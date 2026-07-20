אודי דור ויתר על חלום הפנסיה המוקדמת והרוויח 54 מיליון שקל

פחות מחודש אחרי שרכשה את השליטה בחברת הסיעוד נתן, קרן ההשקעות מנור יוצאת במהלך השקעה חדש. הקרן, בניהולם של יוצאי לאומי פרטנרס - ד"ר אבי אורטל, יובל זעירא ולילך כץ - רוכשת רבע ממניות חברת מערכות הבקרה והאנרגיה הסולארית אורד, שבשליטת איש העסקים אודי דור תמורת 50 מיליון שקל.

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במסגרת העסקה, צפויה אורד, העוסקת בביצוע פרויקטי מתח נמוך (מערכות בקרה) ואנרגיה סולארית, להנפיק למנור רבע ממניותיה. מחיר המניה בהנפקה הפרטית צפוי לשקף הנחה של כ־11% על שער הבסיס של המניה ערב הדיווח. בנוסף, ניתנה למנור אופציה לקנות מניות נוספות של אורד ולהגדיל את החזקותיה בחברה לכ־31%.

אם מנור תממש את האופציות (שאומנם נמצאות כיום בתוך הכסף אך ניתנות למימוש רק בעוד שנתיים) היא צפויה להחזיק במניות בשיעור דומה לזה של אודי דור. גורמים בסביבת העסקה מעריכים, כי כספי ההשקעה ישמשו את אורד להרחיב את פעילותה בעיקר בתחום מערכות הבקרה, באמצעות מיזוגים ורכישות.

240% בשנתיים וחצי

אורד, שהוקמה בשנת 1997, עוסקת בהתקנת מערכות ביטחון ובטיחות (מתח נמוך), הכוללות גילוי וכיבוי אש, שליטה ובקרה, גילוי פריצה, טלוויזיה במעגל סגור וזיהוי ביומטרי. בנוסף, לחברה יש פעילות גם בתחום האנרגיה המתחדשת, במסגרתה היא מבצעת פרויקטים של תכנון והתקנת מערכות סולאריות. לאורך שנותיה ידעה החברה עליות ומורדות. בתחילת העשור הקודם נקלעה אורד למשבר, בין היתר בעקבות רכישה כושלת שביצעה, צברה הפסדים משמעותיים וביצעה הסדר חוב בהיקף של כ־50 מיליון שקל. מה שהביא לכניסה של כמה משקיעים לחברה, ובראשם אנשי שוק ההון צחי סולטן וניר פלג, שהזרימו לה הון שנדרש להמשך פעילותה.

בשנת 2023 רכשו אנשי העסקים אודי דור ומוטי יונגרייז את השליטה באורד מידי קבוצת בעלי מניות בהובלת המייסדים (משפחת אדורם), תמורת 16 מיליון שקל (לפי שווי חברה של 40 מיליון שקל). בתחילת השנה שעברה, בעקבות פטירתו של יונגרייז, רכש דור את מניות שותפו לשעבר לפי שווי חברה של כ־56 מיליון שקל.

תחת דור, המשמש כיו"ר החברה, זינקה מניית אורד בשנתיים וחצי בכמעט 240% לשווי נוכחי של כמעט 180 מיליון שקל. המשקף להחזקותיו של דור (45% מהמניות) שווי של כ־80 מיליון שקל, ורווח על הנייר של מעל 50 מיליון שקל על השקעתו באורד.

את שנת 2025 סיימה אורד עם שיפור ניכר בתוצאותיה: הכנסות של כ־202.5 מיליון שקל, גידול של כ־11% לעומת 2024. בשורה התחתונה היא דיווחה קפיצה של כמעט 75% ברווח הנקי שעמד אשתקד על כ־15.1 מיליון שקל. זאת, בעיקר הודות לשיפור ברווחיות הגולמית והתפעולית של פעילות האנרגיה המתחדשת.

אקזיט ביטחוני לקרן מנור

אודי דור היה שם מוכר בשוק ההון המקומי בשנות ה־90. יחד עם שותפו עמית ברגר הוא ייסד וניהל את חברת ההשקעות דור־ברגר, שהונפקה בבורסה במאי 1998. דור וברגר הקימו את החברה בשנת 1992 בתקופת גאות בבורסה המקומית. השניים ניהלו אותה, ובשוק ההון של שנות ה־90 היא נחשבה לאחת מחברות ניהול התיקים הבולטות עם פעילות גם בתחומי קופות הגמל וקרנות הנאמנות.

למרות ההצלחת החברה, בתחילת 2001 החליט דור, שצבר עד אז הון נאה משכר ודיבידנדים, לפרוש מהחברה ומכר את החזקותיו בה לידי שותפו ברגר. "יש לי די כסף עד סוף חיי, ואני לא לחוץ להחליט מה בכוונתי לעשות", אמר אז בראיון לגלובס, והוסיף כי "כבר הרבה שנים אני אומר שהשאיפה שלי היא לפרוש לפנסיה בגיל 34". כעבור שני עשורים כמעט רכש דור את השליטה באורד.

עבור קרן מנור אוורגרין מדובר במהלך השקעה משמעותי הרביעי אותו היא מבצעת מתחילת השנה. זאת, לאחר שבתחילת השנה רכשה קרן ההשקעות 30% ממניות מפיצת התרופות מדי מרקט לפי שווי של 300 מיליון שקל. באותה תקופה היא גם רכשה את השליטה (41%) ביצרנית הנייר הוותיקה שניב לפי שווי של עד 485 מיליון שקל. אליהן הצטרפה בחודש שעבר גם חברת הסיעוד המשפחתית נתן, של בני הזוג צביקה ומירי נתן, שבה רכשה מנור כמחצית מהמניות תמורת 180 מיליון שקל.

מאז הקמתה באמצע שנת 2023, ביצעה מנור אוורגרין שורה של השקעות בשוק המקומי בהיקף של כמעט 1 מיליארד שקל. למרות גילה הצעיר, הקרן הספיקה לרשום אקזיט משמעותי בחברת אר.פי אופטיקל הביטחונית, שהונפקה לפני קצת יותר משנה. מאז ההנפקה זינקה מניית החברה במעל 340%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של מעל 3 מיליארד שקל. בעקבות הזינוק במחיר המניה מימשה הקרן בשנה האחרונה מניות בהיקף של מעל 420 מיליון שקל ובסך־הכול מורווחת בכ־630 על ההשקעה.