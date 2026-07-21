שחקנית חדשה בתחום הברוקראז' המקומי. הבורסה לני"ע הודיעה כי בית ההשקעות אספייר (Aspire), שבבעלות חנה הולנדר ועוזי ימין, הגיש בקשה להתקבל כחבר בבורסה בת"א. עם השלמת המהלך, שנדרש לאישור הדירקטוריון של הבורסה, יצטרף אספייר ל־25 חברי בורסה הפועלים כיום בשוק ההון.

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לצורך ביצוע פעילות כחבר בורסה הוקמה החברה החדשה, אספייר ברוקראז', כחלק מקבוצת אספייר השקעות, שנוסדה השנה בידי עוזי ימין, יו"ר ומייסד ענקית האנרגיה דלק US, וחנה הולנדר, מנכ"לית אקסלנס לשעבר.

כחלק מהפעילות החדשה מתעתד בית ההשקעות לעסוק במסחר בשוק ההון, באמצעות מתן שירותי ברוקראז' ללקוחות (פלטפורמת מסחר). בשלב הראשון אספייר תעניק שירותים בניירות ערך ישראלים וזרים לכלל הציבור, וכן ללקוחות כשירים ולתאגידים. בהמשך, החברה צפויה להרחיב את השירותים גם לתחומים נוספים.

בכך, ינסו באספייר להצטרף לתחום המסחר שהפך ללוהט בשנים האחרונות, לנוכח הכניסה של משקיעים חדשים בין היתר לאור הגאות בשווקים. על פי ההערכות, בישראל מעל ל־1.6 מיליון חשבונות מסחר בני"ע. מתוכם, כ־200 אלף חשבונות נפתחו על־ידי משקיעים פרטיים (ריטייל) רק בשנה החולפת (2025), כפי שמעלים נתוני הבורסה.

"נדבך מרכזי בשכלול השוק"

"ההצטרפות כחבר בורסה היא אבן דרך משמעותית באסטרטגיה שלנו, להקמת בית השקעות חדשני המשלב חדשנות טכנולוגית, יכולות בינה מלאכותית (AI) ומעטפת שירותים פיננסיים מתקדמת תחת קורת גג אחת", אמרה חנה הולנדר, מנכ"לית ומייסדת בית ההשקעות. "המהלך יאפשר לנו להעניק ללקוחותינו גישה ישירה למערכות המסחר, לצד פתרונות השקעה מתקדמים, תהליכים דיגיטליים יעילים וחוויית שירות חדשנית".

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לני"ע בת"א, מסר כי "הצטרפותו של חבר בורסה חדש מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחותו של שוק ההון הישראלי, אשר ממשיך בשנים האחרונות להתרחב ולהציג גידול ניכר במספר המשקיעים והעניין שמגלה בו הציבור בישראל ובעולם. הגדלת חברי הבורסה היא נדבך מרכזי בתוכנית האסטרטגית שלנו, שמטרתה לשכלל ולחזק את התחרות בשוק ההון לטובת המשקיעים והחברות הציבוריות".