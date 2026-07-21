באיזה ענף הישראלים מוציאים 20% יותר באונליין?

השפעת הקיץ על הוצאות הישראלים ניכרה גם בשבוע החולף, עם עליות ברוב ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי - למעט האופנה, שרשם ירידה של 3%. היום החזק ביותר מבחינת מחזור המכירות היה יום רביעי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

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העליות הגבוהות ביותר לעומת השבוע הקודם נרשמו בענף מוצרי החשמל (14%), הודות למבצעים ברשתות ובחנויות. העלייה הייתה זהה הן בכמות העסקאות והן בגובה הקנייה הממוצעת.

מניתוח מעמיק עולה כי הגידול המשמעותי בענף היה באונליין, עם זינוק של 28% במחזור הקניות, ולאחר מכן במרכזים הפתוחים שעלו ב-18%. לעומת זאת, הקניונים וחנויות הרחוב רשמו עלייה חד-ספרתית במחזורי הקניות. הדבר בא לידי ביטוי גם בגובה הקניה הממוצעת: אם באונליין הוא עמד על 2,019 שקל, בחנויות הפיזיות הממוצע עמד על 1,677 שקל "בלבד".

ההסבר, לפי הפניקס גמא, נעוץ בכך שבאונליין ניתן להשוות מחירים בקלות רבה יותר, כולל לפי תכונות ומפרט טכני מדויק. מעבר לכך, ישנם מבצעים שהם ספציפיים לאתרי האיקומרס ומצליחים להניע את הצרכנים לרכישה.

ענפים נוספים שרשמו גידול במחזור השבוע קשורים לשיפוצים ומעבר דירות, שבאופן מסורתי מתרחשים יותר בתקופת הקיץ. כך נרשמו השבוע עליות של יותר מ-10% במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בחנויות לחומרי בניין, חנויות ורשתות לעיצוב הבית וכלים סניטריים.

פחות הזמנות בתחום התיירות

ומה בענף התיירות? כאן נרשמה עלייה קטנה של 2%, אחרי ירידה של 8% בשבוע הקודם. כאשר מחברים את הנתונים מתקבלת תמונה של התמתנות בהזמנות טיסות לחו"ל וחופשות לקיץ, וזאת לאחר כמה שבועות רצופים של עליות דו-ספרתיות.

"בשבועיים האחרונים אנו רואים פחות הזמנות בתחום התיירות", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הסיבות לכך הן שרוב הציבור כבר הזמין חופשות לקיץ מבעוד מועד, לצד המצב הביטחוני הרגיש וחוסר הוודאות בנוגע לאפשרות של מערכה נוספת מול איראן".

הסבר זה מתיישב עם נתוני אתר lastminute.co.il שפרסמנו השבוע, מהם עולה כי תהליך קבלת ההחלטות בכל הנוגע לטיסות נעשה בצורה מתוכננת יותר מבעבר. כך, אם בקיץ הקודם הישראלים הזמינו כרטיסים בממוצע כ-40 יום לפני הטיסה, בקיץ הנוכחי חלון ההזמנה התארך ל-66 ימים - זינוק של 65%.