ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות בית ההשקעות של חנה הולנדר ועוזי ימין הופך לחבר בורסה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הבורסה בת"א

מצטרף למסחר: בית ההשקעות של חנה הולנדר ועוזי ימין הופך לחבר בורסה

בית ההשקעות אספייר, שבבעלות עוזי ימין וחנה הולנדר, הגיש בקשה להתקבל כחבר בורסה בת"א ויספק שירותי מסחר פיננסיים המבוססים על טכנולוגיה ו-AI • המהלך מגיע על רקע הגאות במסחר העצמאי והצטרפותם של כ-200 אלף משקיעים פרטיים חדשים בשנה החולפת

איתן גרסטנפלד 13:45
חנה הולנדר / צילום: ענבל מרמרי
חנה הולנדר / צילום: ענבל מרמרי

שחקנית חדשה בתחום הברוקראז' המקומי. הבורסה לני"ע הודיעה כי בית ההשקעות אספייר (Aspire), שבבעלות חנה הולנדר ועוזי ימין, הגיש בקשה להתקבל כחבר בבורסה בת"א. עם השלמת המהלך, שנדרש לאישור הדירקטוריון של הבורסה, יצטרף אספייר ל־25 חברי בורסה הפועלים כיום בשוק ההון.

כשמייסד שייק שאק קונה מניות לאחר נפילה - כדאי לעקוב
ביטול עסקת ישראכרט-אש: הלחץ מהשוק, הנסיגה והאפשרויות שעל הפרק

לצורך ביצוע פעילות כחבר בורסה הוקמה החברה החדשה, אספייר ברוקראז', כחלק מקבוצת אספייר השקעות, שנוסדה השנה בידי עוזי ימין, יו"ר ומייסד ענקית האנרגיה דלק US, וחנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס לשעבר.

כחלק מהפעילות החדשה מתעתד בית ההשקעות לעסוק במסחר בשוק ההון, באמצעות מתן שירותי ברוקראז' ללקוחות (פלטפורמת מסחר). בשלב הראשון אספייר תעניק שירותים בניירות ערך ישראלים וזרים לכלל הציבור, וכן ללקוחות כשירים ולתאגידים. בהמשך, החברה צפויה להרחיב את השירותים גם לתחומים נוספים.

בכך, ינסו באספייר להצטרף לתחום המסחר שהפך ללוהט בשנים האחרונות, לנוכח הכניסה של משקיעים חדשים בין היתר לאור הגאות בשווקים. על פי ההערכות, בישראל מעל ל־1.6 מיליון חשבונות מסחר בני"ע. מתוכם, כ־200 אלף חשבונות נפתחו על־ידי משקיעים פרטיים (ריטייל) רק בשנה החולפת (2025), כפי שמעלים נתוני הבורסה.

"נדבך מרכזי בשכלול השוק"

"ההצטרפות כחבר בורסה היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיה שלנו, להקמת בית השקעות חדשני המשלב חדשנות טכנולוגית, יכולות בינה מלאכותית (AI) ומעטפת שירותים פיננסיים מתקדמת תחת קורת גג אחת", אמרה חנה הולנדר, מנכ"לית ומייסדת בית ההשקעות. "המהלך יאפשר לנו להעניק ללקוחותינו גישה ישירה למערכות המסחר, לצד פתרונות השקעה מתקדמים, תהליכים דיגיטליים יעילים וחוויית שירות חדשנית".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לני"ע בת"א, מסר כי "הצטרפותו של חבר בורסה חדש מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותו של שוק ההון הישראלי, אשר ממשיך בשנים האחרונות להתרחב ולהציג גידול ניכר במספר המשקיעים והעניין שמגלה בו הציבור בישראל ובעולם. הגדלת חברי הבורסה היא נדבך מרכזי בתוכנית האסטרטגית שלנו, שמטרתה לשכלל ולחזק את התחרות בשוק ההון לטובת המשקיעים והחברות הציבוריות".