בלי להוציא שקל מהקופה: כך רכש מיטב את מניות הציבור בפנינסולה

קצת יותר מעשור אחרי שרכש את השליטה בחברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה , מחק אותה בית ההשקעות מיטב מהמסחר בבורסה בת"א והפך אותה לחברה פרטית בבעלותו המלאה. זאת, לאחר שהשלים הצעת רכש למניות הציבור בפנינסולה.

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ערב ההצעה החזיק מיטב, בית ההשקעות הגדול בישראל, ב-88% ממניות פנינסולה. להצעתו נענו מחזיקים במעל 7% מהמניות, מה שהגדיל את החזקותיו בחברת האשראי החוץ בנקאי למעל 95% - הרף שמאפשר לבצע רכישה כפויה של יתרת המניות בפנינסולה.

הצעת מיטב למחזיקי מניות פנינסולה, בתמורה ששווייה הכולל עומד על 93 מיליון שקל, לא הייתה כרוכה בתשלום של כסף מזומן כמקובל. בית ההשקעות הציע למחזיקים במניות חברת האשראי החוץ בנקאי לקבל מניה אחת של מיטב עבור כל 38.5 מניות פנינסולה שהחזיקו. מניית מיטב הפכה ל"מטבע חזק" לאחר שזינקה בשלוש השנים האחרונות במעל 1,000%, ומשקפת לבית ההשקעות שווי של 11.3 מיליארד שקל כיום.

מסכמת עשור כציבורית

מחיקתה של פנינסולה מהמסחר מגיעה לאחר שבשנה שעברה החלה מיטב ברכישת מניות החברה הבת מתוך כוונה להפוך אותה לפרטית. המהלך הושלם כאמור השבוע, בתום יותר מעשור שבו הייתה פנינסולה ציבורית (היא תישאר חברה מדווחת באמצעות אג"ח). בשנת 2015 רכשה מיטב את השליטה בפנינסולה (34%), שהונפקה שנה קודם לכן תמורת כ-51 מיליון שקל. לפני ארבע שנים דיווח בית ההשקעות כי הוא בוחן הצעות למכירת החזקותיו אז (51%) בחברת המימון החוץ בנקאי, לאחר שקיבל הצעות ראשוניות לרכישת חלקו. אז נסחרה פנינסולה בשווי של כ-500 מיליון שקל. ההחלטה שלא למכור השתלמה בדיעבד לבית ההשקעות בניהולו של אילן רביב. בשלוש השנים האחרונות זינקה מניית פנינסולה בכ-185% לשווי של 800 מיליון שקל. ברקע, חברת האשראי החוץ בנקאי, שנוהלה עד לאחרונה בידי ג'קי כהן, הציגה אשתקד הכנסות מימון של כ-158 מיליון שקל, לצד רווח נקי של 72 מיליון שקל.

כיום, פועלת פנינסולה בשני תחומי פעילות מרכזיים: מתן אשראי לעסקים וליווי פרויקטים לבנייה בתחום ההתחדשות העירונית באמצעות הבת פנינסולה מימון נדל"ן. מי שצפוי להוביל את החברה כפרטית הוא אסף עזרא, שמונה למנכ"ל בתחילת החודש.