היום שאחרי אל על: התפקיד החדש של דינה בן טל גננסיה

דינה בן טל גננסיה, שכיהנה עד ליולי 2025 בתפקיד מנכ"לית אל על תמונה לתפקיד דירקטורית חיצונית (דח"צית) בחברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י . בן טל גננסיה סיימה את תפקידה לפני כשנה, בין היתר על רקע מחלוקות בנוגע לתגמולה. היא מביאה איתה לדירקטוריון נופר ניסיון של שלוש שנות מנכ"לות באל על (2022-2025) וקודם לכן בתפקידי מפתח בחברת התעופה.

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לבן טל גננסיה (51) יש תואר ראשון במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני במנהל עסקים (בהתמחות במימון ושיווק) מאוניברסיטת תל אביב. היא תתחיל את התפקיד שלה בעוד כעשרה ימים, בתחילת חודש אוגוסט. מהדיווח של נופר עולה גם כי היא מכהנת בתפקיד דירקטורית חיצונית בחלל-תקשורת.

נופר אנרג'י עברה תהפוכות ניהוליות בשנה החולפת, כאשר מאז הרבעון האחרון אשתקד מכהן ינאי בתפקיד המנכ"ל של החברה. מאז פצח בסדרה של מהלכים עסקיים נועזים, שהובילו את המניה לזנק ב-89% מתחילת השנה לשווי שוק של מעל ל-8 מיליארד שקל.

בניתוח על פעילותה בגלובס ציין ליאור וידר בחודש שעבר כי נופר היא "במידה רבה השתקפות של המייסד ובעל השליטה עופר ינאי. אחרי עזיבה סוערת של שני המנכ"לים המשותפים נדב טנא ושחר גרשון, שליוו את נופר מתחילת דרכה, ינאי התקשה למנות מנכ"ל חדש ולבסוף, בספטמבר האחרון אייש את התפקיד בעצמו".

על אף הזעזועים בצמרת, ינאי, מציין וידר, "שמאופיין בסגנון ניהולי "רעב" ומהיר, הוביל בחודשים האחרונים רצף חסר תקדים של מהלכים אסטרטגיים, מימושי נכסים ורכישות ענק שכבר שינו ועוד צפויות לשנות כליל את פרופיל החברה. השוק, מצדו, מביע אמון מלא בפעלתנות וביזמות הזו: מאז חזרתו של ינאי לניהול פעיל, המניה רשמה ביצועים פנומנליים".