מנכ"לית זפרן מכחישה את המכירה לסיסקו: "מדובר בסיבוב גיוס"

בימים האחרונים פורסמו בכלי התקשורת הערכות לפיהן חברת הסייבר זפרן (Zafran) של היזמת סנז ישר מנהלת משא ומתן למכירתה לסיסקו בשווי הנמוך מ-200 מיליון דולר, ואולם בשיחה עם גלובס מכחישה ישר את הפרסומים וטוענת: "זפרן לא נמכרת לסיסקו - מדובר בהשתתפות בסבב השקעה שעתיד לצאת לפועל". סיסקו עצמה איננה מגיבה לפרסומים ולפניות גלובס, אך גורמים בסביבת החברה האמריקאית משוכנעים כי אין כל משא ומתן שמתקיים בין הצדדים בנוגע לרכישה.

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גם בסבב ההשקעה העתידי מדובר על השתתפות של סיסקו בהיקף של כמה מיליוני דולרים בודדים בלבד במסגרת הגיוס לזפרן שעשוי לשקף לה שווי של עד מיליארד דולר - הבטחה שנחתמה באמצעות הסכם SAFE - הזרמת הון במזומן בתמורה למניות מועדפות בסבב הגיוס העתידי. את השווי הגבוה מבקשת זפרן לגייס בהתבסס על צמיחה מואצת שהיא חווה בחודשיים האחרונים מאז השקת מודל מיתוס של אנתרופיק, שמאיץ לקוחות פוטצניאליים רבים לאתר מוצרים המגנים מפני קוד זדוני אוטונומי. הקשר בין זפרן לסיסקו נוצר באמצעות צוות הפיתוח העסקי של "ספלאנק", החטיבה בסיסקו האחראית על אבטחת מידע שנוצר על ידי יישומי בינה מלאכותית ולמידת מכונה: בחברה האמריקאית הבינו כי לקוחות רבים משתמשים בשני המוצרים במקביל - ספלאנק וזפרן - ומעוניינים בשיתוף פעולה הדדי.

עלייה משמעותית בקצב ההכנסות

מאז השקת מודל מיתוס של אנתרופיק בחודש אפריל, רושמת זפרן עלייה משמעותית בקצב ההכנסות, כזה שעשוי להעלות אותה בסוף השנה אל הטווח שבין 30-40 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 20 מיליון דולר בשנה שעברה. מנהלי אבטחה בארגונים מבינים כי השקת מיתוס, כמו גם מודלים פתוחים מתקדמים בסין, מספקים להאקרים כלים המאפשרים לעקוף את טלאי התוכנה המכסים על פרצות קוד במהירות שיא. במקום לפתח תוכנה שתסגור את הפרצות הללו במשך שבועות, דבר שאינו יישים בעידן ה-AI שבו האקרים מאתרים חולשות בשניות - חברות כמו זפרן, סילק סקיוריטי או נגומי הישראליות - מסוגלות לאתר נסיונות חדירה בשניות בהתאם למאגר חוקי ההגנה הקיים בארגון, ולחסום אותם.

החברה גייסה עד היום 130 מיליון דולר לפי שווי של כמה מאות מיליוני דולרים ממשקיעים דוגמת סקויה, סייברסטארטס, מנלו ונצ'רס, וינטג ו-01 Advisors. גם הכדורסלן סטף קרי מושקע בחברה באמצעות קרן ההון סיכון שלו, פני ג'אר.

החברה הוקמה בידי המנכ"לית סנז ישר, לשעבר קצינת מודיעין ב-8200 וחוקרת סייבר בחברות כמו מנדיאנט. ישר נולדה באיראן, עלתה לישראל בסוף לימודי התיכון שלה, גויסה לאגף המודיעין ולאחר שחרורה היוותה השראה לדמותה של תמר רביניאן בסדרה "טהרן" של כאן 11, המגולמת על ידי השחקנית ניב סולטן. שותפים להקמת זפרן גם סמנכ"ל הטכנולוגיות בן סרי וסמנכ"ל המוצר שניר הבדלה, שיצא לחופשה בפברואר האחרון מסיבות אישיות והמשיך לשמש כיועץ של החברה.

במקביל גייסה החברה סמנכ"ל מוצר כבר לפני מספר חודשים שהתמקד בפיתוח המוצר של החברה לשוק האמריקאי. לאחר סיום תקופת החופשה של הבדלה, הוא הודיע כי יעזוב את החברה וימשיך לתפקיד בכיר באנבידיה.