מוצרים פטרוכימיים או של 'טיפה אחת של נפט וגז', כל עוד פעולותיה של ארצות הברית באזור יימשכו".

● איך יגיבו מניות השבבים בת"א למפולת, והסקטור שמתחמם בוול סטריט

● בלעדי | "אם ניר צוק היה בארץ זה היה נסגר": מאחורי הקלעים של קריסת עסקת ישראכרט ובנק אש

חבית נפט מסוג ברנט, עולה בכ-2.3% ומגיעה ל-90.2 דולר לחבית. במקביל, נפט אמריקאי מסוג WTI מטפס בכ-2.1% למחיר של 83.5 דולר לחבית.

ההסלמה האחרונה נרשמה לאחר שצבא ארה"ב אישר כי חייל אמריקאי שלישי נהרג בפעילויות המבצעיות האחרונות, בעוד שחוקרים איתרו שרידים בלתי מזוהים סמוך לאתר התקיפה האיראנית בירדן, שבה נהרגו קודם לכן שני חיילים אמריקאים ואחד נוסף הוגדר כנעדר.

בבורסות המרכזיות באסיה נשרמת הבוקר מגמה מעורבת, בצל החששות מהסלמת המתיחות במזרח התיכון. מדד קוספי הדרום קוריאני יורד ב-4.1%, בעוד מדד ההנג סנג עולה בכ-2.1% ושנגחאי מטפס בכ-1.2%. השווקים ביפן סגורים לרגל חג.

בורסת דרום קוריאה הפעילה הבוקר את מנגנון "סיידקאר", והקפיאה זמנית את המסחר ברקע הצניחה החדה שנרשמה במניות במדינה. מנגנון סיידקאר במכירות מופעל כאשר החוזים העתידיים על המדד יורדים ב-5% או יותר למשך דקה אחת לפחות, ומוביל להפסקת המסחר למשך 5 דקות.

החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים הבוקר ללא שינוי ניכר, לאחר ששלושת המדדים המרכזיים רשמו הפסדים שבועיים.