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מכללות

בית המשפט אישר: מכללת ארזים תימכר לצבי ביכלר ב-1.3 מיליון שקל

מכללת ארזים, שצברה חובות של כ-12 מיליון שקל, תימכר לצבי ביכלר, מנכ"ל מכללת "מעיינות ללימודי רפואה משלימה" • המכירה תאפשר להמשיך את הפעילות האקדמית של מכללת ארזים, הכוללת 400 סטודנטים

ניצן שפיר 19:29
אילוסטרציה: איל יצהר
אילוסטרציה: איל יצהר

בית המשפט המחוזי מרכז אישר היום (ב') למכור את מכללת ארזים שבפתח תקווה לצבי ביכלר, מנכ"ל מכללת "מעיינות ללימודי רפואה משלימה", ב-1.3 מיליון שקל.

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השופטת מרב בן ארי אישרה היום את בקשת המפרק שמונה למכללה, עו"ד גונן קסטנבאום. המכירה תאפשר להמשיך את הפעילות האקדמית של המכללה, הכוללת 400 סטודנטים.

מכירת הפעילות כוללת נכסים, ציוד, חומרי לימוד, אתר האינטרנט ומאגרי מידע ומוניטין.

השופטת כתבה כי "בית המשפט מברך את המפרק הזמני על ההצלחה למכור את המכללה כ'עסק חי' תוך שמירת המשכיות לסטודנטים, על החשיבות הציבורית שבכך". השם של המכללה לא ישתנה.

מכללת ארזים, המעסיקה כ-150 עובדים, ביקשה במאי האחרון למנות מפרק זמני, לאחר שצברה חובות של כ-12 מיליון שקל. המכללה פועלת בשלושה קמפוסים ומפעילה קורסים שונים בכ-35 תחומים שונים ברפואה משלימה.

בבקשה נכתב כי "חרף מאמצים רבים שנקטה החברה, לרבות תהליכי ייעול, ניסיונות מיזוג עם מכללות דומות ואיתור רוכש פוטנציאלי, ומאמצים אינטנסיביים בימים האחרונים, החברה הגיעה למצב שבו היא אינה יכולה לפרוע את התחייבויותיה, והיא חדלת פירעון".