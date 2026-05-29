האקזיט של קרן מנור: מוכרת מניות אר.פי אופטיקל ב-250 מיליון שקל

אקזיט נוסף לבעלי השליטה והמייסדים של חברת אר פי אופטיקל הביטחונית. אחרי זינוק של כ-350% מאז הנפקתה לפני פחות משנה, בחרה קרן ההשקעות מנור, בעלת השליטה לשעבר בחברה הביטחונית, למכור חלק ממניותיה תמורת 245 מיליון שקל. בכך, היא מקבעת רווח של כמעט 460 מיליון שקל, על השקעה אותה ביצעה לפני קצת יותר משנתיים.

במסגרת המהלך, שבוצע מחוץ לבורסה, מכרה מנור, בניהולו של אבי אורטל יובל זעירא ולילך כץ, מניות המהוות כ-9% מהחברה, במחיר של 36 שקל למניה, המשקפים הנחה של כ-15% על שער הבסיס של המניה הבוקר. בעקבות המהלך תיוותר מנור עם החזקה של כ-9% בחברה, בשווי של כמעט 280 מיליון שקל.

עבור מנור מדובר בהצפת ערך משמעותית נוספת על ההשקעה אותה ביצעה בתחילת שנת 2024, אז היא רכשה את השליטה בחברה הביטחונית (40%) תמורת 70 מיליון שקל. מאז, היא הספיקה למכור לקראת סוף השנה שעברה חלק ממניותיה תמורת כ-177 מיליון שקל. כך שיחד עם המכירה היום, וההחזקות שנותרו לה, היא מורווחת בכ-630 על ההשקעה, אותה ביצעה כאמור לפני קצת יותר משנתיים.

לצד מנור, שני מייסדי החברה, רן כרמלי ופאבל רשדיקו, מכרו מניות במחיר זהה ובתמורה של כ-36 מיליון שקל, לכל אחד. השניים השתתפו גם בסבב המכירה הקודם, בו הם מימשו כל אחד (1.6%) מהמניות שבבעלותו תמורת סכום של כ-26.4 מיליון שקל. בעקבות המכירות צפויה לרדת החזקתם של השניים, לכ-9.8% מהמניות (כל אחד), בשווי של כמעט 300 מיליון שקל.

הצפת הערך מגיעה לאחר שבשנה שעברה השלימה החברה, העוסקת ביצור ושיווק מוצרים אופטיים ואלקטרו־אופטיים לתעשיות הביטחוניות, הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של כ-685 מיליון שקל. במה שהייתה להנפקה המוצלחת ביותר עד כה בכל הקשור לתשואה, לאחר שמניית החברה זינקה בפי 4.5 והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-3.5 מיליארד שקל.