מלחמת המכסים חוזרת? הצעד החדש של טראמפ מול בעלת הברית

ממשל טראמפ הודיע ביום אתמול (ב') על הטלת מכסים בגובה של 50% על שורה של מוצרים מקנדה, בטענה כי השכנה הצפונית מפלה באופן שיטתי מוצרים ותעשיות אמריקאיות שונות.

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על פי בכירים בממשל שתדרכו את התקשורת האמריקאית, הנשיא טראמפ חתם על שלושה צווים נשיאותיים נפרדים, שכל אחד מהם מתייחס לתחום אחר שבו, לטענת ארצות הברית, קנדה נוקטת מדיניות סחר לא הוגנת - כלי רכב, משקאות אלכוהוליים ומוצרי חלב.

המכסים החדשים יוטלו מכוח סעיף 338 לחוק המכסים האמריקאי שנחקק בשנת 1930, סמכות משפטית שכמעט לא נעשה בה שימוש בעשורים האחרונים. לפי גורמי הממשל שצוטטו בתקשורת הכלכלית בארה"ב, המכסים ייכנסו לתוקף 30 ימים לאחר החתימה על הצווים.

אחד הבכירים אמר לעיתונאים כי הצעדים יחולו על מגוון רחב של מוצרים קנדיים, "מיין ועד מקלות הוקי ומלט". לדבריו, המכסים יחולו על כל המוצרים הכלולים בצווים, גם אם הם נהנים כיום מהקלות במסגרת הסכם הסחר החופשי בין ארצות הברית לקנדה.

"צריך להטיל אחריות על קנדה בשל האפליה המתמשכת הזו", אמר אחד מבכירי הממשל שדיבר עם רשת CNBC.

מה תהיה התגובה הקנדית?

בקנדה הרוחות כבר סוערות בעקבות המהלך. ראש ממשלת מחוז אונטריו, דאג פורד, הגיב להודעה וכתב ברשת X כי אם המכסים האמריקניים אכן ייכנסו לתוקף, קנדה צריכה להגיב ב"מכס תמורת מכס, דולר תמורת דולר".

שתי המדינות, שנחשבו במשך עשרות שנים לבעלות ברית קרובות ולשותפות הסחר הגדולות ביותר זו של זו הפכו לשכנות עם יחסים קרים וקורקטיים. מאז שובו של טראמפ לבית הלבן החריפה המתיחות סביב מדיניות המכסים שלו וביקורתו על הסכם הסחר הצפון אמריקני בין ארצות הברית, קנדה ומקסיקו.

בשנה שעברה הידרדרו היחסים ממש למלחמת סחר, לאחר שטראמפ הטיל מכסים כבדים על יבוא מקנדה, וזו השיבה בצעדי תגמול משלה.

מוקדם יותר החודש הודיע ממשל טראמפ כי לא יחדש את הסכם הסחר USMCA במתכונתו הנוכחית, ובמקום זאת יפתח בסדרת בחינות שנתיות של ההסכם, צעד שהגביר את אי־הוודאות לגבי עתידו.

בשבוע שעבר תקף טראמפ את קנדה גם בשל שריפות הענק המשתוללות בצפון מערב אונטריו, שלדבריו גרמו לזיהום אוויר נרחב ברחבי ארצות הברית ולנזק כלכלי של מיליארדי דולרים. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב כי העלויות הללו "חייבות להתווסף למכסים שקנדה כבר משלמת".