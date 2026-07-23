סוכן AI לא יוצא לקרוז: הבנק שמסמן את המניות שחסינות מפני המהפכה

בזמן שהמשקיעים ממשיכים לרדוף אחר מניות הבינה המלאכותית, בגולדמן זאקס, בנק ההשקעות הגדול בעולם, מצאו את המקומות אליהם ה-AI מתקשה לחדור: חברות שמוכרות חוויות פיזיות שלא "עוברות מסך", מקרוזים והופעות ועד מלונות, פארקי שעשועים ובידור. או במילים פשוטות: ה־AI יכול לעשות כמעט הכול - אבל את הרגע הזה שבו הרכבת מתחילה לטפס בדיסניוורלד? עדיין לא.

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לשם כך, בן סניידר, אסטרטג בחברה, מציע קטגוריית השקעה חדשה: "חוויית הצרכן". לפי סניידר, חברות כאלה עשויות להיות פחות חשופות לשיבוש מצד הבינה המלאכותית, משום שהצרכן עדיין נדרש להיות נוכח פיזית כדי לצרוך את השירות.

שקט מעל מים סוערים

סניידר בונה נרטיב של רוטציה ממניות ה-AI למניות הצריכה.

בתוך כך הוא מצא שהמתאם בין המניות במדד הרחב נמצא ברמת שפל. לדבריו, מניות רבות כבר אינן נעות עוד יחד באותו כיוון. למרות תנודות חדות במניות בודדות, בעיקר בתחומי ה־AI והטכנולוגיה, העליות והירידות בין מניות שונות מתקזזות זו מול זו ושומרות על התנודתיות במדדים הרחבים כמו S&P 500 ברמה נמוכה.

המשמעות היא שהשקט במדדים אינו משקף בהכרח שוק רגוע, אלא שינוי עמוק בהרכב השוק, כאשר כסף זורם בין סקטורים ומניות שונות מתחת לפני השטח.

בגולדמן זאקס מעריכים כי מניות תשתיות ה־AI עשויות להמשיך להתמודד עם אתגרים בטווח הקרוב. לדבריהם, קרנות גידור רבות כבר מחזיקות בחשיפה גבוהה למגזר, כך שנותר פחות מקום לכניסת משקיעים חדשים שימשיכו לתמוך בעליות. במקביל, בעונת הדוחות הנוכחית לא צפויות החברות להציג קפיצה נוספת בהשקעות ההון, לאחר שברבעון הקודם העלו את תחזיות ההשקעה בכ־100 מיליארד דולר במצטבר.

נתון נוסף שמטריד - חברות בענף גייסו מתחילת 2026 כ-500 מיליארד דולר בשוקי האשראי - הרבה מעבר להיקף של 322 מיליארד דולר שנרשם בכל שנת 2025.

שינוי בהעדפות הצרכנים לכיוון של בילויים, נסיעות וחוויות, לצד תמחור סביר בחלק מהמניות, הופכים את התחום, לפי גולדמן זאקס, להזדמנות השקעה מעניינת. בגולדמן סבורים כי חברות המציעות חוויות פיזיות לצרכנים עשויות ליהנות מהמשך החוזקה בהוצאות הפנאי של משקי הבית, תוך שהן מוגנות יחסית מפני שיבושים שמביאה הבינה המלאכותית.

לפי הבנק, ההוצאות על חוויות צומחות בקצב מהיר יותר מהוצאות השירותים הכוללות. לפי הבנק קצב הגידול בהוצאות על פעילויות כמו מרכזי ספורט, פארקים, מוזיאונים, הימורים ולינה עלה מ-1% ברבעון הראשון של 2025 ל-6% ברבעון הראשון של 2026. לשם השוואה, ההוצאות הכוללות על שירותים גדלו בכ-2% בלבד.

ואלו שמות

צוות האסטרטגים של גולדמן זאקס בחר 35 מניות מתחומי הקולנוע והבידור, בתי המלון, אתרי הנופש וחברות השיט, בתי הקזינו וההימורים וכן שירותי פנאי וחוויות צרכניות ייחודיות. כל החברות שנבחרו הן בעלות שווי שוק של יותר מ־2 מיליארד דולר, ופעילותן מחייבות את נוכחות הצרכן.

במשקל שווה, קבוצת המניות הזו הניבה תשואה של 17% מתחילת השנה, לעומת עלייה של 11% במדד S&P 500 במשקל שווה (RSP).

בתחום הקולנוע, הספורט והבידור בחרו בגולדמן זאקס בחברות מובילות כמו וולט דיסני , לייב ניישן אנטרטיינמנט, ליברטי מדיה פורמולה 1 גרופ ו-TKO גרופ , לצד חברות המחזיקות בנכסי בידור וספורט כגון מדיסון סקוור גארדן ספורטס , ספֵיר אנטרטיינמנט, אטלנטה ברייבס הולדינגס ומדיסון סקוור גארדן אנטרטיינמנט.

בתחום התיירות והאירוח הרשימה כוללת את ענקיות המלונאות מריוט , הילטון, הייאט, וינדהאם וצ'ויס הוטלס, לצד מפעילות הקרוזים רויאל קריביאן , קרניבל, נורוויג'ן קרוז ליין וויקינג הולדינגס, וכן את טראוול + ליז'ר, הילטון גרנד ווקאיישנס ומריוט ווקאיישנס וורלדווייד .

בקטגוריית הקזינו וההימורים בולטים שמות מוכרים כמו לאס וגאס סנדס , MGM ריזורטס, ווין ריזורטס, סיזרס אנטרטיינמנט ובויד גיימינג , לצד צ'רצ'יל דאונס, רד רוק ריזורטס , PENN אנטרטיינמנט ומונרך קזינו אנד ריזורט.

הקטגוריה הרביעית, שירותי פנאי ומתקני בילוי, משלבת חברות ממגוון תחומים - ובהן ליברטי לייב , לייף טיים גרופ, וייל ריזורטס, פלאנט פיטנס , OneSpaWorld ויונייטד פארקס אנד ריזורטס.

בגולדמן זאקס מציינים כי מניות חוויית הצרכן אינן נסחרות בתמחור חריג ביחס לשוק הרחב: בהשוואה למדד S&P 500 במשקל שווה, רמת התמחור שלהן נמצאת בערך באמצע הטווח ההיסטורי מאז 2016.

יתרה מזאת, בהשוואה לחברות אחרות בסקטור הצריכה המחזורית, הן נראות אטרקטיביות אף יותר. התמחור היחסי שלהן נמצא באחוזון ה־21 בלבד, כלומר קרוב לרמות הנמוכות שנרשמו בעשור האחרון. במילים אחרות, גולדמן מעריך שהמשקיעים יכולים לרכוש בזול חברות שמציעות חשיפה למגמת הצמיחה בהוצאות על חוויות. עוד הוסיף כי "שוויין של מניות הצריכה נע לאחרונה במתאם גבוה עם סנטימנט הצרכנים, שהתאושש בשבועות האחרונים".

לצד חברות שבהן השוק כבר מתמחר ציפיות צמיחה גבוהות, בגולדמן זאקס מצביעים גם על מספר מניות בסל שנסחרות בתמחור נוח יחסית.

בין החברות שמכפיל הרווח שלהן נמוך מזה של מדד S&P 500 ניתן למצוא את וולט דיסני, רויאל קריביאן, קרניבל, לאס וגאס סנדס ונורוויג'ן קרוז ליין, בויד גיימינג ועוד. בגולדמן מדגישים כי השילוב בין ביקוש יציב לחוויות פיזיות לבין תמחור שאינו מופרז הופך את התחום לאטרקטיבי.

אחרות (כמו מריוט או הילטון) לא זולות, הן יותר הימור על איכות, מותג ועמידות עסקית. לכן המסר של גולדמן רחב יותר מ"מציאות במחיר נמוך".