ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום באיזה ענף הישראלים מוציאים 20% יותר באונליין?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

באיזה ענף הישראלים מוציאים 20% יותר באונליין?

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • מנתוני הפניקס גמא עולה כי גובה הרכישה הממוצעת של מוצרי חשמל באונליין עומד על יותר מ-2,000 שקל לעומת כ-1,700 שקל בחנויות הפיזיות • וגם: באמצע הקיץ, הביקושים בענף התיירות מתמתנים

גלית חתן 14:13
מוצרי חשמל / אילוסטרציה: יח''צ
מוצרי חשמל / אילוסטרציה: יח''צ

השפעת הקיץ על הוצאות הישראלים ניכרה גם בשבוע החולף, עם עליות ברוב ענפי הצריכה, הפנאי והבילוי - למעט האופנה, שרשם ירידה של 3%. היום החזק ביותר מבחינת מחזור המכירות היה יום רביעי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

בלעדי | ועד עובדי קרפור מאיים בסכסוך עבודה: "אווירה של האח הגדול"
כלי לצרכנים, נטל לעסקים: חוק שמחייב להקליט שיחות מכירה מעורר מחלוקת

העליות הגבוהות ביותר לעומת השבוע הקודם נרשמו בענף מוצרי החשמל (14%), הודות למבצעים ברשתות ובחנויות. העלייה הייתה זהה הן בכמות העסקאות והן בגובה הקנייה הממוצעת.

מניתוח מעמיק עולה כי הגידול המשמעותי בענף היה באונליין, עם זינוק של 28% במחזור הקניות, ולאחר מכן במרכזים הפתוחים שעלו ב-18%. לעומת זאת, הקניונים וחנויות הרחוב רשמו עלייה חד-ספרתית במחזורי הקניות. הדבר בא לידי ביטוי גם בגובה הקניה הממוצעת: אם באונליין הוא עמד על 2,019 שקל, בחנויות הפיזיות הממוצע עמד על 1,677 שקל "בלבד".

ההסבר, לפי הפניקס גמא, נעוץ בכך שבאונליין ניתן להשוות מחירים בקלות רבה יותר, כולל לפי תכונות ומפרט טכני מדויק. מעבר לכך, ישנם מבצעים שהם ספציפיים לאתרי האיקומרס ומצליחים להניע את הצרכנים לרכישה.

ענפים נוספים שרשמו גידול במחזור השבוע קשורים לשיפוצים ומעבר דירות, שבאופן מסורתי מתרחשים יותר בתקופת הקיץ. כך נרשמו השבוע עליות של יותר מ-10% במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי בחנויות לחומרי בניין, חנויות ורשתות לעיצוב הבית וכלים סניטריים.

פחות הזמנות בתחום התיירות

ומה בענף התיירות? כאן נרשמה עלייה קטנה של 2%, אחרי ירידה של 8% בשבוע הקודם. כאשר מחברים את הנתונים מתקבלת תמונה של התמתנות בהזמנות טיסות לחו"ל וחופשות לקיץ, וזאת לאחר כמה שבועות רצופים של עליות דו-ספרתיות.

"בשבועיים האחרונים אנו רואים פחות הזמנות בתחום התיירות", מציין נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הסיבות לכך הן שרוב הציבור כבר הזמין חופשות לקיץ מבעוד מועד, לצד המצב הביטחוני הרגיש וחוסר הוודאות בנוגע לאפשרות של מערכה נוספת מול איראן".

הסבר זה מתיישב עם נתוני אתר lastminute.co.il שפרסמנו השבוע, מהם עולה כי תהליך קבלת ההחלטות בכל הנוגע לטיסות נעשה בצורה מתוכננת יותר מבעבר. כך, אם בקיץ הקודם הישראלים הזמינו כרטיסים בממוצע כ-40 יום לפני הטיסה, בקיץ הנוכחי חלון ההזמנה התארך ל-66 ימים - זינוק של 65%.